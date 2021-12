Omicron  : Et maintenant  ?

L’attente de la fin de la sécurité sanitaire mondiale semble révolue. Mais maintenant, nous sommes entrés dans une ère d’anxiété sanitaire.

A peine un calme relatif était-il revenu face à la menace globale de l’épidémie de Covid-19 que le monde a plongé dans un nouveau tunnel d’horreur, avec la propagation d’un virus muté que l’Organisation mondiale de la santé et de nombreux experts décrivent comme encore plus grave.

Cela a conduit beaucoup de personnes à s’interroger sur le développement de la propagation de la nouvelle mutation et sur l’efficacité des vaccins actuels contre celle-ci. Mais il y a plus. Certaines personnes ont cédé à une panique injustifiée. D’autres dramatisent, exagèrent et font du sensationnel.

Et seuls certains partagent les préoccupations réelles exprimées par les autorités sanitaires dans la plupart des pays du monde. Le timing de l’émergence du nouveau variant est le plus inquiétant dans toute cette affaire. Il coincide avec l’arrivée de l’hiver, qui favorise la propagation habituelle de la grippe et des autres virus saisonniers.

Au milieu de la vision floue d’Omicron et du manque d’identification précise des symptômes, de la confusion dans la caractérisation et le diagnostic chez les professionnels, il semblait que l’humanité entrait dans un nouveau chapitre d’anxiété. Le monde actuel n’est cependant pas le monde de 2019. Les réactions ne seront pas les mêmes que celles qui ont accompagné le Covid 19.

Le monde a adopté les vaccins ou les précautions. L’émergence d’Omicron et sa propagation progressive à l’échelle mondiale confirment que si nous ne parvenons pas à travailler ensemble au niveau mondial pour distribuer les vaccins d’une manière qui garantisse la sécurité de toutes les communautés, c’est tout le monde qui écope de la facture.

Certains ont mis en garde contre le danger de laisser les pays en développement à leur sort ou de leur attribuer simplement des quotas et des quantités de vaccins. Mais personne n’a tenu compte de la leçon la plus importante de la propagation du coronavirus depuis le début, à savoir la difficulté de s’isoler de la menace d’une telle épidémie transfrontalière.

Cette fois, il est utile que le monde soit conscient de la nature de la nouvelle menace et des moyens de l’éviter. Mais le dilemme reste le « comportement grégaire » qui conduit des millions de personnes dans le monde à sous-estimer la nouvelle menace sanitaire.

Comme au début de l’épidémie de coronavirus, des milliers de personnes ont manifesté dans les villes du monde entier contre la réintroduction des restrictions et des précautions. La voix des groupes et mouvements anti-vaccins s’est faite encore plus forte.

Les théoriciens du complot gagnent du terrain, liant l’émergence du nouveau variant à un grand plan visant à nous plonger dans des pandémies sans fin. Et nous avons ceux qui font le lien entre le vaccin et les libertés individuelles, sans se soucier du risque d’infection.

Sur la question de la vaccination, une partie non négligeable de ceux qui n’osent pas se faire une opinion décisive ou définitive, à l’image des électeurs indécis. Ceux-ci sont largement influencés par les effets de persuasion auxquels ils sont soumis, qu’ils soient fondés ou non.

En définitive, Omicron pourrait même perturber quelque peu les plans de redressement mondial des effets de la pandémie. Mais je pense que le monde a bien compris la leçon : l’égoïsme et l’indifférence qui ont initialement accompagné la distribution des vaccins n’ont finalement pas servi à protéger qui que ce soit. La nouvelle menace a plané dès la reprise des voyages aériens.

La seule alternative est donc de se laisser convaincre par une idée que tout le monde répète. Le monde est un petit village global, aucun quartier ne peut être complètement isolé de tout risque sanitaire.

La sécurité globale, ce concept un peu cliché, est le seul cordon de sauvetage pour l’ensemble de la population mondiale, à condition que ce concept se traduise par des actions, des politiques, des décisions et des positions opérationnelles sur le terrain.

Les grandes puissances, et l’ordre mondial ébranlé face aux nouvelles règles du jeu résultant de la pandémie, n’ont peut-être pas réussi à gagner la confiance des pays du tiers monde en la justice et même l’efficacité de ce système.

La coopération internationale, notamment en ce qui concerne le rôle des pays du Sud dans la sécurité et la stabilité mondiales, semble donc dépendre du rétablissement de leur confiance dans les partenariats recherchés.

En conclusion, le rêve d’une reprise économique après le passage des variants du coronavirus ne peut être réalisé que par une coopération mondiale efficace. Le redressement économique, la reprise du commerce, des voyages, des transactions et des investissements, ainsi que la compensation des lourdes pertes subies par la plupart des économies, ne seront pas possibles tant que le monde sera dans un cercle vicieux de récriminations mutuelles et d’égoïsme populiste excessif.