On nous raconte que les Russes sont incapables de gagner le conflit en cours contre la « petite » armée ukrainienne. Est-ce vrai ?

Comparons avec ce qui se passe à Gaza.

D'un côté, l'armée d’Israël, qui est supposée être une des meilleures armées du monde, composée de 350 à 400 000 hommes, dotée des armes les plus modernes et de centaines de chars et d'avions de combat, soutenue et ravitaillée en munitions par les américains et l'OTAN.

De l'autre côté, environ 20 à 40 000 membres du Hamas en sandales, avec des armes bricolées, sans chars et sans aviation, sous blocus total.

Pourtant, malgré l'énorme différentiel en hommes et en armes, les Israéliens revendiquent avoir « liquidé » seulement 2000 membres du Hamas en trois mois.

Au 2 novembre, Israël avait largué plus de 25 000 tonnes d'explosifs sur la bande de Gaza ( 350km2) depuis le 7 octobre, soit l'équivalent de deux bombes nucléaires, a déclaré l'Observatoire Euro-Med des Droits de l'Homme dans un communiqué de presse.

Les bombardements « humanitaires » de l'armée la plus morale du monde ont déjà tué plus de 20 000 civils sur les 2 millions d'habitants que compte Gaza.

L'armée la plus morale du monde assassine environ 10 civils pour un combattant du Hamas en sandales armé de bric et broc.

Malgré les destructions inimaginables et le génocide perpétré en directe sous les yeux du monde, l'armée israélienne n'a toujours pas gagné sa guerre contre des gardiens de chèvres malgré le fait qu'ils soient 10 à 20 fois plus nombreux.

Comparaison n'est pas raison, dit-on, mais quand même !

Si les « criminels de guerre » russes avaient bombardé aussi aveuglément les civils ukrainiens que ne le fait « l'armée la plus morale au monde » à Gaza, l'Ukraine aurait à déplorer plus de 300 000 morts chez les civils, or l'ONU a comptabilisé 10 000 civils en Ukraine et au Donbass depuis février 22, donc des deux cotés. En tout état de cause, ceux qui sont dépeints comme des « criminels de guerre » semblent infiniment plus soucieux de la vie des civils que « l'armée la plus morale du monde ».

Si les « criminels de guerre » russes avaient utilisé 25 000 tonnes d'explosifs contre Kiev comme « l'armée la plus morale du monde » l'a fait à Gaza, alors Kiev serait un champ de ruines, ce qui est loin d’être le cas au vu des célébrations de Noël à Kiev ce 25 décembre.

Soyons clairs, si les Russes agissaient comme les Israéliens ou les Américains, ils auraient déjà rasé Kiev et toutes les grandes villes ukrainiennes.

Mais les Kievains font la fête et les Gazaouis sont exterminés.

Israël a lancé plus de tonnes de bombes sur Gaza en trois mois que les nazis sur Londres en cinq ans !

Militairement, on a vu que les Israéliens, pourtant dix fois plus nombreux, avec des avions de combat et des chars, sont pour le moment incapables d'éradiquer les « va-nu-pieds » du Hamas.

Peut-on comparer avec les combats du Donbass ?

Au début du printemps 2023, tous les pro-américains se réjouissaient d'avance de la victoire facile de l'Ukraine contre la Russie grâce au soutien total et illimité de toutes les nations appartenant à l'OTAN. Cette victoire devait se concrétiser par la prise de la Crimée et du Donbass et par l'arrestation du président russe qui serait déféré au tribunal de la Haye en tant que criminel de guerre.

C'était la fête du slip ! Les pompoms girls se sont déchaînées, insultes et propos humiliants étaient la norme. Les Russes n'étaient que des popovs incultes imbibés de vodka et ceux qui n'arboraient pas le drapeau jaune et bleu étaient menacés de dénonciation pour collusion avec l'ennemi.

Mais la piteuse déroute de la contre-offensive a effacé les ricanements de ceux qui assuraient que la Russie arriérée allait subir une défaite humiliante.

Maintenant, ceux qui s'étaient tant vantés de la supériorité occidentale face aux arriérés slaves tentent de sauver la face pour justifier la défaite, non pas de l'Ukraine, mais de l'OTAN. Il leur est impossible d'accepter l'idée que les Russes puissent gagner contre les Occidentaux.

En conséquence, il leur faut nier ou déprécier la victoire de la Russie et pour cela, ils ont élaboré quelques éléments de langage qui sont repris en boucle, dont notamment :

-La Russie n'a pas été capable de prendre Kiev et d'envahir l'Ukraine depuis deux ans.

-Le conflit est gelé.

-Pour expliquer la défaite ukrainienne, certains tentent d'expliquer que les occidentaux ont fourni de vieux matos à l’Ukraine et que la contre-offensive n'était pas possible sans soutien aérien.

-L’arrêt du soutien occidental est la cause des déboires ukrainiens.

-L'OTAN n'est pas partie prenante en Ukraine, étouça, étouça.

Autant le dire d'emblée, ces éléments de langage sont parfaitement rodés et cohérents entre eux, ils instillent ce que les propagandistes veulent nous faire croire : l'inverse de la réalité.

-La Russie n'a pas été capable de prendre Kiev et d'envahir l'Ukraine depuis deux ans.

Les soutiens indéfectibles de la cause ukrainienne ne cessent de répéter en boucle que la Russie n'a pas été capable d'envahir un petit pays doté d'une petite armée, et ce, depuis deux ans.

Il ne sert à rien d'argumenter une fois de plus que cela n'a jamais été le projet de la Russie et que les Russes ne se sont jamais fixés un tel objectif. Il est également inutile de rappeler que si les Russes avaient eu l'intention d'envahir l'Ukraine, ils ne se seraient pas contentés d'envoyer 150 000 hommes.

Et il est tout aussi inutile de rappeler que les Russes n'ont jamais cherché à détruire les centres gouvernementaux ukrainiens, ce qui aurait été un préalable à toute guerre d'agression.

À les écouter se lamenter aujourd'hui sur la petitesse de l'Ukraine et de sa petite armée, on en oublierait toutes les vantardises de ces mois passés concernant une armée ukrainienne qui allait, d'après eux, pourchasser les moujiks jusqu'en Sibérie.

Il faut donc rétablir certains faits qui sont occultés aujourd'hui par les pleurnicheuses de service :

-L'Ukraine est le plus grand pays d'Europe, excepté la Russie, habitée par 50 millions d’habitants en 1990.

-L'armée ukrainienne, était, en février 2022, la plus grande et la plus puissante armée européenne, avec un effectif supérieur à 250 000 hommes et 900 000 réservistes, 6 500 chars, 7 000 véhicules blindés, 1500 avions de combat. À titre de comparaison, la France compte l’armée la plus importante de l’Union européenne avec 205 000 militaires actifs auxquels s’ajoutent 35 000 réservistes, 200 chars, 6000 véhicules blindés et 200 à 400 avions de combat.

Ceux qui jubilaient de la débandade russe, il y a quelque mois, nous expliquaient que la Russie n'avait plus de chars et que 90% de son armée avait été décimée par les Ukrainiens et maintenant, ils veulent minimiser les capacités militaires de l'Ukraine pour nous convaincre que les russes ne sont pas capables de gagner malgré la différence des forces en présence.

Le narratif des occidentaux est de sous-entendre que les Russes sont des crétins congénitaux tenus en échecs par des Petits Poucet ukrainiens.

Eh bien non ! L'armée russe au Donbass est équivalente en effectifs à l'armée ukrainienne.

Là où les Israéliens sont 10 fois plus nombreux que les combattants du Hamas, les Russes et les Ukrainiens sont à parité. Pourtant, les Israéliens ont des difficultés à battre des « gardiens de chèvres » qui, eux, n'ont pas de chars ou d'avions de combat, mais ils auraient fallu que les russes prennent Kiev en trois jours !

-Le conflit est gelé.

On ne s'attardera pas sur ce point qui fera l'objet d'un papier ultérieur, mais on précisera que cet élément de langage adopté par les occidentaux à un double objectif dont celui de déprécier, comme de coutume, les capacités « guerrières » des russes prétendument incapables de battre les nobles guerriers ukrainiens. Pour contredire ceux qui ânonnent en boucle que le front est gelé, l'Ukraine vient de reconnaître officiellement la chute de Marinka ( ou Maryinsky ) une des plus grandes forteresses du front du Donbass, la ville ultra-fortifiée et truffée de tunnels depuis 2014 à 5 kilomètres de Donetsk. Les tartuffes pro-américains rient jaune en se gaussant que les Russes ont mis une année à prendre cette petite ville, pourtant ils se lamentent au sujet des tunnels de Gaza qui mettent en échec l'armée israélienne.

Il faut donc encore une fois comparer ce qui est comparable : les israéliens surarmés et en surnombre sont gênés, voire mis en échec, par des tunnels fait à la main, clandestinement, par le Hamas, tandis que les russes ont affaire à des forteresses en béton et acier, truffés de tunnels, sans cesse améliorées depuis 2014, avec les moyens et les finances de l'OTAN. Et il faut encore une fois rappeler que c'est l'ensemble du Donbass qui est ainsi fortifié depuis 2014, ce qui prouve au passage que le régime de Kiev s'opposait militairement depuis cette époque aux habitants du Donbass.

-Pour expliquer la défaite ukrainienne, certains tentent d'expliquer que les occidentaux ont fournis du vieux matériel à l’Ukraine et que la contre-offensive n'était pas possible sans soutien aérien.

Il est vrai qu'il n'est pas entièrement faux de dire que l'Ukraine a reçu du vieux matériel parmi tout ce qui lui a été transféré, puisqu'il s'agissait d'envoyer à l'Ukraine tout ce qui pouvait servir à tuer des Russes, et certains petits pays ont envoyé tout ce qu'ils avaient en stock. Mais affirmer aujourd'hui, comme le font certains bourrins aveuglés de haine et de mépris envers les russes, que l'Ukraine est en difficulté parce que l'OTAN s'est débarrassée en Ukraine de son vieux matériel est un mensonge assez savoureux. Le lecteur curieux trouvera ici une liste, très incomplète, arrêtée au mois d’août 2023, de ce qui a été officiellement remis à l'Ukraine. Si le Hamas avait obtenu 1% de ce matériel ou un seul canon Caesar français, on n’ose pas imaginer la suite.

Cet argument concernant la vétusté du matériel occidental a d’ailleurs été démenti au début de la contre-offensive par Zelensky lui-même, lorsqu’il se déclarait pleinement satisfait de l'aide occidentale. Nos tartuffes d'aujourd'hui ont une mémoire de poisson rouge, ils oublient leurs vantardises du printemps 2023 concernant la déculottée que les ukrainiens allaient infliger aux Russes armés de vieilles pelles rouillées, grâce aux armes modernes et magiques de l'Occident.

Quant à l'absence de soutien aérien, prétendument responsable en grande partie de la défaite ukrainienne, il faut rappeler à nos poissons rouges que l'Ukraine avait non seulement de nombreux avions de combat (1500), mais également que les membres de l'OTAN ont fourni de nombreux appareils aux ukrainiens. Si l'Ukraine s'est retrouvée démunie, ce n'est pas la faute au saint-esprit, mais aux moyens de défenses antiaériens russes, et il est admis que les F16 américains n'auraient pas changé la donne lors de la contre-offensive de juin 2023, d'autant plus que les pilotes n'étaient pas formés aux F16. Et, faut-il le rappeler, les Russes ont une aviation de combat apte à affronter les avions occidentaux.

Les lamentations de nos pleurnicheuses de service, celles-là mêmes qui ricanaient il y a peu, lorsqu'elles étaient persuadées de l'imminente victoire ukrainienne, ne servent qu'à retarder l'inévitable : reconnaître la défaite de l'Ukraine et de l'OTAN en trouvant des circonstances atténuantes à cette défaite. Pour ces gens-là, il ne s'agit pas d'une victoire stratégique russe, mais de la faute à pas de chance.

Mais puisque les caniches de l'OTAN persistent dans leurs mensonges, une question s'impose : pourquoi les Américains ont-ils envoyé les Ukrainiens mourir alors qu' « ils n'avaient aucune chance » ?

Il est étrange de constater qu'aucun de ceux qui soutiennent aveuglément le régime corrompu de Kiev ne tire les conclusions qui s'imposent d'elles-mêmes : si l'Ukraine n'était pas prête à lancer sa contre-offensive, alors les Américains ont trahi les Ukrainiens pour leurs seuls intérêts.

Faut-il ici rappeler encore une fois que la décision de la contre-offensive en direction de la Crimée est intégralement américaine. Un papier en préparation viendra confirmer, une fois de plus, cette assertion.

-L’arrêt du soutien occidental est la cause des déboires ukrainiens.

Comme vu précédemment plus haut, les membres de l'OTAN ont soutenu matériellement, autant que possible, les Ukrainiens, et maintenant les stocks sont épuisés en Europe, mais des tartuffes expliquent que les Américains ne livrent pas à l'Ukraine les Abrams stockés aux USA, fragilisant ainsi les efforts ukrainiens. Mais pourquoi se focalisent-ils sur les stocks du territoire américain ? En effet, les forces américaines stationnées en Europe détiennent des centaines de chars Abrams, il n'y a aucune nécessité d'aller les chercher de l'autre côté de l'Atlantique. Et pourquoi nos petits tartuffes n'expliquent pas les raisons pour lesquelles les Américains ont refusé que les Ukrainiens utilisent les 30 chars Abrams déjà livrés ? Hé oui, c'est très mauvais pour le commerce et pour l'amour-propre que de voir les « petits bijoux américains » brûler aussi bien que les chars anglais ou allemands sous les attaques russes.

En ce qui concerne les munitions pour les canons, les Occidentaux sont tout simplement incapables de fournir la quantité astronomique de munitions que demandent les Ukrainiens. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent plus.

Concernant le soutien financier, ce sont déjà plus de 300 milliards qui ont été transférés, mais maintenant les occidentaux ont compris que l'Ukraine ne peut pas gagner, ils rechignent à donner davantage, car il n'y aura pas de retour sur investissement. Hé oui, rien n'est gratuit, et surtout pas « l'aide occidentale » qui devra être remboursée, ou pas !

-L'OTAN n'est pas partie prenante en Ukraine, elle ne combat pas, étouça, étouça.

Les pompoms-girls qui osent ce genre d'affirmations ajoutent très souvent la phrase qui tue, à savoir que si les divisions de l'OTAN affrontaient les Russes, l'affaire serait pliée en deux coups de cuillères à pot, simple comme bonjour.

D'autres avant l'OTAN le pensaient aussi et cela s'est mal terminé pour eux, mais qu'en est-il de la présence de l'OTAN en Ukraine ?

Il faut donc croire que les officiers de l'OTAN font du tourisme en Ukraine, et que tant que les divisions de l'OTAN ne combattront pas à visage découvert en Ukraine, on pourra continuer cette fable de la non-implication de l'OTAN.

Les déclarations des uns et des autres concernant le soutien total jusqu'à la défaite de la Russie, c'était pour rire ?

Les missiles et Caesar, c'est pour rire ?

La formation des bidasses ukrainiens par les officiers de l'OTAN, c'est pour rire ?

Les combattants occidentaux sous couverture de mercenariat, c'est pour rire ?

Les conseillers militaires, c'est pour rire ?

Comme l'OTAN n'ose pas se déclarer ( pour le moment ? ) officiellement en guerre contre la Russie, ils peuvent continuer cette petite comédie de non-belligérance, et les pompoms-girls peuvent continuer leur danse du ventre et à s'écrier « retenez-moi ou je fais un malheur ».