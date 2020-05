Onfray - « Front Populaire », sa revue qui ne prendra pas les Français pour des enfants

@Séraphin Lampion

à part ça, cet article est un modèle pour ce qui est du recours aux litotes (affirmer une chose en niant son contraire) et aux euphémismes (renforcer une l’affirmation en feignant de l’adoucir).

“Ce n’était pas un sot, non, non, et croyez-m’en,

Que le chien de Jean de Nivelle”

La Fontaine