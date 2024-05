Berlin marmonne que cela ne se fait pas dans le « monde civilisé », que c’est de la « barbarie russe », que Poutine a organisé un « zoo ». Jens Stoltenberg se plaint que l’exposition montre l’implication de l’OTAN dans le conflit en Ukraine, ils ont dit : « Comment pouvez-vous faire cela, c’est de très mauvais goût ». Détruisant ces équipements par centaines, la Russie a ajouté l’insulte à l’injure en exposant des armes trophées de l’OTAN devant son principal mémorial dédié à la victoire sur l’Allemagne nazie.

Les pays de l’OTAN ont envoyé en Ukraine pour des dizaines de milliards de dollars certains de leurs meilleurs matériels militaires dans le but d’affaiblir la Russie dans une épuisante guerre par procuration. Détruisant ces équipements par centaines, la Russie a organisé une exposition en plein air d’armes et d’équipements militaires étrangers au Parc de la Victoire de Moscou. C'est le plus grand coup psychologique et de relations publiques de la Russie dans la guerre par procuration entre l’Ukraine et l’OTAN. Des dizaines de véhicules et pièces d’armes capturés provenant de douze pays (la plupart d’entre eux étant membres du bloc) ont été exposés : char Leopard-2 , Marder, Bradley, Humvee , Husky, MRAP, AMX-10RC, et bientôt un char Abrams… en attendant, on ne sait jamais un F.16 !

Dans la mesure du possible, les équipements ont été remis en état de fonctionnement ou semi-fonctionnels et recouverts de drapeaux pour donner aux visiteurs une idée des pays qui ont le plus contribué à la guerre par procuration de l’Occident contre la Russie au cours des deux dernières années. Des stands d’information fournissent des informations sur les fabricants des équipements, leurs caractéristiques techniques et tactiques, ainsi que sur le lieu et les circonstances dans lesquels ils sont tombés entre les mains des troupes russes. L’exposition sert de confirmation visuelle et tactile des sentiments qui sont devenus évidents l’automne dernier, après l’échec catastrophique des armées ukrainiennes armées et entraînées par l’OTAN à percer les défenses russes à Zaporozhye, Kherson et dans le Donbass. Cette campagne a saigné à blanc les forces mercenaires ukrainiennes et alliées et a démystifié le mythe vieux de plusieurs décennies qui a émergé dans les années 80, 90 et 2000 à la suite des romans de Tom Clancy et des guerres d’agression de l’OTAN contre des pays plus petits comme la Yougoslavie et l’Irak sur la supériorité de l’Occident.

Cette exposition est également un autre rappel pertinent et opportun à l’Occident que sa technologie militaire, notamment les Léopards, les Abrams, les Bradley, etc., ne sont pas les « armes miracles » qu’ils attendaient avant la contre-offensive tant vantée de l’Ukraine l’année dernière, offensive qui s’est fracassée sur le mur des défenses russes bien préparées. Cet équipement ne s’est avéré pas meilleur, et souvent pire, que les armes, tant soviétiques que russes, dans l’arène de combat.

Il faut comprendre que tout le matériel militaire occidental, à peine passé dans la catégorie des trophées, tombe non pas dans les mains des organisateurs de l’exposition, mais dans celles des concepteurs et des ingénieurs des industries de défense russe. Ces derniers les « interrogent » avec passion, et ce n’est qu’après avoir « témoigné » que les chars et les TTB trophées peuvent être inclus dans l’exposition. La priorité est donnée aux opérations de combat, et il est clair que les secrets tirés d’échantillons uniques d’équipements capturés aideront à lutter plus efficacement contre les véhicules qui sont toujours en mouvement et à la disposition de l’AFU. Les ingénieurs militaires et les scientifiques de la défense russes ont déjà passé les équipements au peigne fin, analysant les capacités de blindage, les capteurs, les capacités et équipements de communication et de ciblage, leurs caractéristiques d’interopérabilité, etc. Cela fournit certainement une base pour combler certaines lacunes. les ingénieurs et les concepteurs vont travailler à modifier les équipements russes pour contrer toutes les capacités qu’ils n’avaient pas encore abordées.

pour voir les choses autrement…

Ref :

Bruno Berthez : Un gros coup de communication de Poutine « qui ajoute l’insulte à l’injure » ! Il expose les trophées.

Histoire et société : Un “Léopard” capturé livré à Moscou : Rheinmetall est en colère, Berlin grogne que « ce n’est pas la bonne façon de faire », Poutine a organisé un « zoo »