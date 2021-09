Où sont les femmes... topless ?

Les seins nus devenus moins visibles sur nos plages sont une préoccupation de bien peu d'importance à l'heure actuelle, sauf à y regarder d'un peu plus près...

En 1977, Patrick Juvet et Jean-Michel Jarre sortaient l'album "Paris by Night" sur lequel se trouve la chanson "Où sont les femmes ?", un immense succès qui mérite d'être réécouté. En ce temps-là, les femmes sur le sable des plages étaient bien moins pudiques qu'aujourd'hui, ou peut-être moins conscientes des dangers de l'exposition au soleil pour leur peau, surtout celle plus fine des seins. Elles sont 53% à évoquer le risque sanitaire pour expliquer ne pas ou ne plus faire du monokini.

Ce n'est bien entendu pas la seule explication. Les femmes "auraient-elles perdu leur flamme", pour cacher ainsi leur poitrine aux regards indiscrets, où sont aujourd'hui les femmes libérées des années 1960/70 avec la naissance du monokini en 1964 ; tous chez #MeToo ?

Les femmes sont moins nombreuses à enlever le haut qu'en 1984 (elles étaient 43%), un comportement dû parfois à la hantise d'une agression physique ou sexuelle pour 50% d'entre elles. Mais, également pour échapper au redouté regard "concupiscent" de certains hommes, dont les yeux lubriques sont masqués par des lunettes de soleil. Le phénomène est bien connu, dans chaque homme allongé sur le sable sommeille un mâle en rut prêt à bondir sur la dévergondée qui oserait encore se promener dépoitraillée sur la plage (17% seulement des femmes osent encore le faire). La peur qu'une photo d'elles se retrouve sur les réseaux sociaux voyeurs peut aussi pousser certaines femmes à se couvrir (46%).

Toutefois, rassurons-nous, le grand remplacement du bikini qui ne cache pas grand-chose par le burkini, n'est pas pour tout de suite. Par contre, l'aide du bistouri et d'une prothèse mammaire pour changer de poitrine n'est pas rare. Ah, les femmes et leurs seins, quelle histoire, et que de complexes à cause des diktats esthétiques. Car, de nos jours les femmes sont nombreuses à vouloir une poitrine "socialement acceptable correspondant aux normes esthétiques en vigueur", plutôt les bonnets C que les bonnets A et B, pour satisfaire aux canons de la beauté moderne.

Si, en Europe, en Allemagne et dans les pays nordiques comme en Espagne, les seins nus ne posent aucun problème.

Qu'en est-il ailleurs

Quelques exemples :

Au Brésil, vous risquez "une amende et trois à douze mois d'emprisonnement pour délit d'obscénité."

Aux État-Unis, autorisé à New York même dans la rue, car c'est un droit fondamental reconnu depuis 1992, "il reste puni par la loi dans 40 États sur 50".

En Asie, seulement autorisé "sur quelques plages très touristiques comme celles du sud de la Thaïlande".

Au Moyen-Orient, "c'est plus compliqué, notamment à Dubaï où des panneaux vous avertissent même du risque encouru, à savoir six mois d'emprisonnement."

Alors, où sont les femmes qui faisaient du seins nus à la plage ou à la piscine ? Changement d'époque, de mentalité, autre temps autres moeurs. Voire évolution d'une société pourtant accroc à la pornographie, ou plus simplement une mode du passé dépassée. Mais la peur du regard des autres, de se faire insulter, voire harceler, de l'agression sexuelle, est bien une réalité. Que s'est-il donc passé ?

Pour conclure cet article, vous pouvez lire ci-dessous une vidéo choquante insupportable, prière d'éloigner les enfants...

https://www.ifop.com/publication/topless-summer-body-body-shaming-quand-les-diktats-esthetiques-et-la-pression-sexuelle-empechent-les-femmes-de-se-denuder-en-ete-enquete-aupres-des-francaises-sur-les-freins-a-l/