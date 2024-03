Paris : commémoration du soulèvement du Tibet de 1959 le dimanche 10 mars 2024

Le 10 mars 2023 marquera la 65ème commémoration du soulèvement tibétain de 1959 à Lhassa contre l'occupation chinoise. Cela fait suite à la récente Conférence internationale des groupes de soutien au Tibet. Ce soulèvement, qui fut suivi de l’exil en Inde du Dalaï-lama et de près de 100 000 de ses compatriotes, est commémoré tous les ans par les Tibétains en exil, et notamment à Paris.

Alors que le monde traverse des conflits violents couteux en vies humaines et économiquement, nous devrions soutenir encore plus les efforts des Tibétains en faveur de la résolution non-violente du conflit sino-tibétain sous la direction du Dalaï-lama, et depuis 2011 celle du président tibétain élu démocratiquement.

C'est en ce sens les participants de la neuvième Conférence internationale des groupes de soutien au Tibet qui s'est tenue à Bruxelles en février 2024 ont exhorté la communauté internationale à soutenir la résolution non-violente du conflit sino-tibétain, et qu'ils s'engagent dans cet objectif, en augmentant leur collaboration stratégique avec les mouvements luttant pour leurs droits humains et leur liberté, y compris les peuples du Turkestan oriental, du sud de la Mongolie, de Hong Kong et de Taiwan, ainsi que les défenseurs chinois des droits de l’homme et de la démocratie. Dans un message aux participants, le Dalaï-lama déclare : « Je crois toujours que nos partisans ne sont pas pro-Tibétains mais plutôt pro-justice. »

L'actuel président tibétain, le sikyong Penpa Tsering, dans son discours d'ouverture, a réitéré l'engagement de l'administration centrale tibétaine en faveur de la politique de la Voie du Milieu, c'est à dire d'une demande d'autonomie réelle du Tibet, tout en exprimant la nécessité de souligner le statut historique du Tibet en tant que pays indépendant pour contrer le récit fallacieux de la Chine sur l'histoire du Tibet.

La conférence dénonce les efforts systématiques du gouvernement chinois pour éradiquer l'identité nationale et culturelle distincte du Tibet à travers son système d'internats coloniaux, dans lesquels trois étudiants tibétains sur quatre, dès l'âge de quatre ans, sont enlevés à leurs parents et privés la possibilité d’être éduqués dans leur propre langue et culture.

La Conférence condamne les efforts en cours visant à supprimer la liberté religieuse au Tibet, notamment à travers la tentative de contrôler le processus de reconnaissance des réincarnations. La Conférence exige la libération immédiate de tous les prisonniers politiques tibétains, y compris du Panchen-lama, qui a été victime d'une disparition forcée par les autorités chinoises à l'âge de six ans. Elle condamne la détention et les mauvais traitements infligés à tous les Tibétains qui défendent les droits de l'homme, y compris le cas récent de Gonpo Kyi.

La Conférence note avec préoccupation la détention illégale récente de plus de 1 000 Tibétains à Dergué pour avoir manifesté pacifiquement contre un projet de barrage, qui entraînerait leur réinstallation forcée et la destruction de plusieurs monastères. Elle appelle à la libération immédiate des personnes détenues et la fin de toute réinstallation forcée des Tibétains.

La Conférence est profondément préoccupée par l'impact dévastateur des politiques chinoises sur l'environnement fragile et vital du Tibet, notamment la construction de barrages sur les rivières d'Asie, les pratiques minières destructrices et l'installation coercitive de nomades, qui exacerbent tous la crise climatique et la destruction de l'environnement sur le plateau tibétain.

La Conférence se réjouit également de célébrer le 90e anniversaire du Dalaï-lama en 2025 avec des activités à la hauteur de sa stature pour souligner sa contribution de toute une vie au bien-être de l'humanité et du peuple tibétain, et pour diffuser son message de paix, de non-violence et de compassion.

Pour soutenir la demande de dialogue des Tibétains en exil pour résoudre le conflit sino-tibétain et obtenir une autonomie réelle, nous pouvons participer au rassemblement commémoratif de la Communauté tibétaine de France et ses amis et des associations tibétaines le dimanche 10 mars 2024 de 14h à 18h, place du Trocadéro, sur le Parvis des Droits de l’Homme à Paris. Une marche partira ensuite vers l’Ambassade de Chine, située avenue George V à Paris pour la 65ème commémoration du soulèvement tibétain de 1959.