Parlement européen : De la musique de chambre

Avant, c'était : élections, piège à c… Aujourd’hui ? Élections piège à… Européens. Pourquoi me direz-vous ? Simplement le rôle du Parlement européen ressemble à un concert de musique de chambre : Une musique par un ensemble qui traditionnellement avant que les concerts deviennent publics, se tenait dans la « grande chambre » d'un palais. Destiné à se produire devant un public choisi de la classe dominante, alors, s’il y avait des fausses notes, chacun, bien élevé, faisait mine de rien, de n’avoir rien entendu, ou, peut-être n’entendaient-ils point, c’est fort probable, l’important étant d’être vu/là. Donc, ce « Parlement » joue sa petite musique dans sa chambrette pendant que la vraie vie, les affaires, les lobbies et les politicards, s’affairent aux affaires ! Et les moutons sont bien gardés.

En théorie : Le Parlement européen exerce une certaine surveillance (enfin, il devrait) de toutes les activités de l'UE, en particulier celles de la Commission. Le Parlement peut ainsi censurer et donc démettre la Commission dans son ensemble, à la majorité des membres du Parlement et aux deux tiers des suffrages exprimés. Quant au pouvoir des députés européens en ce qui concerne ses compétences législatives ? Les parlementaires européens discutent, amendent et votent les textes législatifs proposés par la Commission européenne. C'est l'un de leurs principaux rôles. Tout ça, c'est théoriquement. Dans la pratique ? Si vraiment ces députés avaient un quelconque pouvoir, comment, et seulement en mentionnant les quatre derniers présidents de la commission : Prodi, membre du Bilderberg, Barrosso, l’affairiste recyclé dans la banque, Junker, mis en cause dans l'affaire « Luxembourg Leaks » et toujours bourré (pas de bons sentiments hein !), et enfin depuis 2019 (5 ans déjà !) l'Ursula von der Leyen, la pire des quatre : Pfizer, lobby militaro/industriel et big-pharma, elle coche toutes les cases et compte même se représenter… Donc coté présidence… Rien à envier à nos cailleras. Mais qui donc détient le pouvoir exécutif dans l'UE ? C’est la commission qui met en œuvre les actes législatifs adoptés par le Parlement européen et le Conseil de l'UE. Elle est également chargée de l'exécution du budget et de la gestion de certains programmes communautaires. En fait, seulement quelques individualités servies par une pléthore de fonctionnaires surpayés, non imposables et transportés aux frais de la princesse, dirigent 450 millions d’européens, exploités jusqu’à la moelle. Bref, toute cette construction à l’air très démocratique, avec cependant un Everest de bémols.

Des Bémols, des bémous… Je dirais même des binious tellement on nous joue du pipeau. Ce « Parlement », ressemble à une chambre d’enregistrement tant les lobbyistes de tous poils y ont leurs entrées. Nombre de propositions de nouvelles lois sont rédigés de la main par ces cabinets œuvrant pour de grands groupes. Puis, sachant toucher le cœur (des portefeuilles) de députés européens, avec de l’argent, des voyages ou des promesses d’un recyclage avantageux après le temps politique. Tout ce petit monde clapote dans la mare aux requins, et chacun apparemment y trouve son bon compte. D’autant, qu’il faut savoir qu’être un élu français au Parlement de Strasbourg, c’est la voie de garage de beaucoup de politicard, un peu grillés dans l’hexagone ou plus en cour. Il faut dire que la galette est bonne, pas moins de : salaire net mensuel s'élève à environ 7 300 euros. À cela s'ajoute plusieurs indemnités : Frais généraux : approximativement 4 800 euros pour couvrir les dépenses de bureau, loyer, ordinateurs et autres fournitures. Frais supplémentaire : environ 4 700 euros sont consacrés aux dépenses effectuées à l'extérieur du pays d'origine du député. Indemnité journalière : 338 euros sont dédiés aux frais de logement pour chaque jour passé à Bruxelles ou à Strasbourg. À noter aussi que les frais de voyage pour se rendre aux sièges des institutions sont remboursés. Les députés peuvent enfin toucher une pension à partir de 63 ans. Elle représente 3,5 % du salaire pour chaque année complète de mandat et est couverte par le budget européen.[i] Pas étonnant qu’on y retrouve les laissés (es) sur le bas-côté du chiraquisme, du sarkozysme, du hollandisme, + les lèches machins du macroniste. Il y a des écolos, des extrêmes droites, des gauches… Bref, presque tous ceux qui ont participé au naufrage du pays ces 30 dernières années, et qui peuvent, leurs actions/forfaits passés, se refaire la pilule à des 12 à 15 mille euros par mois et une retraite à 63 ans… Comparés aux esclaves qui triment pour eux et leurs 67 ans.

Voilà pour qui ont vous demande de voter en juin prochain : Élections européennes : vers un nouveau fiasco électoral ? En juin prochain, les Français devront élire leurs représentants au sein du Parlement européen. Tout porte à croire que l’élection sera de nouveau le théâtre d’une abstention massive. Peu surprenant : un énième match est d’ores et déjà annoncé entre le RN et Renaissance, les programmes sont brumeux, les slogans ressassés, les attaques parfois basses…[ii] Et surtout le sentiment antieuropéen monte, monte. Les populations sur tout le continent se rendent bien compte que ce pouvoir supranational ne correspond absolument plus à la réalité de ce que les gens attendent, vivent. S’il y avait un referendum, l’Europe suite au vote disparaitrait en tant qu’entité politique et économique. Cette Europe, vassalisée aux U.S, se dirige droit vers une guerre continentale. Les décisions envers l’Ukraine sont iniques et assèchent les finances, la clique aux manettes ne prend même plus la peine de consulter, ce sont des milliards (50 Ukraine) par-ci et d’autres milliards (75 covid) par là. Des accords commerciaux sans aucune consultation encore avec des pays ne respectant aucune loi sur l’écologie, le travail des enfants, l’exploitation des ouvriers. Donc, demander de voter pour un corps législatif, qui, au mieux, fait de la figuration, coute un pognon de dingue, et pousse des lois qui ne font qu’abaisser le niveau de vie de tout le continent, c’est prendre l’électeur pour ce qu’il est : un pigeon, et croyez-moi, cui là ne roucoule pas.

Alors, puisque qu’on parle d'élections : pour un référendum sur l’Europe, un grand OUI, tous dans l’isoloir ! Sinon…

George ZETER/mars 2024

