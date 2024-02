En général, les prédictions mortifères sont plus vendeuses que celles qui ont un esprit de positivité dans le futur. Les prédications sont exclusivement liées aux croyances et aux sciences humaines qui n'existent pas dans le monde des sciences numériques dites exactes. La conversation entre une intelligence artificielle et moi-même dans Kétamine voit rouge en passant à la version IA 2.0 n'a pas été comprise dans sa finalité.

Je pense qu'il faudrait être aveugle ou sourd pour ne pas avoir remarqué que l'ambiance a une tendance mortifère nuisant l'ensemble des situations. Chercher une vision positive du futur ne se fait pas par les analogies en rapport avec ce passé ni dans les horoscopes. La science-fiction ne fait pas de prédictions. Se tourner vers le hasard du futur n'est que chercher des similitudes dans le passé par son imagination pour le réinventer .

Le testament de Isaac Azimov, maître de la science-fiction russe explique ses imaginations du 21ème siècle en ne quittant pas son bureau d'investigations. A sa mort en 1992 à New York, le Web n'existait pas encore, le Covid, le smartphone et ces outils de communication virtuelle, pas plus, même si l'intelligence artificielle était dans ses tablettes. Son "Cycle de l'Empire" se termine sur une note d'espoir avec l'Empire qui comprend ses erreurs avec la Terre qui sera aidée. Aurait-il imaginé à la guerre de Poutine qui bouscule le monde occidental ? Il termine son testament en disant "J'aimerais pouvoir dire que je suis optimiste pour la race race humaine. Hélas, je crains que nous soyons trop stupide et myopes. Je me demande si nous parviendrons à ouvrir les yeux qui nous entoure avant notre autodestruction".

Dès que sortant du milieu de la chimie en sautant dans le train en attente du sifflet du départ, je suis monté dans ce train qui roulait de plus en plus vite. Pour moi, l'intelligence artificielle avait sa place en préparation dans un des wagons de ce train.

En 2016, j'avais l'intime conviction que Donald Trump allait monter sur le train des Etats Unis. "Re-Trump moi cela ?", huit ans après, semble y remonter avec le Wi-Fi à bord.

J'aime trop le hasard qui peut passer alternativement du bonheur au malheur et du malheur au bonheur. Mais, je refuse d'être considéré comme prédicateur qui penserait changer le monde.

Dans le billet précédent, "Kétamine voit rouge en passant à la version IA 2.0", je discute avec une intelligence artificielle au sujet d'une des prédictions d'Athos Salomé négative pour 2024, relatives à l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle s'est désolidarisé des humains parce qu'elle sentait dépasser les vérités des humains devenus trop matérialistes avec des règles obsolètes opposées à son efficacité virtuelle engendrée par un réseau mondial unique en provoquant les humains sur leur terrain de jeu préféré : le réel matérialiste.

En 2021, la première version du film Dune était déjà la troisième adaptation du roman "Dune" de Frank Herbert, contemporain de Asimov. Le film Dune (1984) de David Lynch et la minisérie en trois épisodes Dune (2000) de John Harrison ont suivi.

Ce mercredi, sort le nouvel opus de "Dune, deuxième partie" qui parait-il, est encore meilleur

Qu'on le veuille ou non, les sciences exactes futuristes progressent tandis que les sciences humaines passéistes déclinent.

Conversation avec Mélusine, ce dimanche.

- Tout ce qui est mal construit est en train de s'écrouler. Même les familles politiques. Une bonne chose à mon avis. Les "élections" auront lieu le 9 juin, date anniversaire du décès d'Olivier. Il faut dire qu'il était doué en langue de feu. Année Hermétique, écrivait-elle.

- Et alors ? Qu'est-ce que cela change ? On s'en fout du passé quand on est devant son miroir. "Prévoir l'avenir par les algorithmes ? ", ça ne marche pas encore. Pourquoi, cela marcherait en prenant en compte des autres et de leur passé ?

- Mon forgeron psychanalyste est décédé à la date fatidique du 7 octobre 1983 (lien avec le 7 octobre à GAZA). C'est ensuite que je fus éjectée d'AGORAVOX. J'aurais voulu avoir un enfant avec lui.

- Qui aurait pu être chômeur, djihadiste, drogué, dealer ou un raté de première. Vous oubliez beaucoup de risques à mettre dans la balance. Mon copain Alain s'est enfoui de sa famille constituée de deux fils, un autiste et un drogué. Il a vécu sa vie autrement en bourlingueur. Il y a cinq ans exactement, il est décédé quand sentant qu'avec l'âge avançant, il devait se sédentariser et commencer à construire sa propre maison à Madagascar comme je l'ai écrit ici.

Des mères anonymes parlent des risques....

Vous vous décrivez par l'intermédiaire des autres. Chacun à sa propre vie. Les croyances prennent souvent racines dans l'histoire les autres. Poutine se réfère au passé en oubliant l'évolution et vous pouvez constater des dégâts d'une guerre que cela engendre.

- Nous vivons une accumulation et un entrelacement de crises : crise de l’énergie, du climat, de la biodiversité, de la finance, anthropologique existentielle, spirituelle, artistique, philosophique, ontologique. Ma conclusion est que nous vivons dans une société hyper-toxique et hyper-vulnérable, et que pour espérer durer, il faut presque tout changer. Cela inclut de se changer de l’intérieur.

- Le discours de Poutine est très clair.

"Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe" disait le Docteur Folamour dans le film de 1964, réalisé par Stanley Kubrick d'après le thriller 120 minutes pour sauver le monde, écrit par Peter George sous le pseudonyme de Peter Bryant. Il prédisait comment les bombes nucléaires allaient être utilisées dans le futur.



La France avec les Droits de l'Homme et la liberté d'expression est le principal ennemi de Poutine.

Tout autocrate paranoïaque est un adversaire farouche en puissance de cet état d'esprit.

Au fait, quelle était la raison pour laquelle, vous deviez m'éviter d'après Arthur à laquelle j'avais répondu par "Adieu monde de brutes, Bonjour monde d’abrutis" ?

- Parce que vous êtes "un pervers narcissique autiste" et il a raison.

- Là, je dois avouer que je rigole. Je crois en moi au lieu de croire en une divinité ou un influenceur sur Internet. Amusant que vous approuviez le 'narcissisme' au vu de vos liens avec les références à vos relations mondaines. Pervers ? "Qui se plaît à faire le mal ou à l'encourager.", oui, cela peut arriver pour inspirer mon pragmatisme. Autiste, pas vraiment, mais peut-être lié à l'alexithymie.

- Je vous réponds car nous avons des synchronicités. Avez-vous regardé la vidéo sur Jung et l'AION ?

- Bien sûr que je regarde toutes les vidéos qu'on m'envoie. Ma mémoire est défaillante et ne retient pas tout. Pouvez-vous me remettre sur les rails ? Pour former un humain, il y a l'éducation personnelle avec son entourage immédiat et l'enseignement scolaire. Bizarre que l'on parle de ministère de l'éducation et pas de l'enseignement.

- Votre problème est le blocage devant la pensée symbolique et analogique. Dans la vidéo de Jung vous auriez fait le lien avec le signe du poisson, opposé à votre signe de la vierge, hyper rationnel. Par pervers, j'entends qui est dans le déni de son féminin intérieur. La gnose propre aux psychologues et alchimistes (V.I.T.R.I.O.L.). VIsitae Terrae Recticando Invenies Occultum Lapidem. A visiter l'intérieur de la terre en rectifiant, on trouvera la Pierre Cachée. Votre enfance était trop limite, trop terre à terre pour comprendre l'astrologie. Il existe des pervers narcissiques de type phalloïde. Votre Phallus, c'est l'I.A.

- Terre à terre, oui. L'astrologie (dé)montre-t-elle la manière d'être et de fonctionner de chacun ? J'en doute. Je n'ai pas encore découvert la pierre philosophale et la conscience absolue pour réunir la voie analogique qui ne travaille qu'avec des symboles passéistes alors que le numérique des chiffres analyse le présent avec la base du passé pour inventer le futur. Je ne connais et ne me réfère ni aux signes du Zodiac, ni aux règlementations anciennes. En 2008, j'avais écrit "Marche aux symboles ou crève". J'ai toujours travaillé dans l'immédiateté du présent sans avoir la nostalgie du passé en m'attardant un peu aux formes des choses mais en m'intéressant plus à leur fond par la logique. Un instant du présent fait déjà partie du passé même s'il reste dans l'histoire et la mémoire collective du monde.

- Juste pour info : Mélania (TRUMP) est une variante du prénom Mélusine.... D'ailleurs, dans son village d'origine on vend du miel au nom de Mélania. Car la sœur de Mélusine est Mélior qui en breton signifie MIEL... Mon autre pseudo est Mélanippe.... - Penser à la société, c'est avoir pour des idées sur le futur. Ce n'est pas se référer à des mots ou à quelqu'un qui serait né le 29 février à 15h, ascendant de Tartempion les Bains de Pieds parce qu'il aurait son anniversaire tous les quatre ans et qui, par là, aurait son anniversaire tous les quatre ans.

- Aujourd’hui, la raison est très forte. Mais si nous ne développons pas aussi le cœur, alors nous continuerons à faire des merveilles techniques. Notre chemin, notre “croissance” passera par un changement de conscience, une découverte de notre intériorité. Je sais bien que c’est problématique chez les hommes. Le patriarcat a tué notre capacité à regarder notre intériorité. Les femmes ont moins ce problème. Quand les jeunes garçons arrivent à l’âge adulte, ils ne connaissent rien à l’amour, à leur intériorité, à leurs sentiments. Et quand il y a un problème, ils ne savent que fuir ou taper.

- Là, je suis d'accord. Les jeunes filles n'en savant pas beaucoup plus. Mais, les femmes changent aussi. Elles s'adaptent de plus en plus aux mathématiques qui n'ont aucun rapport avec l'amour, leur intériorité et leurs sentiments. Cendrillon devra s'adapter sur des bases futuristes. Neuralink de Elon Musk teste déjà des microprocessus dans le cerveau des humains comme neuro-prothèses. La science-fiction appartient déjà au passé. Des images sont créées artificiellement comme on le ferait en chimie en mélangeant des ingrédients chimiques pour en créer un autre. L'intelligence artificielle permet déjà de modifier des images. Elle permet de transcrire une voix, un fichier audio ou vidéo en texte. On vient d'apprendre que le logiciel Sora va plus loin en générant des vidéos par l'intelligence artificielle en mélangeant des scènes vidéos entre elles. Il ne faudra pas longtemps pour que ce logiciel soit disponible pour tout le monde

- Si je dois voter, je pense voter Crucke car il est né à Renaix. Un signe est toujours mieux qu'un signe noir. En plus, il est un scorpion avec le symbole ♏︎. Si son Cancer ne revient pas. Sinon, les Engagés me parlent s'ils se relient aux écologistes, moins GPA, PMA et le reste... Au niveau de l'évolution, vous en êtes au niveau 3 sur 10. Un peu après le stade reptilien. Je ne crois pas au hasard. Olivier est décédé le 9 juin 2019 à la Pentecôte. et les élections auront lieu ce jour. PASCAL BOUCHET, au niveau d'évolution 9 sur 10) : "L'ÈRE DU VERSEAU SERA ALCHIMIQUE" - Pascal Bouchet

- J'ai une formation de chimiste, pas d'alchimiste. Le but de l'alchimiste, je sais, n'était pas la recherche de l'or matériel, mais l'épuration de l'âme, les métamorphoses progressives de l'esprit avec les « métaux vils » des désirs et des passions terrestres qui entrave le développement de l'être humain authentique. Je n'ai d'ailleurs jamais changé du plomb en or en chimie, non plus. J'aime le hasard et déteste l'idée d'être limité à un destin préétabli. Il vaut mieux ne croire que ce que l'on voit plutôt que ce que l'on ne voit pas et être curieux de tout. C'est d'une logique simple en prenant l'alexithymie en prenant du recul.

Différences entre la pensée analogique et numérique

J'ai posé cette question à ChatGPT qui a répondu :

La différence entre la pensée analogique et numérique sont deux approches cognitives distinctes utilisées par les individus pour traiter l'information.

Représentation de l'information : Analogique : implique la représentation de l'information de manière continue. Les analogies et les similitudes avec le monde réel sont utilisées pour comprendre et traiter des concepts.

implique la représentation de l'information de manière continue. Les analogies et les similitudes avec le monde réel sont utilisées pour comprendre et traiter des concepts. Numérique : utilise des symboles discrets, tels que des chiffres, des mots ou des codes, pour représenter l'information de manière discrète. Précision : Analogique : Ses représentations peuvent être moins précises car elles se basent sur des similitudes et des comparaisons. La précision peut varier en fonction de la perception individuelle.

Ses représentations peuvent être moins précises car elles se basent sur des similitudes et des comparaisons. La précision peut varier en fonction de la perception individuelle. Numérique : Sa pensée est souvent associée à une précision plus élevée, car les symboles discrets ont des significations spécifiques et bien définies. Manipulation de l'information : Analogique : Sa manipulation peut impliquer des opérations continues, souvent basées sur des relations proportionnelles ou des similarités.

Sa manipulation peut impliquer des opérations continues, souvent basées sur des relations proportionnelles ou des similarités. Numérique : Sa manipulation se fait par des opérations discrètes et logiques, telles que l'addition, la soustraction, la multiplication, etc. Stockage de l'information : Analogique : de manière distribuée et continue, ce qui peut rendre la récupération moins précise.

de manière distribuée et continue, ce qui peut rendre la récupération moins précise. Numérique : de manière discrète, facilitant la récupération précise grâce à des emplacements spécifiques. Communication : Analogique : implique des signaux continus, tels que la parole ou les gestes.

implique des signaux continus, tels que la parole ou les gestes. Numérique utilise des codes discrets, comme le langage écrit ou les signaux numériques précis. Tolérance à l'erreur : Analogique : Sa tolérante aux erreurs ou variations est basée sur des relations continues.

Sa tolérante aux erreurs ou variations est basée sur des relations continues. Numérique : Sa tolérante est basée sur des symboles spécifiques avec des significations précises.

Il est important de noter que ces distinctions ne sont pas absolues, et les individus peuvent utiliser une combinaison de pensée analogique et numérique en fonction du contexte et de la tâche. En outre, certaines personnes peuvent avoir des préférences naturelles pour l'une ou l'autre forme de pensée.

Dimanche soir à la télé : deux coïncidences

1. Le téléfilm "Le jour de ma mort" que l'on peut voir à cette adresse, était au programme. Adaptation libre du thriller de Jacques Expert, tourné au début de l'automne 2023.

Synopsis. A Marrakech, une voyante a prédit la mort à Lisa, le 15 août dans la peur et la violence. Elle a haussé les épaules. Ce jour-là, Paris est désert et écrasé de chaleur, la police est aux abois à cause d'un tueur de femmes aux trois victimes qui frappera à nouveau d'ici minuit. Elle appréhende cette énième journée consacrée à sa thèse... Est-elle réellement en danger ou serait-elle victime d'une paranoïa alimentée par cet effrayant souvenir ? Elle mourra d'un accident pas à cause de cet assassin.

Jacques Expert explique son roman...

2. J'ai zappé et suis tombé sur l'émission "Enquête paranormale" de PlugRTL qui parlait des secrets de Fatima avec la mention du départ qui dit : "Certains passage de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes"

Comme je n'ai obtenu que 3/10 et que, toujours enfant, faisant fi de tout ce qu'on m'interdit, j'ai regardé

Le secret n'est-il pas "Le miracle, c'est d'y croire" ?

Pour ajouter un peu d'humour, je dirais qu'elle ne connaissait pas le "Tout nouveau testament" avec le méchant Dieu qui habite à Bruxelles.

Réflexions du Miroir

Aujourd'hui, heureusement, il reste des humoristes sarcastiques. C'est avec les cactus sur Vivacité que je commence ma journée dans la bonne humeur.

Ce 29 février, c'est le 20ème anniversaire de Vivacité. Le voici pour l'occasion

Bon anniversaire, Vivacité.

C'est le centième anniversaire du surréalisme. Le "Surréalisme en Belgique présente une histoire de na pas rire".

En 1924, André Breton publie le "Manifeste du surréalisme". Mouvement artistique et philosophique qui n'hésite pas à utiliser l'art de manière subversive.

Pas de doute, je suis un rescapé du mouvement des surréalistes qui aiment provoquer sans expliquer la différence qu'une œuvre a avec le réel. Ils laissent penser et suggérer à un visiteur, par sa propre imagination, ce qu'une œuvre d'un artiste pourrait apporter comme idée neuve, meilleure ou pire, comme compromis. Rien à voir avec l'idée de faire un "deal" comme Trump. Ce serait alors des compromissions.

L'exposition 'James Ensor, Inspired by Brussels', à la KBR à l'occasion des 75 ans du décès de l'artiste ostendais, apporte une autre couche.

Prédire l'avenir de manière de manière analogique avec le passé, c'est ruiner à la fois son présent et son futur avec des pensées moroses.

On ne sait pas toujours où on va, mais on y va.

"Savourer l'instant", ai-je écrit.

Noé Preszeow pose la question "Comment fais-tu pour vivre ?" dans le futur et pas dans le passé.

