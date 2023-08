Pêche en eau trouble

« Sans le lobby juif, rien ne va dans ce pays. C’est un véritable fléau » Cette allégation qu’un ancien haut fonctionnaire de l’administration Clinton m’avait confiée autour d’un verre il y a une vingtaine d’années, prend toute sa significations ces jours-ci.

La campagne présidentielle américaine est encore à ses balbutiements mais certains candidats s’affairent d’ores et déjà à se positionner sur tel ou tel enjeu, et des enjeux, ce n’est pas ce qui manque.

Ainsi, un des candidats du Parti démocrate, l’avocat Robert F. Kennedy jr, fils du défunt sénateur Robert F. Kennedy, assassiné le 5 juin 1968 à Los Angeles, alors qu’il était sur le point de gagner l’investiture du Parti démocrate à la présidentielle, procureur général redoutable dans l’administration de son frère, le Président John F. Kennedy et de son successeur, Lyndon B. Johnson (la raison de son élimination ?), se démarque par ses positions anti-establishment, particulièrement musclées, fustigeant, non sans raison, les méfaits de l’état profond et du complexe militaro-industriel, une attitude tout de même assez remarquable pour un éminent membre d’une famille qui, après tout, représente la quintessence de ce qu’on peut appeler l’establishment américain.

Candidat pour la paix dans le monde, favorable à une trêve des hostilités entre l’Otan et la Russie en Ukraine et à l’ouverture de pourparlers de paix, il se montre néanmoins plus réservé quand il s’agit de la paix au Moyen Orient.

Ainsi, devant un parterre de l’organisation juive « The World Values Network » à New York, il tient des propos pour le moins étonnants :

« Israël est le seul pays au Moyen Orient qui connaît la liberté d’expression (1). Israël est également le seul pays où les femmes ont des droits. En Iran, les femmes qui refusent le port du voile, sont emprisonnées. Israël est également le seul pays où les homosexuels ont des droits. Israël s’en est pris à Jénine (camp de réfugiés, situé en Cisjordanie, établi après le conflit israélo-palestinien de 1948 pour y abriter les réfugiés palestiniens, expulsés de leur territoire, devenu un bastion de la militance palestinienne armée ndlr) (opération de vengeance de l’armée israélienne du début juillet 2023 ndlr) mais, Jénine est surtout une fabrique à bombes, où 100 % des habitants soutiennent le terrorisme. Tout le monde y passe son temps à fabriquer des bombes. L’armée israélienne en revanche est particulièrement disciplinée et n’attaque que des cibles militaires, tandis que les autorités palestiniennes, suivant une longue tradition de terreur, s'en prennent délibérément à des cibles civiles. La politique officielle de Hamas (mouvement de résistance islamique, soutenu par l’Iran ndlr) est le génocide de tous les juifs. En 1948, à la naissance de l’état d’Israël, celui-ci fut attaqué par la Syrie, l’Egypte et d’autres nations qui s’étaient auparavant alliés à Hitler pendant la 2ème Guerre mondiale, guerre qu’elles avaient fini par perdre. La pratique de toujours de toutes ces nations est l’assassinat de civils, tandis qu’Israël vise uniquement des cibles militaires. » Fin de citation

A l’origine de la création, tardive, de l’état d’Israël en 1948, se trouve en réalité une ruse et deux promesses, dont une non tenue, par la Grande Bretagne au roi Faisal Ier, roi du royaume de Syrie et fils du chérif de la Mecque, protecteur des lieux saints de l’islam d’une part, soit le rétablissement de ce que les musulmans considèrent comme le califat islamique historique, sur les décombres de l’empire ottoman, perdant de la 1ère Guerre mondiale, 1914 – 1918, aux côtés de l’empire austro-hongrois et de l’empire prussien, et, simultanément, à la diaspora du sionisme de l’autre, de la création d’un état juif en Palestine, l’objectif réel ayant été toutefois l’accroissement de la sphère d’influence des vainqueurs de la guerre, France et Grande Bretagne, et le partage des ressources naturelles (Accords Sykes- Picot), dont bien sûr le pétrole, qui commençait déjà à jouer un rôle prépondérant dans l’économie, au nez et à la barbe des peuples qui y vivaient, qu’ils eurent été juifs ou arabes.

Qu’il s’agisse de ce conflit mondial en particulier, du deuxième qui suivit, ou toutes les autres guerres qui le précédèrent, qu’elles eurent été napoléoniennes ou coloniales, ce furent toujours des luttes économiques de classe entre capitalistes, des « rixes de nantis » (Henri Guillemin) contre les peuples, et non des luttes de « libération des peuples ». A cet égard, à ce jour, absolument rien n’a changé. Mais, Robert F. Kennedy jr doit savoir tout cela.

Le fondateur de l’organisation juive « The World Values Network », par ailleurs, s’appelle Shmuley Boteach, un rabbin et écrivain américain prolifique, producteur d’émissions de télé-réalité, figure incontournable, néanmoins trouble (2), du sionisme américain, supporteur de Donald Trump, proche du milliardaire et magnat de casinos, Sheldon Adelson (supposément à l’origine de l’espionnage du journaliste Julian Assange dans l’ambassade équatorienne à Londres par l’entremise d’une société de sécurité privée espagnole ndlr), proche du sénateur républicain Ted Cruz, mais également du sénateur démocrate Cory Booker, guide spirituel du défunt chanteur Michael Jackson, mais aussi ami de la star de télévision Oprah Winfrey (adepte elle du guérisseur brésilien John of God, actuellement en prison pour viol et pédophilie ndlr) (Grayzone).

A un moment dans l’histoire de l’état d’Israël, où même des figures de proue du sionisme, comme l’ancien premier ministre et ancien ministre de la défense israélienne Ehud Barak, ami intime par ailleurs du défunt financier véreux Jeffrey Epstein, mettent en garde contre « l’avènement d’un état fasciste en Israël », les déclarations du candidat Robert F. Kennedy jr paraissent d’autant plus anachroniques.

Toujours est-il, de nombreuses autres questions au sujet de sa candidature restent sans réponse, à commencer par celle du choix du Parti démocrate, un parti qui s’évertue à l’évincer de la course, à en juger par le comportement hostile dont fait preuve la députée démocrate, Debbie Wassermann Schultz, ancienne présidente du comité national démocrate (3)(4), congédiée en 2016 pour avoir sciemment saboté la candidature du sénateur Bernie Sanders dans le but de favoriser celle de la candidate Hillary Clinton (3) ainsi que de la part de la députée démocrate des Iles Vierges des Etats Unis, Stacey Plaskett (5)(6), réputée pour avoir bénéficié des largesse du défunt Jeffrey Epstein, éminent résidant sur l’ile, pour le financement de sa campagne électorale (4), toutes les deux intervenues lors d’une récente audience au Congrès au sujet de la censure. (5)

Etant donné que Robert F. Kennedy jr n’obtiendra jamais la nomination de son parti, reste à savoir pourquoi il ne se présente pas sous la bannière de son propre parti politique. Quelques sénateurs et représentants au Congrès suffiraient pour semer le trouble et lui conférer un puissant outil d’arbitrage. Cherche-t-il à régler son compte et celui de sa famille au Parti démocrate ou oeuvre-t-il tout simplement au maintien du statu quo après tout ?

BREAKING NEWS : Robert F. Kennedy Jr. Explodes At Stacey Plaskett, Accuses Her Of 'Defamation' - YouTube