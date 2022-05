Person of the year 2022 ? (suite)

@P.-A. Teslier

Macron a beau jouer les Jupiter, les Mamamouchis de l’Otan, ont la pétoche des réactions de Poutine. Ils jouent avec le feu, leur aide financière (des milliards comme s’il en pleuvait) & militaire, en fait des cobelligérants.

Ils ont donc passé un pacte pour livrer des armes, ma non troppo !

« Pacte secret pour une « aide militaire » à l’Ukraine qui ne compromet pas l’OTAN »

La preuve, Biden vient de refuser de livrer des armes de 300 km de portée.

D’ailleurs, comme à leur habitude depuis 8 ans, au lieu de s’en servir pour se défendre, ils continuent à bombarder les habitants du Donbass.

"Depuis dimanche, 29 mai, l’artillerie ukrainienne a ouvert le feu sur les quartiers d’habitations exclusivement civiles de la ville de Donetsk et sur d’autres villes du Donbass. L’armée ukrainienne s’est toujours livrée à des bombardements de terreur, afin de terroriser les populations et de tuer des Russes, dès le début de l’agression ukrainienne dans l’Est de l’Ukraine. A Donetsk, les quartiers Ouest sont régulièrement visés par l’artillerie et beaucoup de civils sont morts, hélas, dont des enfants. Le centre et l’Est de la ville ont été touchés, mais surtout en 2014 et 2015, puis plus rarement entre 2016 et 2017. Cette situation n’avait pas été observée dans la ville depuis lors, et l’intensité et la profondeur des attaques, n’avaient pas été vues à ce niveau depuis l’année 2014. Les tirs ont commencé vers 18 h 00, puis ont recommencé vers 20 h 15 jusqu’aux environ d’1 h du matin, puis d’autres obus ont été tirés dans la nuit. Le bilan était déjà de 4 tués et 20 blessés, mais lundi matin, les bombardements ont repris, notamment avec de l’artillerie lourde de 155 mm, mais aussi avec des missiles Smertch de 300 mm. Un des missiles a touché, en plein centre de la ville, l’école N° 22, très endommagée, faisant 3 victimes de plus etc"