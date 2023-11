Perte de la Raison occidentale en Palestine

Au Darfour, dans l‘Ouest du Soudan, les miliciens Janjawid (جنجويد) poursuivent leur nettoyage ethnique.

Au Darfour, on apprend ce matin que 773 civils, dont pour la plupart des adolescents, mais également des femmes et des personnes âgées, ont été massacrés par les Jihadistes Janjaweed. Les rapports parlent de centaines de personnes brûlées et de nombreuses personnes arrêtées et battues alors qu’elles étaient en route vers l’exode.

Israël n’étant pas impliqué, No Jews, no News.

Cette guerre a déjà fait 400 000 morts. Mais, des Arabes qui massacrent des noirs, cela n’intéresse personne. C’est cela la morale à géométrie variable.