Pistes cyclables non genrées et inclusives

La dernière trouvaille de la mairie inclusive de Lyon est la création de "Pistes cyclables inclusives et et non genrées ".

A part, le fait d'utiliser des mots qui font plaisir à "l'intelligentsia actuelle" on ne comprend pas immédiatement ce que ce nouveau concept veut dire.

Les modestes réponses obtenues :

1 - Une signalisation non genrée, c'est une signalisation qui ne représente ni un Homme, ni une Femme, ni un Blanc, ni un Enfant, etc…

2 - Une piste large pour qu'elle puisse être utilisée par le plus d'engins possibles y compris des fauteuils pour les personnes défavorisées dans ce domaine.

Pour ma part en tant que cycliste occasionnel et comme tout le monde :

- J'aime les voies suffisamment larges pour se croiser ou se dépasser sans risque de se heurter.

- J'aime les voies suffisamment larges pour que les nombreuses mamans (aie, ou papas) puissent circuler avec les poussettes et les landaus parfois à deux ou trois places.

- J'aime que la piste cyclable soit respectée par les piétons

- J'aime que, de leur côté, les cyclistes respectent le code de la route.

- J'aime que le sol soit entretenu et n'oblige pas à un écart au dernier moment pour éviter un trou.

- J'aime que les arbres ou arbustes ne débordent pas sur la piste car je n'apprécie pas de prendre une branche ou pire une ronce en plein visage.

Mais tout ceci n'intéresse pas les nouveaux édiles de Lyon.

Au tournant des années 2020, la race humaine supérieure (les écolos officiels) exhibe sa précellence en exigeant de lisser les évidentes différences entre les individus alors que ces différences font la richesse de l'humanité comme elles font la richesse du monde animal et bien entendu la richesse aussi du monde végétal.

Peut-être que bientôt l'on ne pourra plus dire que l'on préfère une rose à une marguerite par exemple.

Pour les observateurs attentifs, nous voyons la parfaite contradiction que ne perçoivent pas les intéressés entre le fait de se présenter comme ceux des humains qui ont tout compris et qui ont, par là même, vocation à enseigner par tous les moyens, aux petites gens, qui, les pauvres, ne l'ont pas encore compris, où est la Vérité, et le fait de se réclamer totalement égalitaires. Ces Femmes et ces Hommes sont les nouveaux missionnaires.

On pourrait, d'ailleurs, assimiler ce comportement à la colonisation où des humains supérieurs apportaient leur savoir à des humains inférieurs, Sic.

César Jules