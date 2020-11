Pour Castex et Macron, notre douce France est devenue une usine à covidés

Photo ER /Ludovic LAUDE

« Les peuples prêts à échanger un peu de liberté contre la sécurité sanitaire ne méritent ni l’une ni l’autre et finiront pas perdre l’une et l’autre »

1) Une petite phrase lourde de signification a été prononcée par le premier ministre Castex évoquant son inquiétude face à des usines à Covid. Elle est passée inaperçue. Je vais tenter de la décoder en évitant tout procès d’intention. Je ne sais pas si Castex est bon ou mauvais, je ne cherche pas à cerner le personnage. Après tout, il est dans son rôle et cette phrase aurait pu être tout aussi bien être formulée par Olivier Véran, Jérôme Salomon et pourquoi pas, Emmanuel Macron. Le 24 novembre 2020, nous pouvions lire ceci dans les colonnes du Figaro : « Les choses sont très compliquées mais en même temps elles sont simples », a-t-il résumé. « La première chose que nous avons devant nous, ce sont les réveillons, qui sont des usines à Covid. Si on a une chose à traiter, c’est ça », a-t-il fait valoir. Le « il » c’est le premier ministre Castex. Simple comme une solution finale d’une équation au premier degré. Simple en effet, simple aussi à interpréter, ce que je vais vous proposer

2) Hermès Trismégiste, une vieille connaissance, tout est dans tout, principe du reste connu par d’Anaxagore, le premier à concevoir une intelligence universelle, le Nous, reliant chaque partie de l’univers. A l’instar du Un et des pantha d’Héraclite. La saisie de similitudes dans des domaines épars est de nature à enrichir la connaissance de chacun d’entre eux. Le dévoilement des similitudes nécessite une approche de type gnose. On peut voir une similitude très signifiante en passant de la virologie conceptuelle à la sémantique de Castex.

3) Le virus répond à un concept. Le virion est l’élément réel qui réalise le concept. Il est donc nécessaire de bien distinguer virus et virions. Les deux sont souvent confondus comme le signale l’un des virologues les plus réputés, Jean-Michel Claverie. Selon lequel le virus s’interprète comme ce qui définit une usine à virions (factory en anglais). Et cette usine à virions n’est autre que la cellule hôte infectée. Plus précisément, lorsqu’un virion entre dans la cellule, il se rend maître de l’appareil ribosomal qu’il détourne pour produire des virions en grand nombre. C’est simple, la cellule, auparavant dotée d’une identité et d’une fonctionnalité servant l’organisme hôte, finit par perdre son identité pour devenir une usine à virion. C’est du reste le principe de la réponse immunitaire (une partie en réalité) que de produire des cellules cytotoxiques pour détruire les cellules du corps transformées en usines à virions.

4) Et maintenant, c’est tout simple, il suffit de transposer la conjoncture virologique à l’échelle des cellules de l’organisme social que représente la société française, avec ses différents tissus associatifs et ses réunions publiques ou de famille. Lorsque le premier ministre désigne le réveillon comme usine à Covid, il perd de vue l’identité du réveillon pour n’y voir qu’une usine à Covid, autrement dit un réveillon dans lequel il est possible qu’un membre de la famille soit contaminé et à l’instar du virion, transforme le réveillon en usine à covidés. Ces covidés pourraient même quitter la cellule familiale et rejoindre une réunion publique qui a son tour serait transformée en une usine à Covid, comme peuvent l’être les bars, les restaurants, les commerces, les lieux de travail, les salles de spectacle, les amphithéâtres, les fêtes clandestines. La science experts du Covid étudie ces usines à covidés, certaines ayant une propension à être plus productives. Le covidé le plus courant, c’est le jeune, qui a tendance à avoir un tropisme festif le faisant pénétrer dans les lieux où l’on boit, danse, rit.

5) Le régime ne voit plus la France comme avant, il la voit comme une gigantesque « usine à Covid » ou plutôt à « covidés », qu’il est nécessaire de traiter, de contrôler, de surveiller, avec un appareil immunitaire utilisant les tests, les applications, les contraintes, le système de santé. C’est à peu près la transcription du discours prononcé par le président Macron le 24 novembre 2020 devant 30 millions de spectateurs. Macron est obnubilé par la circulation, non pas tant du virus que du porteur potentiel de ce virus qui, s’il contamine d’autres personne, devient un élément toxique pouvant transformer le pays en usine à covidés.

6) J’insiste sur le terme d’usine à covidés. C’est ce terme qui aurait dû être utilisé par Castex. Le covidé représente l’élément concret à l’image du virion. L’usine à covidés représente le concept, autrement dit l’identité de la France aux yeux de l’appareil d’Etat. Le Covid n’est plus le Covid-19, autrement la pathologie des patients cliniquement observée, mais un virus social qui infecte la France et la transforme en usine à covidés. Et de ce fait, l’appareil d’Etat déploie une réaction immunitaire pour contrôler ce virus social Covid. Et comme pour la pathologie causée par le SARS-CoV-2, cette réaction immune peut s’avérer dévastatrice. L’Etat envoie des instructions, telles des cascades de cytokines activant la police sanitaire sur tout le territoire. La nation française a perdu son identité, elle n’est plus la France éternelle, pays de liberté où chacun fait ce qu’il veut quand il vient, quand il passe, un pays où chacun fait des rêves. La nation française est devenue une usine à covidés. Un pays où nombreux font des cauchemars.

7) Il appartient aux Français de se déterminer et d’examiner la situation en une alternative simple. Les mesures de contrainte apportent un bénéfice sanitaire mais quel est le prix à payer ? Non seulement le désastre socio-économique avec les faillites, la pauvreté, les chômeurs, les déclassés, mais aussi l’autre désastre sanitaire en cours, déprimes, dépressions, suicides, pathologies à retardement, vie sociale amputée, plus de fêtes, rassemblemens, bars. Et last but not least, l’identité française détruite, la démocratie éteinte, les libertés abandonnées, la France éternelle oubliée, trahie dans ses valeurs ; des siècles de conquêtes historiques balayés, des combats et des luttes enterrés pour faire émerger ce pays qui ne ressemble à plus rien si ce n’est une usine à covidés.

8) Castex a obtenu l’aval de Macron pour assurer la gestion sanitaire du Covid après les pleins pouvoirs accordés par le parlement au régime. Comme quoi, ce virus a transformé le pays en usine à covidés et en régime autoritaire.

Le virus comme usine à virion

https://doi.org/10.1016/j.tim.2020.08.003