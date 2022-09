Pour une véritable laïcité à l’école, au collège et au lycée !

Vos références historiques sont fort instructives mais, voyez vous, il se trouve que dans cette affaire, la France n’est pas la seule à avoir adopté cette référence.

De même que l’alphabet « latin » est utilisé dans tous les aéroports internationaux (accompagné parfois du système d’écriture local) parce que « les avions parlent anglais », c’est bien le calendrier dit « grégorien » qui s’est imposé dans le monde.

Il en existe d’autres, comme le calendrier musulman, basé sur les cycles de la Lune, ou les calendriers hébreu et chinois qui tiennent compte des deux, mais les connexions internationales et internet en particulier ont abouti à l’adoption « de facto » du système utilisé par la puissance géopolitique dominante, les Etats-Unis, et cette réalité se traduit par une double culture dans les pays concernés.

Est-ce la solution que vous préconisez, et souhaitez vous une restauration du calendrier républicain en fixant l’an 1 en 1789 ?

D’abord, ce serait un gros travail pour le ministre, mais en plus, la transition dans les esprits serait plus traumatisante que le passage du franc à l’Euro.

Tout au plus pourrait-il demander de remplacer « avJC et « apJC » par – et +, mais ce serait une mesure hypocrite et ne concernerait que les textes officiels de de l’EN.

Monsieur Pap Ndiaye de dispose pas de pouvoirs aussi étendus que ceux que détenait le pape Grégoire.