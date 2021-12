« Pourquoi dire non. Langage totalitaire et résistance » (Boris Cyrulnik) (2/2.2)

Les réactions à ma dernière livraison[1] ont été fort intéressantes et relativement unanimes. Ce qui me pousse à terminer la recension de la conférence-débat de Boris Cyrulnik[2] par les « autres histoires » que je projetais dans mon avant-dernier billet[3] sur le sujet. Cependant vu l’actualité je commencerai ces autres histoires par celle de « Chomsky-Chouard-Bricmont[4] » et reporterai, sine die, les autres « histoires de masques » que je pensais pouvoir mettre en ligne.

Je commence donc par Noam Chomsky (92 ans). Bien que n’étant pas, comme Boris Cyrulnik, un rescapé de la Shoa, il a été, dès son plus jeune âge, immergé dans la culture, l'érudition et les traditions du judaïsme et de l'hébreu. De ce fait, figure emblématique de la gauche américaine, il est une sommité pour ce qui est de la sémantique anti-extrémisme de tous bords relative, évidemment, à l’antisémitisme. Mais, des propos « étonnants », lui attribués, rapportés en octobre de cette année 2021, sur les réseaux sociaux m’avaient fait bondir comme tout un chacun (je suppose). J‘ai donc décidé d’essayer de voir et d’entendre, de mes propres yeux et oreilles, ces « déclarations » ...... je dois avouer que les images et le son des entrevues que j’ai trouvées et la diction de l’intellectuel, ne m’ont pas aidé à me faire une religion[5], ni plus. Heureusement, grâce à Arte Desintox – Richtig Falsch via Franceinfo (merci !) il semblerait que Chomsky ait dit[6] « qu’il est contre l’obligation vaccinale tout en estimant qu’il est de la responsabilité des personnes non-vaccinées de s’isoler ». A la question de s’avoir comment ces personnes pourront avoir accès à la nourritures si elles ne peuvent plus entrer en contact avec d’autres personnes il aurait estimé, alors : « qu’il s’agit de leur problème, mais que si elles deviennent vraiment indigentes la communauté doit intervenir justement pour qu’elles ne meurent pas de faim et assurer ainsi leur survie ».

Cela dit j’ai été vivement étonné que Chomsky n’ait pas précisé que dans son esprit les personnes en bonne santé (vaccinés ou non) devaient « toutes être isolées » puisqu’il semble établi depuis plusieurs mois déjà que la « contagion » ne s’arrêterait pas par la vaccination (ni d’ailleurs par les autres « moyens »). Ce constat peut être déduit des mesures de plus en plus sévères prises par « nos » pouvoirs au fur et à mesure que le nombre d’injections effectuées et leur fréquence augmentent, et corroboré par l’absence de résultats tangibles, semble-t-il. Or Chomsky, proche du MIT et donc connaisseur libre et éclairé (évidemment non consentant) des méthodes des diverses agences de renseignement et de sécurité US, aurait pu ajouter que les bracelets électroniques et/ ou les puces sous cutanées généralisés, seraient la solution totalement efficace pour les confinés et leur subsistance. Cela pourrait même éviter que les personnes en bonne santé ne deviennent « vraiment indigentes ». Tous les cas positifs ou négatifs et/ou autres déviants sanitaires (contacts ou pas, bonne santé mais en carences alimentaires, « (a)nosocomialistes » ou « antibiotico-résistants », géographiquement, chronologiquement et totalement localisés) pourraient ainsi participer d’une manière totalement planifiée à la totale éradication de la totalité des virus et leurs variants, de toutes les maladies infectieuses et pour toujours et partout. Heureusement Chomsky n’est pas tombé, en sage qu’il est de par son âge, dans de telles outrances totalitaires. Mais il ne dit cependant pas « non » (explicitement) au totalitarisme sanitaire, comme Boris Cyrulnik le fait .... pour les autres totalitarismes. Mais heureusement, en France, on n’en est pas encore là. On ira progressivement vers le QR Code Tatoué AOC (n’en déplaise à Boris Cyrulnik) mais pas avant le « pass vaccinal. »

Ce qui m’a fort étonné aussi c’est que Chomsky et justement Jean Bricmont[7] sont assez proches dans de nombreux domaines fondamentaux de la culture, de l’éthique et de la morale. Devant leurs approches de l’observation et de l’examen scientifique des sociétés humaines et de leurs propriétés, comportements et autres caractères, j’avais toujours eu une attitude de discrimination positive puisque je ne pouvais pas tout comprendre et partager, tel quel, de leurs positions respectives. Cela va de la Palestine à Dieudonné, du 9/11 à Faurisson, de la « Fabrique du consentement[8] » à « Humanitarian Imperialism - Using Human Rights to Sell War[9] », des « fake news » à la censure, etc., etc.. Je savais que Bricmont, professeur retraité de physique mathématique et autres sciences dures, dans une Université Catholique belge, s’était vu déprogrammé, pour une conférence sur la relativité restreinte et la mécanique quantique à l’Université de Nice[10] par une action d’un collectif d’étudiants de cet établissement, et cela pour ses idées invoquées plus haut ( ?). C’était assez choquant. J’en avais gardé, évidemment, un apriori positif vis-à-vis de Bricmont. Cela me rappelait l’incident de la démission d’Alain Jupé de la présidence des rencontres photographiques d’Arles « exigée » lors de la dernière édition de cet « événement », alors qu’il en était à son 7ième mandat, sans problème. Désolant !

Quelle ne fut donc pas ma surprise d’entendre, dans ce débat « Chouard-Bricmont »[11]

le Professeur citer Fouché (un anti-science), Raoult (scientifique au début, maintenant il débloque) et Henrion-Caude (les vaccins ne rendent pas stériles, ce sont des trucs à la Henrion-Caude), sous un mode sarcastique. Mais voici que Bricmont tentant de convaincre Chouard du bien-fondé scientifique de sa position en est arrivé à des arguments assez étonnants pour un intellectuel de haut niveau. Chouard par contre a eu une attitude de très grande retenue dans ses propos.

Je commence par Bricmont (pêle-mêle, en vrac et peut-être nécessitant certaines corrections de la transcription personnelle) :

- « Quand on a imposé la ceinture de sécurité, les gens ont dit cela ne sert à rien (ce qui est faux) et ils ont dit : « Ma Liberté, je préfère faire ce que je veux ». Non ! Pourquoi ? Parce que si tu as un accident avec ceinture de sécurité la société s’occupe de toi ».

Tous, nous sommes congénitalement obligé de respirer et de marcher, mais pas de prendre une voiture pour se déplacer. J'aurais été intéressé à ce que Etienne Chouard fasse dire à Bricmont ce qu’est la différence entre une ceinture de sécurité et un ARN, la différence entre les assurances obligatoires pour circuler en voiture et la Sécurité Sociale ?

- « Je n’accepte pas que Faurisson soit trainé devant au tribunal pour ce qu’il a pensé et/ou dit » et « Je ne respecte pas la liberté des gens non-vaccinés (sic ?) ».

Est-ce que les non vaccinés peuvent être comparés à Faurisson, condamnés pour « incitation à la haine raciale » et « contestation de crime contre l'humanité » ?

- « Toutes les agences vaccinales et de santé dans le monde entier, n’ont pas remarqué des effets catastrophiques à longs termes » « Il n’y a d’effets qu’à courts termes »(?)

Comment après moins de 24 mois (en mars 2021) d’utilisation des injections (dont l’AMM devrait intervenir en 2023 pour autant, en plus, que les résultats soient positifs,) peut-on parler d’effets à longs termes ?

- « Je ne fais confiance qu’au consensus scientifique mondiale ».

Dans https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement dès octobre 2020 la question de moratoire sur les recherches de « gain de fonction » est évoquée.

- « Moi, je suis allé au Mali, à Bamako, j’étais obligé de me faire vacciner contre la fièvre jaune ».

Cette vaccination n’était pas destinée à protéger les Maliens contre la fièvre-jaune. Mais, comme dans le cas de la « ceinture de sécurité » dont question plus haut, à couvrir un risque raisonnable pour l’« éventuelle victime innocente » (RC ?) . Comme pour les acteurs du monde de la santé qui acceptent de se faire vacciner contre l’hépatite, où le personnel des usines et des chantiers de construction qui portent le casque ; il s’agit de questions d’assurance professionnelle couvrant les risques d’« accidents » du travail.

- « Moi je prends date, si le virus régresse à cause du vaccin, je pense qu’il n’y aura pas d’autres solutions et tout reviendra à la normal ».

Je n’ai pas encore trouvé le rendez-vous que Bricmont donnait en ce qui concerne le retour à la normal. Retour à la normal que Macron avait exclu, d’ailleurs, dès les « premiers jours » de la pandémie. Evidemment Macron n’est pas « le scientifique à propos duquel il y a un consensus mondial ». Et si le virus ne régresse pas, ce sera la faute ..... aux non-vaccinés .... CQFD. Cela ressemble fort à la non-efficacité de la magie .... ce qui est relativement peu scientifique.

Pour en terminer, quelques mots sur la prestation d’Etienne Chouard. Je ne le connais pas personnellement et finalement assez superficiellement (RIC, Gilets jaunes, présidence tirée au sort, etc.) Je n’ai pas de convergence d’intérêt avec lui. Cependant je dois lui reconnaître dans le domaine de la « disputatio[12] » une maîtrise certaine, cela non pas en ce qu’il a dit mais surtout dans la manière de s’abstenir, élégamment, de « remettre » trop facilement en place son vis-à-vis. Par exemple quand Bricmont dit : « ... Antiscience ... paranoïa anti-état, essentiellement due à Orwell ... 1984, il n’y a pas un livre qui s’est plus trompé que 1984 », Chouard ne fait pas remarquer à Bricmont qu’il y a une différence entre une dystopie et une prophétie. N’aurait-il pas fallu rappeler qu’avant Orwell il y a eu surtout Zamiatine[13] et bien entendu Huxley (non seulement Aldous et son Retour au Meilleurs des mondes[14] mais aussi Julian[15], grand admirateur, connaisseur et traducteur de Pierre Teilhard de Chardin !). Autre exemple, à propos de la ceinture de sécurité Chouard ne demande pas non plus à Bricmont quelle est la différence entre un code de la route et un code génétique.

Quand Chouard donne lecture de trois avis (sur les quatre qu’il avait annoncés), sur la validité des publications scientifiques en médecine (Christopher Redman, Marcia Angell[16], Horton[17] – The New England Journal of Medicine [18] (NEJM), Lancet[19] ... à ne pas présenter) il, Chouard, a l’élégance de ne pas rappeler à Bricmont la position de ce dernier dans l’affaire Sokal :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Impostures_intellectuelles

ni de faire référence à Roland Gori et à « La fabrique des imposteurs »[20]. Evidemment à la mi-juin 2020 c’était aussi le « Lancet Gate » auquel Chouard ne pouvait forcément pas faire allusion ........

Pourquoi Chouard ne développe-t-il pas le vide juridique et le refus de légiférer actuellement vis-à-vis d’un théoricien scientifique de haut niveau pour ce qui est de l’homme, de sa conscience et de son libre arbitre ?

Pour finir, je découvre médusé ;

https://www.nato.int/docu/review/fr/articles/2021/05/20/sensibilisation-et-resilience-les-meilleures-armes-contre-la-guerre-cognitive/index.html

« Dans la guerre cognitive, l’esprit humain est le champ de bataille. Le but est d’agir non seulement sur la pensée des personnes, mais également sur leurs actes. Lorsqu’elle est menée de main de maître, la guerre cognitive façonne et influence les croyances et les comportements des individus et des groupes au profit des objectifs tactiques ou stratégiques d’un agresseur. Dans sa forme la plus extrême, elle peut diviser, voire morceler une société toute entière, à un point où celle-ci n’aurait alors plus la volonté collective de résister aux intentions de l’adversaire. Un opposant pourrait en théorie subjuguer une société sans recourir à la force brute ou à la coercition. »[21]

Quand je mets bout à bout les argumentations ou les prises de position des Boris Cyrulnik, Noam Chomsky et Jean Bricmont .... j’en arrive à me poser la question, en tant que citoyen lambda, de savoir si je peux encore faire appel à ma conscience pour objecter ......... Car déjà en 1951, Hannah Arendt écrivait :

« Le système (totalitaire) a besoin d’une absence de loi pour créer le vide juridique dans lequel ils est impossible d’inscrire la résistance, la désobéissance, l’objection de conscience de telle sorte que la condamnation a pour objet un non être juridique »

