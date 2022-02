Pourquoi Poutine a-t-il envahi L'Ukraine

Parce que les faucons américains ont remplacé la doctrine de la dissuasion par celle de la première frappe gagnante !

La dissuasion nucléaire servait à empêcher l’utilisation de l'arme atomique, afin de préserver plus que la paix, beaucoup plus important : l'existence de l'humanité qu’une guerre nucléaire aurait anéantie.

La nouvelle doctrine américaine de la première frappe gagnante, est conçue au contraire pour être utilisée contre la Russie, obsession d'un groupe de militaires aventuristes anti Russes frustrés de détenir des arsenaux inutiles de missiles, non utilisables par principe.

Pour parvenir à leur fin et dépasser cette impuissance, ils ont conçu des bombes nucléaires à faible charge, destinées à être utilisées en première frappe gagnante avec un minimum de dégâts collatéraux.

Différence avec la dissuasion : un bombardement de missiles atomiques « miniatures » depuis la frontière côté ukrainien atteint Moscou en 5mn et annihile totalement les capacités de riposte russes en détruisant le centre de commandement, le cœur de la défense, et c'en est fini de la Russie comme état indépendant. Et cela de façon limitée sans risque que les radiations n’atteignent la région du lanceur.

Avec l’abandon de la dissuasion la donne a changé et démontre la volonté US de détruire par la force son opposant militaire principal.

Mais pour que cette intervention réussisse il faut que les missiles miniaturisés soient proches des centres de commandements de l’ennemi pour ne pas être interceptés, ici la Russie ( Moscou à 5 mn) et prévenir toute riposte. Les énormes missiles balistiques intercontinentaux pouvait partir de tout point du globe mais les destructions et les radiations engendrées obligeaient à protéger le centre de lancement et les régions proches de l'explosion par la distance. C’est pourquoi même attaquer Moscou loin des USA, menaçait de causer des dégâts incommensurables en Europe et dans le monde entier à cause de la mobilité des radiations.

Pour l’usage de missiles miniatures rien de mieux que l'Ukraine ( à quelques encablures de Moscou) dirigée par un aréopage de dirigeants corrompus et influencés par des individus désignés par Vladimir Poutine comme des extrémistes néo nazis. Ces derniers ont joué un rôle éminent dans le putsch de la place Maiden et permis d’imposer ultérieurement un homme favorable aux intérêts américains et à l’intégration de l’Ukraine dans l’OTAN, organisation guerrière créée pour combattre la Russie.

Zelensky le Président ukainien actuel, (en délicatesse avec le fisc dans son pays et riche comme Crésus, dont on ignore l'origine de l'étonnante fortune pour un simple comédien de series B) est l’homme des faucons Américains qui cherchent depuis toujours les armes qui détruiront la Russie.

Alors on comprend pourquoi Poutine, après des années de recherche d’un accord de sécurité collective (les accords de Minsk) s’est rendu compte que les Américains n’en voulaient pas, afin de poursuivre leur mouvement militaire commencé en 91 après la chute de l’urss, vers les frontières de la Russie par OTAN interposé, malgré la promesse faite à Gorbatchev de respecter le statu quo.

Poutine a bien insisté dans son allocution : « nous avons été forcé d'intervenir »