Ce petit livre (Poutine copycat d'Hitler Inconnu Soldat, éditions des Sans-voix) démontre comment l'effrénée propagande russe, la complicité active ou passive de responsables politiques, médiatiques, experts et commentateurs, la non adhésion à l'Otan ont en réalité permis l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Poutine. Cette guerre est effrayante car elle rompt plus de 75 ans de paix en Europe, elle est effrayante par le massacre de civils, la destruction systématique de tout ce qui fonde une société (crèches, écoles, lycées, universités, hôpitaux, maternité, lieux de culte, musées, centres de soin, maisons et immeubles, infrastructures - ponts, routes, gares, fourniture d'eau, d'électricité - cultures céréalières), les crimes de guerre, les viols et tortures, les vols. Elle est effrayante par l'efficacité auprès d'un vaste public d'une propagande où le mensonge est omniprésent, où les preuves les plus évidentes sont niées, où le cynisme est sans fond.

Depuis que l'URSS existe, et se prolonge par une Russie dirigée par un des chefs de ce que les hommes ont inventé de pire, le KGB, les méthodes sont les mêmes : vérité alternative, imposition d'une histoire réinventée, détermination d'un pays diabolisé comme un ennemi immonde, ou une manière d'être (l'Occident décadent, corrompu dirigé par des drogués), faux prétextes, explications infondées et mensonges, mensonges, mensonges. Soljenitsyne disait en gros : « Ils mentent. Nous savons qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et pourtant ils mentent. » Un des exemples frappants est le cas de Katyn où des milliers d'officiers polonais ont été massacrés. Pendant 50 ans, jusqu’à ce qu'en 1990 la Russie reconnaisse sa responsabilité, ce sont les Allemands qui en ont été accusés.

Et cela continue. Cette guerre - qui selon la bonne méthode soviétique et de propagande avec sa ténacité dans le réhabillage des faits et concepts est appelée opération spéciale sachant dans ce pays de liberté qu'employer le mot de guerre peut valoir jusqu'à 15 ans de prison - a été déclenchée selon certains prétextes tous aussi faux les uns que les autres :

- la Russie est encerclée par l'Otan. Ce premier argument est tellement inimaginable qu'il laisse pantois tout être avec juste un minimum d'honnêteté intellectuelle. Vous aurez ci-dessous une carte reproduite du livre qui démontre à quel point cet argument est d'une immense stupidité. L'Otan n'a de frontières communes avec la Russie que de quelques pour-cents. De plus Poutine lui-même l'a dit : personne ne peut isoler un territoire aussi vaste que la Russie, le plus vaste au monde. Par ailleurs non seulement l'Otan n'a jamais eu la moindre agressivité vis-à-vis de la Russie, mais en plus l'Otan n'est qu'un organisme défensif et n'a strictement ni l’intérêt, ni les moyens d'envahir la Russie. Ce premier argument ne peut convaincre que les anti-Occidentaux farouches et n’être propagé que par des stipendiés ou des fanatiques pro Poutine. Ce qui est tout autant hallucinant c'est le raisonnement hémiplégique des soutiens de Poutine. Si les missiles de l'Otan (qui n'ont pas de missiles d'attaque contrairement à la Russie, mais des missiles anti-missile, ce qui n'a rien à voir) pouvaient atteindre la Russie c'est que les missiles russes peuvent atteindre tous les pays de l'Otan et même plus puisque Poutine se flatte d’avoir des missiles capables d’aller vitrifier New-York. Ce fait fait tomber l'argument de l’encerclement sans oublier Kaliningrad où les Russes y ont des missiles, enclave au plein centre des pays baltes.

- l'Ukraine poussée par les USA était aux portes de l'Otan. Ce genre de mensonge est tellement faux que l'on se demande comment il peut encore tenir. Depuis 2008 - tout le monde le sait, c'est facilement vérifiable - le dossier Ukrainien est au point mort à l'Otan à cause notamment des oppositions passées de Merkel et Sarkozy. C'est donc un mensonge.

- dans le Donbass c'est un génocide contre les Russophones. Aucune plainte auprès d'aucun tribunal, aucune constatation, aucune image, aucun témoignage ne viennent corroborer ce mensonge. On cite souvent le nombre de 14.000 morts pendant les 14 ans de guerre, morts imputés aux Ukrainiens. La réalité est tout autre et tout autant vérifiable : il y a eu 13.500 morts dont 5.000 soldats ukrainiens - ce qui prouve par là que les séparatistes ont bombardé et tué des Ukrainiens -, 5.000 soldats séparatistes et environ 3.500 civils dont on n'a pas la répartition entre qui les a tués des séparatistes ou des Ukrainiens, et s'ils sont pro Russes ou pro Ukraine. Il y a un raisonnement enfantin qu'un élève de CE2 comprendrait : pour que les Ukrainiens fassent un génocide dans le Donbass il faut absolument que le Donbass soit sous leur contrôle. Un génocide ne peut se faire à distance et 3.500 civils sur plusieurs millions d'habitants (et encore dont on ne sait qui les a tués et de quel bord ces victimes sont) en 14 ans, ne peuvent être considérés par personne au monde comme une preuve de génocide. Cette simple constatation devrait détruire de facto, immédiatement et irrémédiablement cet argument qui pourtant réussit une percée chez certaines personnes aveuglées, volontairement ou non. Pour elles aucun argument rationnel ne compte, aucune vérité autre que leurs fantasmes ne compte. Ce Donbass a voté lors du référendum de 1989 à plus de 80 % pour l'indépendance et non ces référendums truqués organisés par les Russes. Donc les Russophones en majorité ne voulaient pas des Russes. La langue russe n'a jamais été interdite, elle a seulement été éliminée de son statut de langue officielle tout comme le roumain et le tatar. Rappelons que rien qu'à Marioupol il y aurait plus de 20.000 morts dus aux Russes et aux séparatistes en deux mois de guerre. L'ONU annonce au minimum 5.000 morts en trois mois de guerre chiffre très largement sous estimé. Ce qui implique que les Russes ont infligé à l'Ukraine proportionnellement 150 fois le nombre de morts dans le Donbass pendant 14 ans. Enfin n'oublions pas le manifeste de Budapest tout premier et définitif argument qui garantissait par la Russie à l'Ukraine en contre partie de sa dénucléarisation son intégrité territoriale. Signature reniée, accord violé par la Russie.

- l'Ukraine est un pays nazi alors que l'extrême droite n'a fait que 2 % aux élections, que le fameux régiment AZOF ne représentait que 500 personnes en 2015 et au début de la guerre 5.000 soldats soit moins de 1 % des engagés, tout en sachant que si les 500 premiers étaient d'extrême droite les suivants sont venus en raison de l'aura de ce régiment pour avoir libérer Marioupol en 2015. Parler de Nazis alors que président qui est élu est juif et en plus russophone est une aberration, celle habituelle des affirmations et faux prétextes russes. Et parlons du groupe Wagner dont le leader fondateur a fait tatouer sur son cou le double S des nazis et dont l'implication à côté de la Russie en Afrique, en Ukraine, et ses exactions sont connues de tous, du moins de ceux qui ne sont pas sous la massive influence russe.

- une autre invention est l'humiliation de la Russie alors que tous les actes tant de l'Otan que des Occidentaux prouvent le contraire : association à l'ISS, aide des USA dans la crise du rouble, aide de l'Occident pour le financement de la Russie par des prêts internationaux, collaboration au sein de l'OSCE, intégration au G7, collaboration formelle avec l'Otan. Et ne parlons pas des auteurs, artistes, chefs d'orchestres, pianistes, chanteurs lyriques, peintres, compositeurs, poètes, joueurs d'échecs adulés en Occident. Cette légende a été lancée par la propagande russe vers 2014. Et reprise sans aucun recul par journalistes et politiques. Sans aucune comparaison avec la réalité des faits. Au contraire l'Occident, dans un mauvais calcul, a tout fait pour amadouer Poutine qui n'a pris cela que pour de la faiblesse. La réalité est que si l’Ukraine avait adhéré à l'Otan (comme les pays baltes jamais inquiétés) jamais elle n'aurait été envahie. La Russie après avoir envahi la Transnistrie, la Géorgie, sans réaction appropriée de l'Occident, s’est considérée comme assez forte pour s'attaquer à l'Ukraine une première fois et ensuite une seconde fois se trompant complètement tant sur la capacité de résistance de l'Ukraine que sur la solidarité du monde occidental, de la cohésion de l'Otan et de l'Europe. Du reste alors que Poutine pensait atteindre Kiev en trois jours et gagner la guerre en une semaine, il s'est heurté à tout un peuple qui s'est en fait réuni en créant une détestation de la Russie pour des dizaines d'années. Poutine perd sur tous les fronts : lOtan qui va s'élargir à la Norvège et la Suède (1.800 km de frontières communes en plus), l'Europe ressoudée, l’Otan relancée. Et cet argument stupide, mais qui marque, quand l’armée de Poutine ayant été obligée de quitter tout le nord de l'Ukraine par les armes, de dire que Kiev n'était pas un objectif. Qui va croire une stupidité pareille : quel serait l'abruti fini qui amasserait des troupes, lancerait une attaque entraînant de très lourdes pertes en matériels et vies humaines, dépouillant ainsi le sud et l'est de ces mêmes matériels et de ces mêmes hommes pour ce qui ne serait pas un objectif ? Cette faculté de transformation d'un fait en une autre vérité est la marque de fabrique de l'URSS devenue la fédération de Russie. Tout comme vous lisez ici et là que seuls 40 pays condamnent la Russie. L'assemblée de l'ONU a condamné l'agression russe contre l'Ukraine par 141 voix (141 !) contre 5 : Russie, Bélarus, Corée-du-Nord, Syrie et Erythrée (que de belles démocraties). Donc 141 contre 4. Quant aux abstentionnistes ils sont abstentionnistes. Donc pas pour la Russie. Condamnation renouvelée par 140 voix, et condamnation par de nombreux autres organismes internationaux regroupant tous les pays, dont les fédérations sportives, le Comité Olympique etc.

Cette propagande use des mêmes ressorts que celle employée durant des décennies par l'URSS : dissimuler la réalité, empêcher l'expression libre, inventer des versions les plus farfelues les unes que les autres (savez-vous que pour la tentative d'assasinat de Sergueï Skripal et sa fille Yulia au moyen de l’agent neurotoxique Novichok à Salisbury, en Angleterre, le 4 mars 2018, dans les quatre semaines qui ont suivi cet incident, les médias russes financés et dirigés par l’État, RT et Sputnik, ont diffusé 138 récits distincts et contradictoires dans le cadre de 735 articles ? c'est totalement fou), nier l'évidence, trouver des raisons absurdes mais qui conviennent à leurs supporters, accuser les autres etc. On l'a vu dans le massacre de Boutcha. Alors que toutes les preuves existent, qu'il sera possible par la médecine légale de le prouver, les Russes ont déclaré que c'était une mise en scène. Des corps sont putréfiés, on a retrouvé des fosses avec des hommes fusillés les mains attachées dans le dos, les vidéos, les images satellites et surtout la totale impossibilité matérielle d'organiser une mise en scène, tout ces évidences ne gênent ni les Russes, ni leurs supporters.

Il y a un autre mensonge, un autre travestissement de la réalité et de la vérité historique. Alors que depuis le printemps 1939 la France et l'Angleterre demandaient à Staline un accord pour lutter contre Hitler, il négociait en cachette avec ce même Hitler d'où est sorti un accord le 23 août, le fameux pacte de non agression germano-soviétique signé entre Ribbentrop et Molotov. Ce pacte avait des clauses secrètes et s'est adjoint un autre accord commercal en janvier 40. L’URSS, avec un accord de partage de l'Europe avec Hitler, le dépeçage de la Pologne, a soutenu activement Hitler par exemple en aidant l'Allemagne nazie à contourner le blocus, en offrant une base navale. Ce n'est pas l'URSS qui a attaqué l'Allemagne mais l'inverse. L'URSS a été la complice active et efficace d'Hitler et ce n'est pas son anti-nazisme qui l'a fait entrer en guerre contre l'Allemagne mais à l'inverse l'attaque de l'Allemagne. Il faut aussi donc savoir que sans l'URSS la guerre aurait été gagnée. L'Allemagne ne pouvait vaincre l'Europe et le monde occidental quand l'Italie s’était retournée contre elle, qu'au sud elle perdait la guerre, et qu'à l'ouest les avancées étaient irrémédiables. L'URSS n'a permis que de raccourcir cette fin mais cette fin aurait été raccourcie bien plus si elle n'avait pas signé un accord immonde avec Hitler.

Ah ces USA si maudits par les pro-Poutine et les pro-Russes, mais sans les USA l'URSS aurait été écrasée. Les USA ont fourni une aide massive de plus de 180 milliards de dollars actuels (à comparer aux 40 aujourd'hui alloués à l'Ukraine de l'ensemble de l’Occident). En chiffres concrets cela donne :

400.000 jeeps et camions

14.000 avions

8.000 tracteurs

13.000 chars

Plus de 1,5 million de couvertures

15 millions de paires de brodequins

107.000 tonnes de coton

2,7 millions de tonnes de carburant (pour les avions, les camions et les chars)

4,5 millions de tonnes de denrées alimentaires

Elle était bien contente l’ancêtre de la Russie qui aujourd’hui agonit d’injures cet Occident qui lui a fourni une aide immense et déterminante.

C'est une légende bien ancrée de croire à une URSS anti-nazie sans laquelle la victoire eut été impossible. L'URSS a été pro nazie, complice active d'Hitler et n'a aidé (et non remporté la 2ème guerre mondiale) que grâce aux soutiens financiers et militaires massifs de l'Occident.

Pour terminer en quoi Poutine serait le copycat d'Hitler ? Par ceci :

Prenez seulement quelques éléments comme :

la race pure et supérieure aryenne

la détestation des juifs sous-peuple, déchet de l’humanité

faux prétextes d’invasion d’un pays responsable de tous les maux

constitution d’un empire dominateur

anéantissement de toute opposition

strictement aucun respect de la vie (qui n’a aucune valeur)

propagande effrénée

glorification de l’uniforme et d’une armée qui se doit d’être surpuissante

police politique

nationalisme exacerbée

Lebensraum (espace vital)

(espace vital) invention d’un historique fantasmé et réécriture de l’histoire

embrigadement de la jeunesse

remplacez les par :

le peuple russe, pur et supérieur, issu de la race salve supérieure

la détestation de l’Occident et ses démocraties, sous-populations de drogués et de dégénérés décadents

faux prétextes d’invasion de pays responsables de tous les maux

constitution d’un empire dominateur

anéantissement de toute opposition

strictement aucun respect de la vie (qui n’a aucune valeur)

propagande effrénée

glorification de l’uniforme et d’une armée qui se doit d’être surpuissante

police politique

nationalisme exacerbée

Lebensraum (espace vital complété ici par un glacis entourant la Russie)

(espace vital complété ici par un glacis entourant la Russie) invention d’un historique fantasmé et réécriture de l’histoire

embrigadement de la jeunesse

Le livre aborde le terme de génocide. Ce terme a deux aspects : sa définition qui est la volonté de la disparition partielle ou totale d'un peuple, et si ce génocide est démontré l'obligation d'intervenir. Ceci explique pourquoi Macron n'a pas voulu utiliser ce terme. S'il est officiellement employé il impose alors une intervention selon les accords internationaux. En tout cas il y a des éléments qui font pencher pour ce terme : le terme par exemple de désukrainisation employé par le pouvoir russe, le fait de donner des passeports russes, le fait de supprimer des livres scolaires toute allusion à l'Ukraine, le fait de massacrer des civils, de détruites les hôpitaux, les écoles, les lieux de culte, les infrastructures, de brûler les récoltes et surtout il y a un texte effrayant que vous trouverez dans le livre, une sorte de feuille de toute, mini Mein Kampf. Le texte a été publié, avec l'accord du pouvoir russe, dans RIA Novsti le 3 avril 2022 par Timofeï Sergueïtsev, philosophe, méthodologue, cofondateur de la fondation Archives du Cercle méthodologique de Moscou, consultant scientifique du Centre d'éducation et de science international Zinoviev à l'Université d’État Lomonossov de Moscou (MGU), auprès de la « faculté des processus globaux ».

Pour que vous puissiez jugé voici un extrait :

« La dénazification sera inévitablement une désukrainisation »

« L’élite bandériste doit être éliminé, il est impossible de la rééduquer. Le "marigot" social qui l'a soutenue activement et passivement par son action et son inaction doit assimiler l'expérience de la guerre comme une leçon historique et une expiation de sa culpabilité. »

Liquidation des formations armées nazies (nous entendons par là toutes les formations armées d'Ukraine), ainsi que de l'infrastructure militaire, informationnelle et éducative qui assure leur activité ;

La formation d'un gouvernement populaire autonome et d'une police (défense et ordre public) dans les territoires libérés afin de protéger la population de la terreur des groupes nazis clandestins ;

L'installation d'un espace d'information russe ;

Retrait du matériel pédagogique et interdiction des programmes éducatifs à tous les niveaux qui contiennent des attitudes idéologiques nazies ;

Des enquêtes de masse visant à établir la responsabilité personnelle pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, la diffusion de l'idéologie nazie et le soutien au régime nazi ;

Épuration, divulgation des noms des collaborateurs du régime nazi et de leur travail forcé pour reconstruire les infrastructures détruites en punition de leurs activités nazies (parmi ceux qui ne seront pas soumis à la peine de mort ou à l'emprisonnement) ;

Adoption au niveau local, sous l'autorité de la Russie, des principaux actes réglementaires de dénazification "par le bas", interdisant toute sorte et forme de renaissance de l'idéologie nazie ;

La création de mémoriaux, de monuments commémoratifs et de monuments aux victimes du nazisme ukrainien et la perpétuation du souvenir des héros qui l'ont combattu ;

L'inclusion d'un ensemble de normes anti-fascistes et de dénazification dans les constitutions des nouvelles républiques populaires ;

Création d'organismes permanents de dénazification pour une période de 25 ans.

Ce programme ahurissant est résumé par le terme désukrainisation qui est un condensé du terme génocide. La notion de nazi est strictement une mascarade, le prétexte sans fondement d'une annihilation d'une nation.

