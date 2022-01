Présidentielles 2022 : Nous ne sommes pas des “Charlie(-s)” et ne nous prenez pas pour des “Charlots” !

C’est étonnant comme les politiques de ce pays sont d’une ringardise continuelle ! Que ce soit d’un bord ou d’un autre, ils parlent tous, de plus de sécurité, de plus de maintien de l’ordre, de plus de défense, de plus de contraintes, de plus de cherté de la vie, de plus de profits…

Et récemment, de plus d’obligations pour telles ou telles choses comme la vaccination alors que rien n’indique que cela résoudra la situation d’après des experts des instances internationales ! (https://news.un.org/fr/story/2021/12/1110302 et https://www.lematin.ch/story/loms-critique-la-strategie-vaccinale-de-la-suisse-346432999636 ). Et de plus la liberté c'est de donner à chaque citoyen la possibilité de choisir ou non de se faire vacciner. Où alors ne parlons plus de liberté car c'est parfaitement hypocrite !

Et comme il faut se faire vacciner tous les 6 mois pour que cela soit un peu crédible, c’est une aubaine car ça fait tourner les industries pharmaceutiques. Sans oublier que cela en enrichit quelques uns au passage de façon éhonté. Pourtant il conviendrait que ces vaccins soient mis gracieusement au service des populations si cela était honnête. Ce qui n’est pas le cas…, etc.

Pour le coup, on en aurait preque oublié que le nombre de pauvres dans ce pays fait un bon spectaculaire (15% de la population : https://breakpoverty.com/le-nombre-de-personnes-pauvres-en-france-continue-daugmenter-2/) et que rien n’est proposé pour y remédier…



Sauf des démarches ignorées par les médias et instances dirigeantes comme ces 2 pétitions européennes pour :

1 - Un revenu universel inconditionnel d'urgence en Europe : Pour signer la première pétition cliquez ici ! (https://you.wemove.eu/campaigns/2020-03-basic-income-FR?)

2 - Mettre en place des revenus de base inconditionnels (RBI) dans toute l’UE : Pour signer la deuxième pétition jusqu'au 25.6.2022 cliquez ici ! (https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home)

Même chose pour les salaires et coût de la vie… (https://www.bfmtv.com/economie/international/salaires-cout-de-la-vie-la-france-est-tres-mal-classee-en-europe_AN-201604280158.html) Hélas !

Pourtant il y aurait des solutions pour résoudre tous ces maux comme je l’écrivais dans un article sur Agoravox le 3 août 2019 : (••• J’ACCUSE ! (et je propose) ••• : https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/o-o-o-j-accuse-et-je-propose-o-o-o-217032 ).

Bref ! Vous m’avez compris, c’est « chacun pour soit et Dieu pour tous » !

Suivez les politiques et continuez d’être des moutons et tout ira bien semblent dire à longueur de discours ces candidat(-e)s rois (et reines) de la ringardise…

En un mot, on nous prend pour des « Charlots » !

D’ailleurs à ce propos, cela me rappelle un billet qui date de 2015 qui résume bien la situation et n’a pas pris une seule ride me semble-t-il et que j’ai plaisir à vous partager ci-après.

Bien à vous, votre serviteur de l’inutile, le 11 janvier 2022.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

______ Terrorisme et répression vont en bateau ! _______

NOUS NE SOMMES PAS DES “CHARLIE(-S)” ET NE NOUS PRENEZ PAS POUR DES “CHARLOTS” !

Bonjour à vous les aveugles qui gouvernez et vous les moutons qui les suivez !

Nous vous indiquons que nous déplorons et ne cautionnons pas, mais alors pas du tout, les tueries des terroristes ou des agités du bocal et que nous trouvons tout aussi ridicule, stupide et déplorable la réaction brutale des états qui se disent agressés et voudraient imposer des régimes sécuritaires étouffants pour les citoyens.

Nous pensons que les états devraient commencer par faire leurs autocritiques sur leurs types et modes de sociétés qui laissent la misère s’installer chez elle avec ses millions de chômeurs et tous ces sans abris, ainsi que tous les laissés pour compte de ces sociétés de compétition pour qui seul les plus forts ont leur place au détriment des plus désavantagés. (Mon billet dans Agoravox du 25 février 2017 : « Ma réponse face au terrorisme d’Etat français » : https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/ma-reponse-face-au-terrorisme-d-190060 )

Cela est d’autant plus néfaste et regrettable que ces états se parent d’idéaux qu’ils piétinent quotidiennement.

Nous ne voyons pas ce qu’il y a de démocratique dans cette démarche républicaine suffisante quand l’on assiste à des interventions extérieures à leurs territoires pour être présents militairement dans les autres pays en justifiant les luttes contre le terrorisme. Cela est une imposture républicaine.

Et ce d’autant plus que les aides au développement pour lequel les nations développées s’étaient engagées auprès de l’Onu (en 1970 !) ne sont pas respectées et sont détournées au profit des multinationales et sociétés transnationales qui pillent les richesses des peuples dans les pays qu’ils sont censés aider. (http://cadtm.org/Comment-l-aide-au-developpement-se)

Pour ces raisons et pour bien d’autres encore, nous ne comprenons pas pourquoi nous devrions être solidaire de vos gouvernements et venir défiler avec vous pour pleurer votre démocratie en toute crainte et hypocrisie des représailles et pour vous sentir plus forts. Et avaliser par notre silence vos républiques prédatrices qui voudraient nous imposer l’acceptation de l’unité au nom de la solidarité démocratique.

Nous ne cautionnons pas cette démarche des puissants tout comme nous ne cautionnons pas non plus les démarches des autres états théocratiques et des égotisme des puissances pétrolières qui n’ont rien de lumineuses, ainsi que des puissances financières et des multinationales qui vous étrillent en surfant sur vos états crispées que vous êtes dans vos certitudes de vos bons droits.

Nous préférons poursuivre notre chemin de vie loin de toutes ces prédations en essayant dans la mesure de nos possibilités de participer à soulager et œuvrer pour une meilleure autonomie des peuples en se passant le plus possible des états qui ne font que nous asservir pour leurs seuls profits. (Que feriez-vous si vous deveniez millionnaire ou milliardaire ? : https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/que-feriez-vous-si-vous-deveniez-225777 )

Mais puisque nous respectons la liberté de chacun de choisir son chemin de vie, nous supportons vous démarches terroristes et vos démarches légalistes et répressives car nous pensons que l’humanité ne se fait pas en un jour et que si nous avons plus de 3000 ans d’avance sur vos démarches, nous vous laissons le temps de progresser pour vivre et mourir moins stupidement ici bas !

Notre tolérance étant ce qu’elle est, nous vous conseillons de vous rappeler ceci : « À vous arrêter à vos idéologies d’œil pour œil, vous rendrez le monde aveugle ! »



Bien courtoisement.

Votre serviteur de service,

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 10.01.2015 !

—————

« Les gens heureux

sont ceux qui privilégient

l'essentiel par rapport à l'accessoire,

l'être à l'avoir,

l'utile à l'agréable,

le durable à l'éphémère,

le suffisant au trop,

le nécessaire au superflu en fait,

les besoins aux désirs… »

Robert Blondin.

Description de l’illustration :

——————————— Merci aux Amérindiens ———————————

•••••••••••••• Le hamac, la plus belle invention de l'homme ! ••••••••••••••

Le hamac est présent dans toute cette région d’Amérique du Sud. Son faible encombrement, son confort et sa facilité d’installation font qu’il est toujours présent dans les foyers. Il permet aussi de se protéger des animaux rampants la nuit. En saison sèche, les femmes récoltent le coton, ensuite elles le filent. Ce fil de coton est utilisé pour la fabrication des hamacs.

Illustration : Élisabeth, Makinao et Kaïna enfants Amérindiens de Guyane française, jouent dans le hamac. Extrait de l’excellent livre pédagogique "Kayodé". © Patrice Olivier

http://www.ass-terra-incognita.org/livres-photo-jeunesse/kayodé-guyane/

------

Rappel : L'EXTRACTION DE L'OR EN GUYANE FRANÇAISE : 2022 La montagne d’or de Guyane : Où en est la prédation ? : http://pierre.souchier.free.fr/montagne_dor/index.html

Pour notre part nous ne voulons aucune extraction sur les territoires qui appartenaient aux Amérindiens : http://pierre.souchier.free.fr/wayana/Wayana/presentation.html . Pour signer la pétition en ligne : https://secure.avaaz.org/community_petitions/fr/Sauver_les_derniers_Amindiens_Wayana_et_Teko_de_Guyane_francaise