Présomption d’innocence : comment la pratiquer à bon escient ?

Le menteur à talonnettes, multi condamné et donc repris de justice, poursuivi pour diverses sombres magouilles (non démontrées… ? sans blague ?) autour de son grand ami Kadhafi (décédé depuis, dommage, il aurait certainement pu l’innocenter ?), doit en bénéficier.

Le rugbyman jugé raciste et violent par un tribunal mal informé, qui a été condamné pour des coups portés en traitant les victimes de bougnoules, et parce qu’il fait appel sans aucun regret, doit évidemment en bénéficier.

Qui sait ? Les propos peuvent être requalifiés en remarques amicales, et les contacts physiques devenir parfaitement excusables parce qu’il s’agissait de procédures d’entraînement à la bagarre, que le bunker ne doit pas pouvoir visionner, merdalors.

Son club qui l’a viré doit en bénéficier aussi. Ils n’ont pas fait exprès de le virer, c’est la faute aux « victimes » présumées qui en ont fait tout un fromage.

Les 27 parlementaires RN qui sont poursuivis pour détournement de fonds publics, sont présumés innocents… et ça suffit ! Parce qu’ils ont toujours porté cravates et tailleurs chics.

D’ailleurs Cnews n’en parle même pas encore : ils préparent une nouvelle attaque contre les juges, assez compliquée à concevoir pour les téléspectateurs tellement teubés qu’il leur faut des arguments très basiques qu’ils n’ont pas encore trouvés. Soyons patients.

Ah non ! Pas lui ! Le député LFI qui a avoué un geste, l’a regretté, a purgé sa peine, ne doit jamais en bénéficier… du moment qu’il a avoué…

Quel idiot ! Il suffisait de nier, on sait tous très bien le faire…

Eux non plus ! Suite à la dénonciation calomnieuse et ridicule d’une élue RN, après le choc de la démission de hulotte (oui, le présumé innocent de multiples viols), l’éborgneur giflé, la belle oubée et castagnette ont déclenché une guerre mondiale pour récupérer tous les fichiers de LFI. Bien joué.

L’insignifiant inégalitaire autoritaire éborgneur giflé -qu’ils viennent me chercher- n’a pas réussi à éviter les condamnations de son garde du corps, ni les poursuites en cours vers son secrétaire général accusé de favoritisme et de conflits d’intérêt, mais nous tous on doit leur accorder la présomption d’innocence… même s’ils sont condamnés ?

Surtout s’ils sont condamnés, parce que les juges doivent tous être contestés, merdalors.

Le secret défense cache (définitivement ?) tout le processus extraordinaire des covidioties : accordons la présomption d’innocence à tous les médicastres incompétents (ça c’est prouvé, dommage), mais surtout boursouflés de conflits d’intérêt (ça c’est prouvé, dommage), qui s’en sont fait les complices (présumés innocents).

On le voit, la présomption d’innocence est une belle trouvaille, qui est arrivée trop tard pour empêcher les exécutions injustes du roi, de Robespierre et tant d’autres innocents présumés.