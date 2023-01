Producteurs de pommes en difficulté...

J’en consomme de moins en moins, rien que la petite étiquette, collée sur chaque pomme, ça m’énerve. Plus jeune, j’achetais des Grannys que je pouvais emporter comme dessert au boulot. Maintenant, plus aucune confiance, parfois rien qu’au touché, il y a une sorte de truc visqueux dessus super louche. Donc j’ai commencé à ne plus en manger sans avoir éplucher au prélable... Mais, impossible d’en emporter comme petit complément la journée, je ne vais pas me trimballer un éplucheur sur moi.

Bref, la paysannerie n’a peut être pas le choix pour être compétitive que de foutre des machins visqueux sur les pommes et coller une étiquette dessus, mais moi, le produit ne me fait plus envie.