Qu’attendons-nous ?

Bonjour à toutes et à tous,

Suite à la lecture d'un article d'Alain Alain ("Bonjour, ça va ? Hé ! Tu sais pas…") que je remercie énormément pour ce travail, je me suis demandé quelle pouvait être la prochaine étape.

En effet, il serait simple de réduire tous ces scandales politico-financiers, ces affaires de pantouflage et autres conflits d'intérêts aux mandats d'Emmanuel Macron.

Cela fait des années, des décénnies que nous nous faisons plumer et que nous voyons nos zélites nous prendre de plus en plus pour des abrutis.

Quelques exemples qui me paraissent flagrants...

Manuel Valls, condamné à verser 277 000 euros par la cour des comptes d'Espagne pour financement illicite de sa campagne municipale à Barcelone en 2019, ne fera pas appel de cette condamnation. Que c'est étrange ! Tous nos politiques aussi "sereins et innocents" soient-ils pratiquent depuis toujours la contestation de leurs condamnations et, force est de constater qu'à chaque fois ils sont soit blanchis, soit condamnés à des peines symboliques. Nos amis transfontaliers seraient-ils plus sévères sur les dérives de la vie politique ?

Le cabinet MacKinsey, qui a dirigé la vie politique et pondu des théories, thèses, hypothèses, etc... toutes déconnectées et invraisemblables, qui reçoit des sommes astronomiques pour faire le travail de nos zélites ! C'est le monde à l'envers, nous avons des Hauts Fonctionnaires qui sont pour certains mieux payés que le Président de la République, qui sont censés réfléchir et proposer des solutions aux différents problèmes de notre pays (et il y en a...), mais au final on donne ces missions à un cabinet de conseil privé. J'ai essayé de proposer ceci à mon patron, de payer une autre personne pour faire mon travail tout en conservant mon salaire, je vous laisse deviner la réaction et la réponse qui s'en sont suivies.

Les "pénuries" d'électricité, nous avions un fleuron de l'industrie énergétique qui a été mis au sol, et qui dans le même temps à permis à d'autres groupes privés de faire des profits monstrueux tout ceci sous prétexte d'éviter un monopole national, car on le sait bien la concurrence aide à la chute des prix, mais pas chez nous ! Nos aieux et nous-même avons payé pour que notre pays puisse être indépendant énergétiquement parlant, pour éviter la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais la seule question qui me hante est "où est passé cet argent" ? S'il n'a pas été dépense pour la maintenance de nos centrales, dans quelles poches est-il donc allé se cacher ?

Suite à la guerre en Ukraine, nous avons tous appris que ce pays fournissait TOUT ! Bouteilles en verre, pétrole, gaz, céréales, etc... cette guerre a décidément bon dos.

Des exemples comme ceux-ci on en voit tous les jours, il suffit d'ouvrir les yeux et d'écouter, mais la plupart de nos concitoyens s'en moquent.

Que faudra-t-il attendre pour réagir ? Que l'électricité soit coupée ? Que nous n'ayons plus rien à manger ? Ces réflexions peuvent paraître illégitimes au vu de notre situation économique qui n'est pas "à plaindre comparée à celles d'autres pays", néanmoins, je n'en peux plus de juste voir ceux qui malheureusement ont moins que nous Français, car au final, nous ne faisons que glisser sur une pente plutôt effrayante pour les générations à venir.

Mais pour résumer tout ceci, je pense que l'on devrait remplacer notre devise "Liberté, Égalité, Fraternité" par "Plus c'est gros, plus ça passe" car au final c'est cette phrase qui résume le mieux la situation actuelle.

Qu'attendons-nous pour faire comprendre à ces sombres personnages qui nous "dirigent" (le mot a toute son importance quand logiquement on devrait parler de "représentation"), que trop c'est trop ?

Faudra-t-il attendre des drames, une guerre civile ? Ou tout simplement que le PEUPLE (et non pas les "gilets jaunes" ou les "syndicats" ou les "manifestants") battent le pavé ? Car remontez le temps et repensez à la phase des Gilets Jaunes, si à cette époque on avait dit que le PEUPLE était descendu dans la rue, ne pensez-vous pas que la réception par le grand public aurait été différente ?

Je vous laisse méditer sur ceci et échangerai avec plaisir avec vous sur la conduite à tenir pour que nous puissions enfin reprendre le contrôle de notre destin en temps que nation et en temps que peuple. Il n'y a ni besoin de haine, ni violence, juste montrer au grand jour le visage de nos zélites.