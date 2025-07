Que de gages BARNIER dégage !

BARNIER dégage...Ça, c’est le vœu pieu de la gauche.

Mais rien n’est moins sûr concernant les prochains mois. Avec habileté, Michel BARNIER, tout frais émoulu Premier Ministre de la France, ayant reçu mission de sauvegarder la réforme des retraites, s’emploie à donner des gages à une extrême droite arbitre des élégances. Par cette posture téléguidée depuis l’Elysée, qui s’asservit aux exigences du nationalisme de droite dont la xénophobie, la différence entre vrais français, presque français et pas français du tout, sont les fondements idéologiques, le premier des Ministres signe le premier des sinistres de la séculaire tradition sociétale du pays. Il va de soi que si le durcissement de la politique d’immigration dérivant jusqu’à la création d’un ministère dédié, devient la monnaie d’échange d’un pacte de non-agression du RN à l’Assemblée, alors il sera de plus en plus difficile de s’appeler Saïd, Aziza ou Mohamed en France.

Mais là ne s’arrête pas le degré de compromission . La droite dite républicaine, sous l’égide d’un Laurent WAULQUIEZ qui, sans discernement quant à la portée de ses paroles sur les malades, compare l’assistanat à un cancer qui ronge notre société, pose ses conditions à la participation au futur gouvernement BARNIER. Conditions qui exigent un coup de rabot sans précédent dans la politique sociale qui s’en verra drastiquement amputée de ses acquis. Balayant d’un revers d’amnésique main l’héritage social du Conseil National de la Résistance, véritable CNR, contrairement à l’abusive récupération de l’acronyme par MACRON, qui en a fait un artificiel comité Théodule ainsi nommé : Conseil National de la Rénovation.

Souvent vanté pour ses qualités de fin négociateur , BARNIER, parmi les derniers chantres du Gaullisme social, se montre sous son vrai jour. Celui d’un ambitieux carriériste, qui s’assoit allègrement sur le résultat des urnes de juillet dernier, obéissant ainsi à la souveraine volonté du Président MACRON.

Un président sourd à l’appel de son peuple et qui pousse la provocation jusque déclarer, le jour même de la rédaction de ces lignes, et sans sourciller le moins du monde, lors de sa toute dernière allocution publique, je cite. « Le choix du peuple doit être entendu. » Impérial cynisme s’il en est ! Mais revenons à BARNIER. Comment cet homme dont l’âge avancé, sans être canonique, laisserait penser qu’il appartient à la respectable caste des sages, peut-il ainsi succomber aux sirènes de la gloriole, et se coucher devant le nationalisme exacerbé jusqu’à déposer aux pieds de ses nauséabondes idées un tapis rouge…Bleu marine pour être exact quant à la couleur. Il prétend travailler avec tout le monde. Une chose est sure, tant qu’il sera le simple messager entravé par un Président prêt à pactiser avec le RN, il ne travaillera pas pour tout le monde. La couleur de peau, l’obédience cultuelle et culturelle, deviendront plus prégnantes et ségrégationnistes encore qu’elles ne l’étaient jusqu’ici. Quant aux bons Français, victimes de douloureuses conjectures, qui n’auront pour subsister que quelques parcimonieuses aides sociales, ils devront en justifier et en mériter l’octroi, pendant que nos dirigistes dirigeants continueront de se goberger sans restriction.

C O N C L U S I O N.... de GAUCHE BIEN SUR... !

Espérons que la parenthèse BARNIER, telle que promise, ne soit que de courte durée. Qu’arrivé frais émoulu il reparte rassis et moulu. Alors des gages, des gages, oui... ! Mais surtout : Dégage !

Che64