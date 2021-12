Qui a dit : « Nous affirmons que la France ne peut plus être un pays d’immigration »

C’est dans l’air du temps en France et ailleurs en Europe, mais il faut un peu chercher. Ce n’est pas Zemmour, pas Ciotti, pas Le Pen. C’est plus ancien. C’était il y a trente-et-un an, à fin mars 1990.

Fractures

Les partis de droite et du centre, sauf le FN, avaient organisé les États Généraux de l’immigration. Ils étaient alors dans l’opposition. Le gouvernement socialiste, immigrationniste, n’avait pas encore entendu Mitterrand dire qu’un seuil de tolérance avait été franchi dans les années 1970.

Droite et centre avaient alors proposé une réflexion devant, éventuellement, déboucher sur des mesures politiques. Ces propositions ont reçu l’aval de Giscard d’Estaing, Chirac, Madelin, Sarkozy, Alliot-Marie, Balladur, Bayrou, Lamassoure, Léotard, Millon, et beaucoup d’autre, ainsi qu’une kyrielle d’expert dont la liste figure sur ce lien, ainsi que le texte mis en réflexion.

Quelques extraits :

« La question de l’immigration est primordiale pour l’avenir de la France. Si des mesures ne sont pas prises pour remédier aux déséquilibres et aux tensions qui s’observent dans le pays, le risque de voir naître de graves fractures au sein de la communauté nationale grandira inévitablement. »

« L’ampleur des difficultés appelle une action vigoureuse des pouvoirs publics. »

Souveraineté

« … le pouvoir socialiste a refusé sciemment de rapprocher la politique française de celle de nos partenaires européens en matière d’entrée et de séjour des étrangers en France. »

« … un laxisme savamment organisé selon des réglementations bureaucratiques continue d’encourager l’entrée incontrôlée des étrangers sur son territoire et de faire de notre pays le maillon faible dans la lutte contre l’immigration clandestine en Europe. »

« Nous affirmons que la France ne peut plus être un pays d’immigration…

La France n’est pas en mesure d'accueillir de nouveaux immigrants.

Il faut aussi prendre en compte les tensions existant dans la société française, qui doivent être réduites pour faciliter l’intégration des étrangers régulièrement admis sur notre territoire.

Nous affirmons notre volonté de fermer les frontières

Il faut lutter contre l’immigration clandestine »

Ou encore :

« La souveraineté de la France et le respect de l’autorité de l’Etat impliquent que les règles en vigueur soient réellement appliquées. Il faut tout mettre en oeuvre pour que les décisions de reconduite à la frontière soient effectives. »

Pré-fascisme

« Nous voulons lutter contre le détournement du droit d’asile. »

Et sur le regroupement familial :

« Le regroupement familial apparaît comme la première source d’immigration régulière en France. Longtemps considéré comme un élément de stabilisation, il pose par son ampleur des problèmes très réels de logement, de scolarisation et d’encadrement social. »

Eh bien, que voilà un vrai programme conservateur ! Personne ne criait à l’extrême-droite, qui n’a d’ailleurs rien à voir avec ça.

Mais quand Zemmour ou Ciotti proposent le même programme souverainiste (mais pas fermé) et conservateur, ses anciens collègues du RPR, à l’oeuvre dans ce texte, se bouchent le nez ou regardent ailleurs. Ou bien on parle de racisme, fascisme et compagnie, l’arsenal habituel de l’intimidation morale balancée par des imbéciles heureux.

Cherchez l’erreur.

Fascisme ? Racisme ? Non. Gestion normale régalienne d’un État. C’est même étonnant qu’il faille se justifier alors que c'est une vision conservatrice légitime et positive. Les conservateurs (ce mot devrait évoluer dans ce qu’il décrit) veulent une société durable et plus intelligente que dogmatique.

Il existe un proto-fascisme mais pas où on l’attend. Aujourd’hui, clairement, il est du côté des antifas (que Greta Thunberg soutient), des black blocs et des woke pour les plus dangereux. Au point de vue idéologie les racialistes, ces nouveaux identitaires, le sont tout autant, qui divisent la société selon l’origine ethnique. Le père Le Pen était haïssable. Ceux-ci préfigurent un nouveau monde inquiétant.

PS : J’ajoute ce commentaire trouvé sous un autre article :

« Un pays qui ne met pas en place des procédures d’autorisation à l’immigration (maitrise de la langue du pays, connaissance de son histoire et de sa culture ainsi que de ses coutumes et règles de vie en communauté) est voué à la destruction .

Accueillir ne veut pas dire accueillir n’importe comment et à n’importe quel prix. »