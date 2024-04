Qui est responsable de « l’orange mécanique » 2024 ?

C’est lassant à la fin, cette constante mystification à l’aide de références au PCF vieille garde, de citations de Marx qu’on dirait tirées du manuel du marxisme pour les nuls afin de briller dans un dîner en ville ou à la cantine, comme on veut, en veux-tu en voilà, en déformant tout ce qui va bien pour le propos du jour, toujours en alignement avec la propagande de l’extrême-droite comme si nous n’avions jamais vu un sous-marin de notre vie.

- Georges Marchais a fait des erreurs mais pas que et il n’a pas mérité cela.

- L’extrême-droite dont les médias mainstream nous disent que nous serions béats d’admiration devant elle comme déjà la dernière fois à la même époque (c’est l’étape en fait du gonflage de la grenouille) n’a que ces contenus et ce genre de subterfuges à proposer ? Parce quand même, dans les articles et les commentaires de la maison, avec des adeptes courageux le plus souvent d’ailleurs de la propagande par la bande, si on excepte le poncif énervé ou injurieux, on ne sort pas en fait des vieilles rentes électorales que l’on ressort à chaque campagne comme les géants de carnaval au printemps dans certaines de nos villes.

- Pourquoi encore et toujours la même exploitation sempiternelle à courte vue du malaise social dont elle est une composante ? Avec la complicité rituelle des instituts d’opinion aux mains des forces de l’argent. Comme toutes les extrêmes-droites de par le monde .Pourquoi rien de plus consistant ? Par peur d’être immédiatement renvoyé à un voyage en Italie ou à la confrontation des votes des élus de la maison avec leurs déclarations et promesses ?

Les 5 techniques utilisées pour manipuler les sondages d’opinion ( 23 janvier 2020)

https://www.institut-pandore.com/mentalisme/manipulation-sondage

Bonus : Je critique vivement les manipulations à l’œuvre dans certains sondages à l’occasion et cela ne plaît pas à certains. Je vais donc tenter de me racheter en leur faisant des suggestions pour de nouveaux thèmes de sondages.

« La justice est-elle trop laxiste ? » « Êtes-vous favorable à un référendum pour limiter l’immigration ? »

En fait, je suis incorrigible, je n’ai rien inventé, ces questions ont été posées en 2021 (CSA-Cnews).

En résumé : "dis moi quelle réponse tu veux et je rédigerai la question qui y conduit. Le B.a.-ba du manipulateur en herbe qui dort mais d’un sommeil léger chez tous les sondeurs.