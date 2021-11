Raquel Garrido voudrait vous réconcilier avec les terroristes !

Est-ce l'effet du changement de temps, ou celui des deux années chaotiques de confinements qui ont fait perdre la raison à certaine(e)s ?

Pour celles et ceux qui n'ont pas entendu les incroyables propos tenus par Raquel Garrido en réponse à la prestation d'Eric Zemmour devant le Bataclan, voici l'objet de la polémique :

Puisque Zemmour est venu dénoncer le terrorisme islamique, Garrido (France insoumise, avocate et mariée à Alexis Corbière) s'est sentie obligée d'apporter la contradiction. Blanc contre noir, mon adversaire se lave à l'eau tiède, je me laverai à l'eau glacée : ce qui ferait le plus grand bien à Raquel. Donc, dénoncer les tueries, leurs auteurs et réclamer des mesures pour éviter (disons limiter) les actes terroriste, ce serait du droitisme. Une étrange association de familles de victimes condamne d'ailleurs la présence de Zemmour devant le lieu du massacre de 2015 : on aimerait en savoir un peu plus sur ces bisounours, quand d'autres étaient prêts à venir en découdre avec le rappeur islamiste Médine qui était programmé afin de réciter sa prose dans la boite de nuit. Une présence qui n'a d'ailleurs pas offusqué Raquel Garrido à l'époque, car la haine est pour elle très sélective.

"Il faut se réconcilier avec les terroristes" (!)

Vous avez bien lu. Voilà ce que Garrido a rétorqué à une journaliste qui l'interrogeait sur le 13 novembre 2015. Elle parle d'un "travail de réparation", "d'état de droit", de "familles qui veulent la réconciliation"( !?) Est-elle réellement fatiguée, manque-t-elle de logique et de culture ou fait-elle un simple (et mauvais) calcul électoral ?

Si on la suit, les victimes doivent faire ami-ami avec leurs bourreaux. Les procès de Nuremberg auraient permis de réconcilier survivants des camps et gardiens nazis. Les déportés de la rafle du vel d'hiv' devaient pardonner à Pétain (révolutionnaire côté France insoumise !). Du grand délire. Il ne s'agit pas de pardonner, mais de condamner avec justice pour éviter d'éventuelles vendettas et surtout une récidive des attentats. Il faut travailler sur l'idéologie salafiste, le jihadisme, l'endoctrinement, les complicités en France, notamment dans les banlieues où Mme Garrido et ses amis ont été si bienveillants envers l'islamisation de vertains quartiers.

Curieusement, les médias ont donné peu d'échos aux étranges propos de la femme d'Alexis Corbière. Pascal Praud a réagi sur C-News, Gilbert Collard (RN) a qualifié Garrido de "sale collabo !" sur son compte Twitter. Aucune réaction au sein de son parti LFI...

Que cherche donc Mme Garrido ? A ne pas froisser sa clentèle électorale des "quartiers populaires" ? A relativiser le terrorisme pour trouver des excuses, et attirer vers elle de jeunes musulmans ? Est-elle convertie aux témoins de Jehovah pour militer contre la "haine" ? Difficile à comprendre... Dernière minute, elle appelle aussi à la réconciliation avec Eric Zemmour, à une assemblée populaire qui réunirait tout le monde. Imaginez la scène, où des islamistes cotoieraient les représentants de LFI, ceux du RN, de l'ultra-gauche... Shiny happy people ?

Le calendrier de l'avent des élections présidentielles nous réserve de sacrées surprises. A ce rythme-là, on trouvera peut-être des terroristes repentis sur les listes de la France insoumise, insoumise au bon sens et à la justice. Ajoutons que Raquel Garrido engendre l'effet inverse du message qu'elle veut faire passer : c'est elle l'extrémiste, et non Zemmour. Elle fait de la retape pour son adversaire, le rend sympathique et passe pour une gourde. Au pire, elle frise l'apologie de terrorisme en rabaissant les assassins au rang de simples égarés à pardonner. Il est peu probable que les tenants de la droite radicale acceptent de siéger dans un comité de quartier à ses côtés. Chacun a sa vision du front terroriste, les uns veulent combattre, les autres collaborer.

La gauche descend bas, très bas, ces derniers temps. Nous éviterons d'assister à des meetings de Mélenchon, vu l'étrange public qui risque d'y assister. A moins d'être fan du rappeur Médine et d'aimer cotoyer barbus et femmes voilées, il sera inutile d'y perdre son temps. Raquel Garrido devrait changer le nom de son parti : "La France insoumise à la république" ou "La France soumise aux brutes" seraient plus pertinents.