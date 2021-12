Refuser Mélenchon par peur de changer

C’est amusant de voir comme certains persévèrent à nous expliquer et dénoncer combien il y a d’injustices et combien elles sont insupportables. Et qu’au fond malheureusement, ce n’est pas possible de changer. Et que si nous en savions autant qu’eux, nous aurions l’intelligence de comprendre et de nous résigner.

Le même schéma argumentaire revient régulièrement aussi bien sous vocabulaire de gauche que sous vocabulaire de droite avec pour la bonne bouche aussi celui de la droite extrême.

Merci pour les conseils gratuits qui avantagent qui nous savons.

Nous ne sommes pas tout à fait ceux que vous croyez.

Il y a comme une ligne de démarcation médiatique autour de LFI qui n’est pas traité comme un mouvement politique comme les autres alors que nous sommes censés être dans une démocratie.

Par delà le traitement spécial réservé à LFI-Union Populaire, il y a une tentative de mettre hors du champ du débat démocratique 3 verrous qui conditionnent ce que d’aucuns appellent le régime, d’autres le système, qui sont maintenant au cœur de l’organisation de nos sociétés et qui interpellent à travers tous les mécontentements et manifestations sociales la conception de la démocratie et notre place en tant que citoyens dans sa mise en œuvre.

3 verrous fondamentaux indissociables à ouvrir :

La question du pilotage économique par le politique et non par le marché et ses délégués élus.

La question de la mise à jour de nos institutions et de la nécessité de processus démocratiques associant les citoyens.

La question de la nécessaire évolution des traités européens.

Le pouvoir actuel a en réalité une dette électorale envers l’extrême droite et le contrat implicite, par la manœuvre d’en faire son adversaire de référence à laquelle participent les médias est en cours de reconduction.

Le découragement et sa conséquence l’abstention dès le 1er tour le sert et qui ne l’a pas encore compris ?

Pour rappel, en 1981, l’union de la gauche s’est faite dans les urnes à distance des consignes des états-majors.