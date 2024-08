Retour du mpox - Les complotistes rajoutent une pièce dans leur machine à réinformer

Le mpox, contraction du terme anglais monkeypox ou encore variole du singe, voilà une nouvelle source d'inspiration et de réinformation pour les complotistes. Une occasion de plus pour lancer des singeries sur les réseaux sociaux, de quoi faire une indigestion de fake news sans autre preuve qu'une "vérité" alternative qui ne supporte pas la contradiction.

Il se confirme, qu'un esprit ouvert aux vents mauvais de la désinformation peut croire un peu près tout et n'importe quoi. Un exemple, celui de ce Colombo complotiste qui annonce que dans la composition du vaccin anti-Covid d’AstraZeneca on trouve un adénovirus de chimpanzé. Preuve irréfutable pour ce scientifique peau de lapin que c'est le vaccin qui est responsable du mpox. Et peu importe si "l’adénovirus de chimpanzé est totalement différent du virus provoquant le mpox, il sert uniquement à transporter l’ADN du Covid-19 lors de la vaccination". Cet adénovirus est d’ailleurs utilisé dans d’autres vaccins.

Malgré tout, reconnaissons une certaine intelligence chez ces lanceurs d'infox, car tous n'ont pas un problème de retard cérébral. N'oublions pas non plus que de nombreux citoyens croient au moins à une théorie du complot. Le célèbre Sardou avait déjà prévenu que la France est un pays où il n'y a quand même pas 35 pour cent d'abrutis. Peut-être faut-il aussi se demander pourquoi les théoriciens du complot cherchent à tromper des innocents pas tous vaccinés contre les idées abracadabrantesques ? Est-ce parce que le complotiste s'imagine avoir un cerveau supérieur aux autres, ou qu'il est déçu par la société et les responsables politiques. Voire encore, par besoin de croire en une vérité alternative comme d'autres croient en un dieu ? Pour le complotiste, à la moindre zone d'ombre, la vérité absolue percute comme un boulet de QAnon son esprit curieux. Surtout, ne cherchez pas à le convaincre qu'il se trompe, vous pourriez aggraver son cas. N'empêche, ce qui se passe dans la tête d'un complotiste reste assez obscur et mystérieux pour les ignorants que nous sommes majoritairement.

Maintenant, n'allez pas croire cette immonde rumeur qui prétend que derrière chaque complotiste se cache une idéologie prorusse, ils y a des exceptions. Et puis, en ce moment Poutine a autre chose à faire que de s'occuper d'un "peuple décadent". Notre tour viendra plus tard. En réalité, pour beaucoup de gens dans le monde, le responsable de l'épidémie de variole du singe serait Bill Gates ! Le cofondateur de Microsoft a un défaut rédhibitoire, il est Américain et ça ne se pardonne pas.

Faut-il vraiment perdre otan de son temps avec Florian Philippot ? Bon, alors juste un peu. Le souverainiste qui ne croit pas une seconde à ses propres balivernes, estime que l’OMS a lancé une alerte en plein été pour « deux raisons : relancer le traité mondial sur les pandémies » et « lancer son pass sanitaire mondial ».

Las, l'ex-tête pensante de Marine Le Pen fait bien petit joueur face à l'imagination des complotistes présents sur la toile. Voici un autre exemple de fantasme : « Montrer des malades avec des pustules est bien plus effrayant qu’une simple grippette comme le covid ! L’impact visuel de la variole du singe est utilisé par des experts aux esprits tordus et diaboliques pour pousser la population à se soumettre au confinement et à la vaccination ».

Heureusement, nous n'en sommes pas là, même si Gabriel Attal vient d'annoncer le placement du système de santé en "état de vigilance maximale".

Objectivement, le complotiste est-il dangereux ? Cela dépend de son nom et de son pouvoir ? En fait, lorsqu'il s'agit d'une personnalité connue comme un président battu aux élections américaines qui pousse une partie de ses partisans à l'insurrection sous prétexte d'élection truquée, ou d'un autre chef d'État qui se prétend victime d'un complot contre lui et fait tirer sur son peuple pour garder le pouvoir à tout prix, la réponse à la question est assurément oui. Par contre, lorsque des sommités médicales capables d'influencer la population contre l'avis majoritaire de la profession en faveur de la vaccination, les avis sont partagés, traiter ces professeurs de complotistes n'est sans doute pas une bonne définition des choses. Certes, ils sont aussi écoutés avec attention par les médias, ce qui prouve au moins que l'information ressemble parfois à de la désinformation. À chacun de prendre ses responsabilités pour lui-même et pour les autres.

Taux de vaccination national au 1 janv. 2023 ; Taux de première injection. 80,0% · 54,2 millions ; Taux de schéma vaccinal initial terminé. 78,7% · 53,4 millions.

D'après les chiffres présentés dans cette étude de l'Assurance Maladie, les antivaccins ont perdu la bataille de l'influence.