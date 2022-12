Retraites : fausses promesses de Macron ?

"Quels sont les retraités qui bénéficieront d'une pension minimum revalorisée ?

Selon les derniers arbitrages, les retraités actuels n'y auraient pas droit...

Ce serait le cas de Daniel Soudais : après une carrière complète dans le bâtiment, ce Havrais perçoit moins de mille euros de pension, chaque mois. Voici son témoignage :

"Tous les mois, je touche 988 euros et il est bien évident que c'est un peu juste avec les frais, les factures, maintenant, avec l'inflation, tout le monde court après son argent."

988 euros par mois ! Comment peut-on vivre décemment avec une si maigre retraite ? L'inflation vient aggraver la situation de ces petits retraités qui ont pourtant travaillé toute leur vie...

Daniel Soudais ne bénéficierait donc pas d'une augmentation de sa retraite. Difficile à comprendre !

"On a travaillé toute notre vie, mais enfin, on l'a pas volé cet argent là ! Pourquoi d'autres auraient plus que nous ? Pour toucher, il faut être pauvre de combien ?" déclare ce retraité.

Une revalorisation pour tous les retraités : c'était pourtant une promesse du candidat Macron.

"Je le porte à 1100 euros, y compris pour les retraités actuels. Donc, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui qui est à 990 euros qui a eu une carrière complète, qui a travaillé toute sa vie au SMIC, je souhaite qu'on puisse le monter à 1100 euros", affirmait Macron en avril 2022.

Neuf mois plus tard, le ministre en charge de la réforme tient un autre discours... seuls les futurs retraités seraient concernés.

"L'engagement qu'a pris le Président de la République, c'est pour les nouveaux retraités. C'est pour dire que les retraités, lorsqu'ils font valoir leur droit à la retraite puissent être assurés d'avoir une retraite minimum..."déclare en décembre 2022 le ministre du travail Olivier Dussopt.

Une pension minimum aujourd'hui à 75% du Smic, que le gouvernement veut porter à 85% soit environ 1200 euros par mois en 2023.

Appliquée à tous les retraités, la mesure serait coûteuse, autour de 2 milliards d'euros...

Pour la CGT, exclure une partie des retraités est inacceptable.... d'autant plus inacceptable qu'Emmanuel Macron avait annoncé les inclure dans cette revalorisation.

"Ce n'est plus une mesure sociale, mais de toutes façons, dès le départ, c'était une fausse annonce. Elle ne peut pas se réaliser à partir du moment où le gouvernement cherche avant tout à faire des économies sur le dos des actifs et des retraités", déclare Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT.

Le gouvernement rendra ses arbitrages le 10 janvier prochain."

Ainsi, l'annonce des grandes lignes de la réforme des retraites est décalée au 10 janvier prochain. Un report surprise d'une réforme dont les détails devaient être annoncés le 15 décembre...

Pourquoi ce report ? Une raison sportive d'abord ? Le calendrier n'était plus le bon avec la Coupe du Monde de football... si la France gagne, ils ne veulent pas casser l'ambiance.

Et puis, les gens n'allaient parler que de ça pendant les repas de Noël... l'annonce de cette réforme aurait été aussi une façon de gâcher les fêtes de Noël et de fin d'année...

De fait, 6 Français sur 10 s'opposent à cette réforme des retraites qui prévoit aussi un report de l'âge de la retraite à 65 ans.

Les mauvaises nouvelles arriveront donc en début d'année, après les fêtes... inflation, coupures d'électricité, recul de l'âge de la retraite...

