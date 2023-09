RFK Jr. envoie un message fort et menace d’abandonner le parti Démocrate

Les démocrates fustigent RFK Jr.

Le Parti démocrate se consacre entièrement au sabotage de la campagne de RFK JR. Pour eux, ce dernier ne sera en aucun cas autorisé à remporter l’investiture.

Même s’il bénéficiait d’un soutien de plus de 80 % de l’électorat, la triste vérité est que la direction du parti (influencée par les consultants et les donateurs) préférerait perdre avec Brandon plutôt que de gagner avec RFK Jr. en raison de ce qu’il est susceptible de faire à l’État profond et aux largesses de D.C. s’il devait un jour entrer en fonction.

Ce serait un bain de sang proverbial pour l’État administratif et tous les escrocs qui s’en nourrissent.

D’un autre côté, ils doivent garder RFK Jr. dans le giron du Parti démocrate, car s’il devenait un voyou et se présentait en tant que troisième parti – ce qu’il aurait franchement dû faire depuis le début – cela sonnerait le glas des perspectives de l’entité Brandon en 2024, qui sont déjà très minces.

Quelle que soit la menace perçue par Cornel West pour la réélection de Brandon avec sa candidature au Parti vert, multipliez cette menace par 10 ou 100 et vous êtes dans l’ordre de grandeur de ce que RFK Jr. ferait au parti.

Il n’est pas exagéré de penser qu’une candidature de RFK Jr. au sein d’un parti tiers pourrait littéralement briser le parti démocrate pour des années voire pour toujours.

C’est dire à quel point les membres du parti, sans parler des indépendants et des non-votants (le plus grand bloc de vote non desservi du pays), en ont assez.

RFK Jr. a déjà prouvé qu’il était à l’épreuve des attaques incessantes du parti démocrate et des médias d’État.

Voici RFK Jr. dans une interview avec Forbes, expliquant les mesures que le parti démocrate a prises pour truquer les primaires contre lui, menaçant d’abandonner sa candidature à l’intérieur du parti et de transformer sa campagne en une campagne menée par un tiers :

« Si le DNC fait en sorte qu’il soit impossible pour quiconque de défier le président Biden, je dois envisager d’autres solutions. Parce que je ne peux pas retourner voir les gens qui me soutiennent, mes donateurs, et dire vous savez, je suis juste là pour faire un point. Je dois leur montrer le chemin vers la victoire. »

Ce qui n’est pour l’instant qu’une menace doit être entendu par tous afin d’évoluer vers une vision plus réaliste des évènements.

L’abandon des démocrates par RFK Jr. garantirait pratiquement une défaite de l’entité Brandon en 2024, ce qui ne peut être qu’une bonne nouvelle pour tous les Américains, des démocrates aliénés jusqu’aux plus loyaux d’entre eux, qui oublient bien souvent leurs propres intérêts.

