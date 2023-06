Robert Francis Kennedy Jr. déclare la guerre au complexe militaro-industriel

Lors d’une discussion avec Joe Rogan, le candidat à la présidence Robert F. Kennedy junior a admis qu’il mettait sa vie en danger en parlant de l’assassinat de son oncle et de son père, et qu’il « prenait des précautions » pour s’assurer que la CIA ne le tue pas.

Rogan a demandé à RFK Jr. ce qu’il pensait qu’il se passerait s’il parvenait à accéder au pouvoir, ce à quoi Kennedy a répondu :

Kennedy a parlé de son oncle JFK comme étant « en guerre » avec le complexe militaro-industriel, et a affirmé que les agences de renseignement « essayaient de le piéger » pour qu’il lance des excursions militaires à Cuba et au Viêt Nam.

RFK Jr. a de nouveau parlé de JFK et a finalement conclu qu’il devait « démanteler » la CIA « en mille morceaux » et « l’éparpiller aux quatre vents ».

RFK Jr. ajoute que JFK était catégorique sur le fait que :

« Ce n’est pas aux États-Unis de dicter à d’autres pays le type de gouvernement qu’ils doivent avoir. »

RFK Jr. poursuit :

« Son assistant est venu le voir et lui a dit que 75 Américains étaient morts, il a répondu que c’était trop et il a signé ce jour-là une directive de sécurité nationale ordonnant le retrait de toutes les troupes du Viêt Nam… les mille premiers au cours du mois suivant et le reste au début de 1965, et un mois plus tard, il a été tué. »