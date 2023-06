Pour nous autres Européens, le suzerain (*) Américain est-il la solution ou le problème ? Ou un simple souci temporaire ?

Pour développer sur cette idée, je me suis inspiré de deux des dix chapitres du livre « Après l'Empire » d'Emmanuel Todd (1). Créer un Empire Mondial Américain impliquerait de contrôler les acteurs économiques et stratégiques majeurs. Et faire en sorte qu'ils ne s'entendent pas entre eux : tout d'abord bien séparer l'Europe de la Russie ; ensuite contrôler aussi le Japon, la Chine, l'Inde, ...

La Démocratie, ''étendard'' de l'Occident, perd en attractivité. Bien qu'on l'invoque sans cesse sous forme incantatoire. Et la dynamique interne des USA est sans doute incompatible avec l'émergence d'un Empire US paisible.

Voici le plan de cet Article :

> Recul la Démocratie et de de l' Universalisme

> Le passage par la ''case Ukraine'' : Zbigniew Brzezinski l'avait prévue

> Les Chances d' Émancipation de l'Europe

> Haute Trahison, ou simple prostitution intellectuelle de nos 'élites' européennes ?

« La démocratie progresse là où elle était faible, mais régresse là où elle était forte. » (1) Les démocraties les plus anciennes (USA, GB, Fr,...) dérivent lentement vers des systèmes quasi oligarchiques, tandis que les progrès de alphabétisation ailleurs dans le monde y font progresser la démocratie. (4)

On connaît bien ce phénomène en France : le 'groupe' des « éduqués supérieurs » de tous bords finissent par se sentir vraiment supérieurs aux masses populaires. Dès lors, le suffrage universel leur apparaît comme une contrainte, un frein. Et certaines décisions stratégiques se voient transférées à une entité non élue. Mais cooptée : Bruxelles. C'est un bond acté vers l'oligarchie. Et d'autres moyens peuvent compléter la panoplie...

L'abstention est un bon indicateur de l'irritation impuissante des citoyens de tous bords, quand l'essentiel est décidé ailleurs.. alors qu'ils pensent avoir des idées à faire valoir.

Le second aspect est le recul de l'idée universaliste d’égalité. L'Amérique (et le reste de l'Occident) soutiennent avec force le différentialisme à l'extérieur et à l'intérieur. Ainsi, par exemple, l'exclusion ''acceptée'' des Arabes en Palestine fait écho à une ségrégation de fait, à l'intérieur des USA, des minorités (Indiens, Noirs, Hispaniques). Le risque serait que les Juifs puissent, à terme, eux aussi, à nouveau, être considérés comme une 'minorité'. Ici ou là-bas. Car le différentialisme peut ouvrir toutes les portes, si on n'y prête garde.

>> Le passage par la ''case Ukraine'' : Zbigniew Brzezinski l'avait prévue...

... Dès 1998, son analyse visionnaire sur la perspective de position dominante de l'Amérique dans le monde soulignait l'attention particulière que l'Amérique devait porter à l'Ukraine. Et ses préconisations se déroulent aujourd'hui devant nos yeux. (avec, en cohérence, tous les efforts médiatiques d'information-désinformation que l'on connaît).

Brzezinski avait déjà compris qu'avec l effondrement du communisme, L'Eurasie formait une concentration unique de population et de puissance économique. Un ''centre du monde'' potentiel qui laisserait l'Amérique 'isolée' au loin.

Comment assurer une domination Américaine en Eurasie ? En 'achevant' la Russie par ''l'annexion'' de l'Ukraine par l'Occident. Et en 'soignant' les protectorats que sont de fait les pays européens, tout en traitant la Russie de manière dégradée.

Briser l'Eurasie ''dans l'oeuf'' en coupant la Russie du reste de l'Eurasie, et en affaiblissant la Russie et le reste de l'Europe ; c'était la stratégie fondamentale pour favoriser l' atteinte de l'objectif : l'Empire Américain.

Cerise sur le gâteau : l'impôt du sang sera versé par l'Eurasie.

>> Les Chances d' Émancipation de l'Europe

« Si l'Amérique a beaucoup décliné sous le rapport de la puissance économique relative, elle a réussi à augmenter massivement sa capacité de prélèvement sur l'économie mondiale : elle est devenue objectivement prédatrice. » (1) A présent, pour maintenir son niveau de vie, elle va devoir lutter.

Mais l' Amérique en a-t-elle les moyens militaires ? Ces derniers semblent surdimensionnés pour la sécurité de la nation, mais sous-dimensionnés pour contrôler un empire.

Emmanuel Todd souligne que « La vérité stratégique de la Seconde Guerre mondiale est qu'elle a été gagnée, sur le front européen, par la Russie, dont les sacrifices humains, avant, pendant et après Stalingrad, ont permis de casser l'appareil militaire nazi. » (1) (2)

La maîtrise aéronavale de l'Amérique est indiscutable. Cependant, au sol, la préférence va pour un affrontement asymétrique/ indirect (qui réduit les pertes US) n'a pas apporté les résultats prétendument escomptés.

L' Universalisme est la clef pour un grand Empire. En effet, cette approche « permet l'extension continue du système et du pouvoir. » Aussi, « la taille du groupe humain qui s'identifie au système s'élargit sans cesse, parce que celui-ci autorise les dominés à se redéfinir comme dominants. » (1) Succès de Rome / échec d'Athènes.

Seul l'universalisme permettrait aux peuples conquis-dominés de se sentir américains, et ainsi de contribuer eux-mêmes à l’extension de l' Empire. Ainsi, les Empereurs romains étaient aussi issus des provinces conquises.

Le différentialisme & l'approche ethno-culturelle ne peuvent étendre l'Empire que ''par la terreur'', via la puissance militaire et/ou la domination économique. Mais les moyens US sont-ils au niveau ? En particulier pour ce qui concerne les effectifs militaires au sol ? Sans doute pas.

Aussi, les USA semblent avoir retenu une Stratégie composite :

> Déstabilisation de pays-régions qui vont s'entre-tuer à moindre coût US.

> Implication sur le terrain de pays 'amis' qui paient eux ''l'impôt du sang''.

> Non-élimination d'organisations terroristes (les USA restent indispensables)

> Conflits potentiels centrés sur des acteurs mineurs. ( image à bas coût)

> Amalgame toxique de concepts (par ex. : Terroriste - Arabe - Musulman)

> Choix de maintien de foyers de tensions perpétuels (les USA protègent)

Cette approche fait que les USA créent l' incompréhension, l' inconfort, et même l' hostilité tant chez leurs Alliés (protectorats d'Europe) que chez les peuples du Moyen-Orient, que pour les peuples du monde. Par exemple le règlement équitable de la question Israélo-palestinienne que les USA peut imposer, s'ils le souhaitent. Mais ils ne le souhaitent pas, bien au contraire, en couvrant crimes et exactions.

En fait,culturellement, les USA,sont incapables de sortir de leur logique binaire : Empire du Bien contre Axe du Mal. Et les Médias ont grandement contribué à infiltrer ces concepts hollywoodiens dans l'esprit des gens aux USA et hors USA. Intoxication-manipulation.

Et ils croient sincèrement qu'ils vont ainsi gagner le cœur des nations du monde.... Tandis qu' ''en même temps'', les USA mettent en œuvre l'unilatéralité (lois extraterritoriales, non respect d'accords, imposition de l'usage du $, pressions brutales,...) qui humilient clairement les européens, et est une expression claire du différentialisme US. Indécrottables, donc !

Les chances d'émancipation de l'Europe se trouvent donc aux USA, car « Un empire ne peut être différentialiste » (1) Cependant, « il faut saisir sa chance quand elle passe... » Mieux, décider de vivre debout et non caché-couché-soumis.

Et Emmanuel Todd de conclure ( en 2004 ) : « Le cauchemar caché derrière le rêve de Brzezinski est en cours de réalisation : l'Eurasie cherche son équilibre sans les États-Unis. » Mais nos 'Leaders' Européens ont courbé l'échine en n'assurant pas leur mission (être garants de l'application des Accords de Minsk, conformes au Droit International) et en alimentant les tensions, jusqu'à réalisation des objectifs d'éloignement-affaiblissement de la Russie. Contre les intérêts de long terme de l'Europe et de l'Eurasie.

>> Haute Trahison ? Non, simple prostitution intellectuelle de nos 'élites' ?

Nos Leaders européens élus (et ceux cooptés de Bruxelles) travaillent-ils vraiment pour leurs peuples ? Ou s'agit-il de prostitution intellectuelle transnationale ?

Emmanuel Todd y répond clairement dans une intervention récente (juin 2023) (5) : ( https://youtu.be/-ZMGRJrcOOQ ) dont je cite quelques passages :

E. Todd analyse : « 2005 .. 2007 2008, l'Europe devient un système oligarchique dominé par ses élites, contre ses peuples. Et .. guerre d'Ukraine, l'oligarchie européenne s'inféode à l'oligarchie américaine, et perd sa volonté d'être Européenne. »

« La Grande Question est : Pourquoi les classes dirigeantes supérieures de l'Europe [ dans un mouvement de type ''banc de poissons'' ajoutera-t-il plus loin ] veulent cesser d'exister. »

E. Todd souligne que le « manque de résistance de l'Allemagne » et « la non-volonté de pouvoir de l'Allemagne a été démontrée par les événements. »

Cette question sur nos 'élites', on se la pose !

On pourrait aussi étendre cette question au bon peuple qui bougonne dans son coin, sans vraiment savoir ce qui se passe, et se console avec des ''nourritures'' pré-digérées qui lui montrent le ''Nord'' politique.

JPCiron

(photo JPCiron)