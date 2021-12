Roue Libre

On était au tout début du covidélire ; les premières annonces apocalyptiques jaillissaient des écrans. Bon, ce n’était rien à côté de ce qu’on entend aujourd’hui et on peut se demander jusqu’où ira la surenchère sémantique chez les distillateurs de la Peur. L’épisode actuel Persécution-Omicron dépasse en intensité tout ce qu’on a pu connaître en terme de folie médiatique.

Depuis le début du commencement de la fin ; deux ans ont passés. Les Timbrés de la Rem promettaient encore, début 2020 un ‘’retour rapide à la vie normale’’ si vous suiviez gentiment ces consignes d’un nouveau genre ; ausweiss auto-signé, masque obligatoire, interdiction de s’éloigner de plus d’un kilomètre du domicile’’ en gros ce qu’on demandait naguère aux prisonniers incarcérés à domicile…

Suite au premier confinement de mars 2020 et le ‘’nous sommes en guerre’’ prononcé par Emmanuel Bunkerman, les gens terrifiés se sont rués dans les magasins.

Les rayons de denrées de base se sont vidés, souvenez-vous…

Le pire ayant été atteint paraît-il par la ruée sur le papier hygiénique ; des hordes de gens sot-grenus, les neurones désaccordés, les tympans tuméfiés par la voix du Mensonge et de la folie bien-pensante, de peur de se retrouver sans-papier sans jeu de mot ; dans la m-rde, stupéfiés, se battaient aux caisses où des rixes d’un nouveau genre ornaient de cris & de baffes le quotidien morne des consommateurs terrifiés.

Et ce n’était que le début des conséquences de la terreur covidiste dont nos descendants, s’il en reste quelques-uns après les douze mille injections obligatoires prévues rigoleront encore dans deux mille ans…

Plus tard, courant 2020, la propagande mortifère suralimentée par les ordures parlantes auto-transformât en véritables zombies une bonne partie de la populace ahurie média-ccidentée, collée aux écrans devenus d’authentiques armes de guerre mentale aux mains des morbacks-jacteurs-seringueurs de l’enfer sanitaro-gestapiste-kgébesque ou autre régime joyeux et encore ; Hitler, Staline le Boucher, Godwin ou le gentil Polpot n’ont sûrement pas même imaginés un truc pareil §

Parenthèse ; peut-être trop optimiste, je ne crois pas un seul instant que le plan nouvel-ordre-mondialiste tel que puisse aboutir ces temps-ci ; mais bon, le futur proche devrait nous renseigner assez vite vu l’accélération pathogène des mesures sanitaires.

Dans mon village j’ai vu de mes propres yeux des spécimens zombiques impressionnants, voulant dire bonjour à l’un d’entre yeux malgré ma répulsion face à ses yeux vitreux, celui ci, de peur que je l’approche, s’est mis à tendre ses bras devant lui et les agiter mécaniquement comme un robot à piles en fin de vie. J’ai tourné les talons indifférent, je crois que depuis il est mort d’un avc ou d’un infarctus contracté à la huitième dose.

La tournure du story-telling géré par les Timbrés de la Rem aux ordres des Timbrés de l’UE aux ordres des Timbrés de l’ ??? prit une forme inédite ; les plus téméraires de ces êtres sans scrupules ni raison gardée ; journaputes, politocards, trolls ensorcelés par le flouze primal au sens prime de larbinage, déclamaient des tirades que Goebbels n’aurait pas reniées…

‘’Mort aux antivax ! Piquons les de force !! Frappons à leur porte et rouons-les de coups ! il faut tirer à balles réelles sur ces saloperies ! etc etc etc...

Les non-vaxinés pris pour cibles se muaient à leur dires en assassins, irresponsables, criminels, tandis que les vaxinés triple-doze malades, farcis comme des dindes à Noël de produits incertains, continuaient de contaminer leurs frères, et les innocents non-vaxs.

Ces immuno-psycho-déficients XXL-dozés, grugés par l’envie d’aller au cinéma, au bar pour les ivrognes ou au restaurant pour les gourmands ou les pas difficiles, trépassaient tout autant que les autres voire plus vite, tandis que les non-vax en pleine forme se prélassaient de quiétude.

Kar ce fameux vaxin n’en était pas un ! Il n’empêchait en aucune manière d’attraper le Mal Absolu ; le KOVID !

Les vaxinés rassérénés d’imbécillité se réunissaient dans des Clusters-Bars réservés à leur engeance où ils se repassaient joyeusement le témoin nano-griffu comme aux Jeux Olympiques.

Sous prétexte de piquer les niards des autres, le ministre pseudo-supra-injecté se déclara élégamment ‘’contaminé par sa fille ! ’’ la Classe !

Imaginez la tête de la gamine interpellée à l’école (si elle y va) ; ‘’t’as pas honte, sal-pe ?? t’a filé le Kovidàtonpair !!

Bref, trépanés à vif par les covidistes forcenés, leurs défenses immunitaires anesthésiées par les injections nauséabondes, les bananés volontaires contractaient cash des symptômes terrifiants à chaque néo-variant grec ; le vaxin étant incapable d’affronter les mutations des malins variants.

Bientôt d’ailleurs, il faudra changer d’Alphabet ; je suggère aux docteurs m’Abusent, aux spin-doctors du cabinet Mac-Kin’Sait et autres créatifs crasseux d’étudier des jolis noms de virus du côté du Chinois ; environ 80 000 caractères, il y a de quoi faire et de la marge ! De quoi faire perdurer le kovidélire plusieurs centaines, voire milliers d’années à raison d’un nouveau variant tous les deux ou trois mois. De quoi achever tranquille le Plandémie. Le virus 他给了我一切 (Imatoumi) pourrait inaugurer la série.

Seul problème, à part pour les natifs extrême-orientaux, ces nouveaux variants seront illisibles, imprononçables et inaudibles pour le public ciblé, c’est-à-dire la terre-entière, hors Chine.

Omicron ; Le redoutable ixième de la série bien que mesuré 4 fois moins dangereux que le précédent devrait selon les timbrés en roue libre qui reçoivent les ordres du tréfonds du bunker décisionnaire et les retransmettent sans filtre puis tentent de les imposer au jour le jour ; les Timbrés de la Rem, disais-je ; Dramanin de Jardin en tête nous annoncent déjà le pays à l’arrêt à cause des non-vax. Frustrés sans doute qu’une certaine forme de rébellion indéniable s’empare enfin des ahuris qui après trois piquouzes et toujours pas de retour même lointain au temps d’avant, et la perspective d’un enfer sanitaire éternel malgré leur collaboration crétino-enfantine finissent par commencer à réaliser qu’on les prend pour des cons…

Je rappelle au passage que bien que disparue des radars, nous entrons dans la période ou traditionnellement la défunte grippe fait, faisait des ravages, mais Allez Luya ; grâce au Kovid, finita la Grippa !

J’ai pu constater aussi récemment, autour du 20 décembre 2021 l’éclosion de pancartes suspendues sur des ponts au-dessus des routes dont une disait ; ‘’de la démocratie à la dictature il n’y a qu’un PASS’’, suivi d’un sigle Résistance.

J’ai pu voir dans des grandes surfaces, région Haute Provence, que de plus en plus de gens baissent leur masque sous le nez, jeunes et moins jeunes, est-ce le signe d’un réveil massique ?

Hitler qui côté propagande fut un surdoué et dont les méthodes sont copiées comme jamais today, adesso, aujourd’hui, disait : ‘’il faut que mon discours soit bien compris et séduise même le plus abruti de l’assistance, c’est essentiel et c’est à ce prix que nous vaincrons’’…

On peut dire que sur Bèèè-fm, Çéniouz, Hell-c-i et autres officines de propagande covidiste, les leçons du fuhrer ont été suivies à la lettre car le Discours qu’ils égrainent jour après jour est assez facile à comprendre, même pour un adepte de tpmp ;

‘’Tous aux abris, à koz des antivax on va tous mourir, vous devrez accepter la pikouze mensuelle, le mask, le Qr-Kode à vie, c’est BON pour vous !’’

Les vraies élites intellectuelles, morales et spirituelles ne composant qu’une partie infinitésimale de la population et n’étant généralement pas des arrivistes sans foi ni loi, ni des gens capables de raconter n’importe quoi à la demande, et surtout de se faire entendre, n’est pas Tapie qui veut ; si changement de cap il y a, il viendra du Bas, & si même le mougeon le plus ahuri se met à réfléchir, macron et ses sbires ne devraient pas tarder à dégager de gré ou de force.

QUI ? il y a à peine un an aurait pu raconter qu’en France il serait bientôt interdit de rentrer dans un magasin sans un bout de papier buvard sur la gueule, de danser, de sortir de chez soi, d’aller au cinéma, et maintenant de prendre le train, le bus, l’avion ou de travailler si on n’acceptait pas, en opposition frontale avec la charte des Droits de l’Homme au sens large, une, non, deux, nenni : Trois injections expérimentales, pour l’instant !

On parle déjà ‘d’abonnements préférentiels’, les concurrents en lice, Pfizer, Moderna, Jansen, un peu comme Free ou Sfr dans un autre genre réfléchissent aux stratégies qui les enrichiront à multi-milliards à la vitesse de l’éclair, pire que les stock-options…

Il a suffi que la terrifiante Ursula Von der Leyden, capitaine non élue de l’Urss de l’Ouest aka UE mariée à un des piliers du mercantilisme sanitaire et acoquinée à ce qui se fait de mieux en terme de soigneur désintéressé ; Albert Bourla le pdg de Pfizer, déclame innocemment que ‘’ce serait bien de réfléchir à la vaxination o-bli-ga-toire en Europe, (pour commencer...’’ pour que les Larbins européistes se ruent sur les micros terrorisants et concoctent des projets de loi démentiels où les gens devront passer à la piquouze de gré ou de force tous les 2 ou 3 mois.

On voit ici Ursula radieuse, littéralement aux anges sur ce cliché révélateur ; oubliant les gestes barrière, le masque et la pandémie, enlacer Bourla lors d’une remise d’Oskar de l’Infâme ; vous imaginez à quoi rêvent ces gens ?

Un monde de zombies piquouzés qu’on peut achever sur commande d’une injection un peu plus corsée à l’approche de la retraite, le sourire ravi de la sus-nommée a quelque chose de réellement fou, au-delà de l’indécence. La photo en fin d'article, réalisée sans trucage, traduit mieux l'état ''d'esprit'', si on peut dire de l'intéressée, observez les yeux...

Imaginez il y a deux ans la prose excrémentielle des trolls anonymes qui se seraient rués comme un seul rat sur le malheureux complotiste visionnaire imaginant de façon téméraire et pour tout dire impensable la réalité d’aujourd’hui…

Les paris sont ouverts, les Cinglés-Hors-Sol vont-ils, en à peine 2 ans réussir à imposer leur monde délirant-mortifère à l’ensemble de la population mondiale ?

Les réfractaires devront-ils s’exiler façon Exodus quitte à intégrer des contrées inhospitalières mais libres ?

PC 2021