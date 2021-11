Saint Martin et le confinement

Hier, 11 novembre, alors qu’un évêque d'un diocèse français parlait de la figure lumineuse de Saint Martin, l’un des saints les plus aimés en France et dans le monde, je pensais qu'il ne serait peut-être pas d’accord avec ce qui se passe dans le monde aujourd’qu’il ne serait peut-être avec ce qui est se passe aujourd'hui dans le monde, et notamment en Autriche avec la division de l’humanité en bons (ceux oints par le sérum béni) et mauvais (ceux qui refusent le sérum). Ce dernier sera complètement confiné dans les prochains jours.

L’humanité a déjà payé en abondance, sur sa propre peau et dans sa propre vie, les désastres économiques, sociaux et sanitaires de deux années de gestion insensée de la pandémie. Les masses sont espionnées et contrôlées sous le chantage de la peur de la santé. Le corps des personnes est l’objet d’emprisonnement, de confinement et, surtout, d’expérimentation.

Reclus et espacés indéfiniment. Avec toutes les implictions négatives que cela peut avoir sur le plan psychologique et psychiatrique. À moins de vouloir payer un prix (le coût du test antigénique) ou d’offrir son propre corps à l’expérimentation et de se sentir libre de circuler avec un permis de vivre et de faire les choses les plus élémentaires, comme boire un café au bar. Le contrôle à distance par la peur. La même peur qui est utilisée par les politiciens populistes et aujourd’hui, plus que jamais, par le technopopulisme (populisme et technocratie).

Je pense que Saint-Martin ne serait pas d’accord, car lui, par son geste de sauvetage du pauvre homme qui mourait de froid en lui donnant la moitié de son manteau, a, en quelque sorte, enveloppé et étreint toute l'humanité. Il nous a rappelé que la fragilité humaine doit être acceptée et soutenue. Il nous a rappelé que les derniers sont des êtres humains à qui nous devons respect et douceur. Il nous a dit, par ce geste, que le sens profond de notre présence dans le monde est de partager notre expérience humaine, notre cheminement.

C'est pourquoi saint Martin, évêque de Tours, est véritablement un saint universel, un saint aimé sous toutes les latitudes, et les « chemins de saint Martin » sont véritablement une célébration de la plénitude de l’humanité.

Souvenons-nous toujours de cela, alors que la politique de notre époque fait du chantage et divise les gens, les contraint d’abord à l'emprisonnement puis à l’inoculation, les dénigre en apposant des étiquettes (no-vax, unctors, irresponsables).

Jamais, comme à ce moment de l'histoire, les gens n’ont besoin d’être réconfortés et non effrayés, traités avec douceur et sans violence, libérés et non opprimés. Le pouvoir, le vrai, St Martin nous l’a montré, le vrai pouvoir est celui qui libère, comme le fait le saint après avoir réconforté le pauvre homme froid. Il lui fournit un outil pour mener sa propre vie. Il n'en fait pas un esclave, il n'en fait pas son maître. Tout comme aucune urgence infinie ne devrait prendre possession de la vie des gens.