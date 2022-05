Sarkozy/Macron - « Les deux faces d’une même pièce »

Ce n'est pas tellement le nom du futur premier Ministre qui doit intéresser Nicolas Sarkozy, plutôt celui du ministre de la Justice. Cependant, ne voyez aucun possible arrangement dans le rapprochement entre Macron et Sarkozy, jamais le "nouveau" président de la République ne demandera l'intervention furtive du garde des Sceaux dans l'une des nombreuses affaires qui touchent l'ex président. Il faudrait être bien sot pour ne pas croire à l'indépendance totale de la justice.

Alors, comment comprendre que le président élu récemment s'acoquine avec un individu à la personnalité au minimum trouble, voire carrément louche. Ceci dit avec le plus grand respect pour la présomption d'innocence ainsi que pour l'inventeur du bracelet électronique. Un petit bijou qui permet à un délinquant bien défendu de ne pas finir derrière les barreaux. Certes, un proverbe prétend " qui se ressemble s'assemble" et aussi bien Emmanuel Macron que Nicolas Sarkozy ont au moins une qualité commune, l'art de la trahison, Chirac, Hollande et la pauvre Pécresse ruinée peuvent en témoigner. Alors, pourquoi cette complicité si visible entre les deux hommes ? "Passe moi le sel je te passe le poivre" est sans doute un début d'explication.

Avec les élections législatives qui approchent, on peut se demander jusqu'à quel point l'aide de Sarkozy sera utile à Emmanuel Macron et même s'il en a vraiment besoin. Car, le Sarkozy ancien est quand même sérieusement bouchonné et sans grande influence politique. N'empêche que du côté de chez LR, on n'apprécie pas du tout "sa danse du ventre avec Emmanuel Macron", et ce n'est pas le don de 2000 euros du charitable sarko qui fera oublier le "sabotage" de la campagne de la présidente de la présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Un don refusé par Pécresse qui refuse la "charité" de son saboteur.

Sous le feu des critiques de son propre camp, Nicolas Sarkozy reste droit dans ses charentaises de retraité actif. "C'est pas ceux qui nous ont amenés à moins de 5 % qui vont nous donner des leçons." dit-il. Surtout que l'ancien président n'aurait d'autre ambition que de sauver le parti LR du même genre de naufrage que les socialistes. Nicolas Sarkozy le bon samaritain, qui après avoir laissé ses camarades se noyer sans broncher, tente maintenant un tendre bouche à bouche avec Macron pour les sauver de la noyade. Grâce à un "pacte majoritaire" avec le parti "Renaissance" de Macron.

Quelle vie passionnante et trépidante que celle de Sarközy de Nagy-Bócsa. En faire un film, mais non, vous n'y pensez pas, plutôt une interminable série genre Dallas, le pétrole et les idées en moins.

L'heureux retraité encore libre n'a qu'une ambition, le bonheur des Français :

"Je suis retiré de la vie politique. Qui pourrait imaginer que je cherche un poste quelconque ? Je suis heureux dans ma vie. Je veux juste le meilleur pour la France".

La preuve encore une fois de sa supposée influence sur Macron, ça serait grâce à son intervention si Darmanin a été nommé au ministère de l'Intérieur. Castex premier Ministre c'est encore lui qui était à l'initiative. En réalité, Sarkozy joue avec plus ou moins de succès le rôle de rabatteur pour Emmanuel Macron. Le président saura-t-il être reconnaissant, comment ?

Le problème avec le président Macron réside dans sa difficulté pour bien choisir ses relations. Personne ne peut oublier le trop fameux Alexandre Benalla, l'homme qui frappe plus vite qu'il ne pense.

Un autre exemple, sans trop s'étendre sur le sujet du choix des fréquentations présidentielles, avec la très célèbre Mimi Marchand, une amie du couple élyséen pas franchement recommandable. Lisez plutôt :

"Le 5 juin 2021 , Michèle Marchand est placée en garde à vue, puis mise en examen avec quatre autres personnes pour « subordination de témoins » et « association de malfaiteurs » concernant la rétractation de Ziad Takieddine dans ses témoignages dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi (financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007)". (Wikipédia)

Que d'erreurs de jeunesse d'un président débutant. Elles ne devraient plus se reproduire, même si le doute est permis. Quant à la liaison politique entre Macron et Sarkozy, les paris sont ouverts sur qui trahira l'autre en premier ?

Photomontage AFP/Joel Saget et Patrick Kovarik