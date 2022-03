Si on se borne au texte brut tel qu’il est sans préjuger de la personnalité de son auteur, sans l’offenser, respect gardé, on peut y voir un symptôme général inquiétant, façon de faire un pas de côté auto-critique dans les débats, ceci :

Y lire un propos régressif vers un infantilisme archaïque impensé et réflexe, d’un sujet qui voit son rapport au monde comme un tableau primitif d’entités personnifiées, celui du stade pré-langagier post-natal qui précède l’intellection et la discrimination sujet-objet, qui persiste et se manifeste chez l’adulte sous forme d’excès de personnalisation des phénomènes (ex. Papa l’état, Maman la république ou la nation, les montres dictateurs et bonnes fées de la concorde...) et de personnifications d’abstractions dynamiques (la méchante déesse Guerre à punir, le gentil doux commerce, etc.).

Trouble subjectif donc et sans doute trouble de l’articulation sexe-genre : comme dans les mythes, genres tels l’oncle Poutine libidineux viole une maman Ukraine désirable mais sœur volage sous le regard absent et déficient d’un super Papa Mondial castrateur imaginaire, craint et désiré, qui n’est peut-être rien d’autre que l’ego jaloux et frustré de l’auteur élocuteur.

Psychologie de bazar ? Sans doute, mais à propos politologique de comptoir, psychologie de comptoir ! Et de « contoir » auto-narratif !

En réalité je ne fais qu’allusion ici à des ressorts bien connus de la manipulation publicitaire, médiatique et propagandiste de masse qui joue sur ces réflexes archaïques.

L’homo economicus individualiste occidental, régressif, hyper egoïsé, érotisé et stimulé ne se rend même plus compte que les fantômes de ses représentations scénographiées imaginaires construite par le milieu médiatique sur une trame psychique primitive ne sont que des facettes de lui-même, des jeux de construction et de pulsions téléguidés implantés dans son cerveau.

L’homme de pouvoir « seul contre tous » du titre n’est donc peut-être bien ici que l’auteur du texte lui-même (potentiellement comme nous tous) qui médite sans le savoir sur lui-même, sur son aliénation dans un élan de semi-conscience modifiée, hypnotique. Je sais pas. Faut voir !



« Mais ce qui semble certain, c’est qu’il faudra, [...] envisager l’instauration d’une gouvernance mondiale propre à empêcher un pouvoir individuel démesuré - ce qui serait le plus sûr moyen de mettre la guerre hors la loi. » lit-on.

Soumission programmée au credo mondialiste incubé : Là encore infantilisme, reflexe pavlovien du fayot couart lèche-cul qui dénonce le rival de ses convoitises inespérées faute d’oser appréhender le réel ? « mettre la guerre hors la loi. » n’est-ce pas en fait mettre le réel, l’altérité entre parenthèse ! On est en plein délire régressif ! Non ?