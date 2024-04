Si c’était Ruffin ?

@L’apostilleur

Un bonus pour ceux qui veulent connaître et comprendre.

1. La France insoumise, comment ça marche ?

Ici, l’habitude et la connivence qui relient le RN, la droite, LREM, qui traînent dans les médias, celles de caricaturer LFI depuis le premier jour de la NUPES, classique manoeuvre pour torpiller le véritable adversaire qui dérange, un rassemblement populaire et une prise de conscience qui monte en mesure de changer en profondeur la donne. C’est comme un réflexe de perroquet, les formules sont toutes prêtes. C’est intéressant d’observer que ceux qui cèdent à cette facilité n’oublient jamais LFI mais oublient de nommer les autres partis et de nous parler de leurs immenses qualités démocratiques et comment leurs élus parviennent à se faire élire. Ils oublient aussi de nous parler de l’état de notre démocratie, de nous dire quels sont les causes et les remèdes à cet état, pourquoi l’abstention n’est pas un sujet central pas plus que la réforme de nos types de scrutins et de nos institutions. On connaît la chanson et qui y a intérêt.

→ Pour mieux connaître, se faire son propre avis et se demander pourquoi cette organisation a été choisie. En se souvenant du fonctionnement des partis d’états majors et où ils nous ont menés. Structurés par la course aux mandats et l’élevage de candidats et s’appuyant sur l’image d’une opinion publique formée d’électeurs sans mémoire mais gavés des derniers sondages et éléments de langage qu’ils ont eux-mêmes mis en circulation avec la participation des médias. Au bout du compte, obligés de faire ds primaires et pratiquant la politique du transfuge à qui mieux-mieux.

https://lafranceinsoumise.fr/lfi-comment-ca-marche