Si GLUCKSMANN est socialiste, Eh ben moi… J’suis le Pape !

Rions ! Le Raphaël socialiste ? Lui, ce fils DE,[i] lycéen à Henri4, puis à science po et depuis, benoitement et suavement, tel un rentier « romantique », a navigué comme contributeur de la revue néoconservatrice Le Meilleur des Mondes, un truc fondé par papa et publié par le Cercle de l'Oratoire de sensibilité pro-américaine. (Curieusement, il n’a pas été sélectionné pour être « Young leader »)… Il est déclaré professionnellement comme « essayiste » (ça produit quoi un essayiste, des essais ?) Pourtant, il n’est pas rugbyman (Ahah)). Il est passé par la fabrication de documentaires, sur les Tutsis au Rwanda, la révolution orange en Ukraine. Il est parti en Géorgie conseiller le président, qui pour la petite histoire est en prison pour corruption. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on dirait un BHL/2020. 2.0, mettant son nez un peu partout, histoire de construire « sa légende »… Pour occuper son temps de touche à tout hédoniste, il a trempé dans les magazines, la radio, la TV. Puis, en revenant comme ça en passant, il a cofondé son parti Place publique, qui se veut l’unificateur de la gauche sans les insoumis… Il est élu député européen en mai 2019. Et pour couronner tous ces succès, un mariage avec Léa Salamé, qui officie en qualité de « la voix de son maitre » à la TV et tous médias. Depuis lors, tel un BHL sur ressorts, il se « bat » pour des causes lointaines et combien plus élevées que le pouvoir d’achat des français, l’état de délabrement des hôpitaux et des écoles, de ces vieux qui font les poubelles pour manger, de ces femmes seules en famille monoparentale qui ne joignent plus les deux bouts et autres misères sociales, qui pour lui, sont tellement étrangères à ces contingences mesquines qui d’ailleurs, ne doivent pas en faire bouger une sans jamais toucher l’autre… Bien plus importante, la contribution à une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux concernant le génocide des Ouïghours. En 2021, il conduit sept membres du Parlement européen à Taïwan pour envoyer « un signal fort » en faveur de l'île autonome. Lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il préconise dans une tribune parue dans Le Monde que l’Europe mette fin aux importations de gaz et de pétrole russes et fournisse davantage d’armes aux forces ukrainiennes. Il milite pour que l’Ukraine joigne l’OTAN et l’Europe. Quant à la situation entre Israël et le Hamas malgré que La France Insoumise et le Parti communiste accusent régulièrement Israël de mener un « génocide » à Gaza, Raphaël le socialiste, lui, refuse ce mot, car ça lui donne des vapeurs de jeune fille « J'ai un emploi extrêmement précautionneux du terme génocide ».[ii] Pour rappel : Génocide — nom masculin - Destruction méthodique d'un groupe humain. Et à Gaza, ce n’est pas seulement la destruction d’un groupe humain, c’est aussi la destruction totale de l’enclave, pour apparemment une réoccupation israélienne future qui se double, donc, d’un « nettoyage » ethnique… Comme député européen, il a voté contre les amendements condamnant les exactions israéliennes à Gaza. Donc, mon petit gars des beaux quartiers, tu repasseras avec tes nuances langagières, mal tapropos : tu utilises aussi le mot « carnage », je te donne donc, histoire de t’instruire, ses synonymes : boucherie, extermination, hécatombe, immolation, tuerie. Littéraire = Saignée. Et c’est une sacrée saignée, de plus de 30 mille êtres humains.

Pourtant, le camarade Glucksmann annonce en septembre 2023 sa candidature aux élections européennes de 2024 avec comme slogan « Le combat continue »[iii] (de quel combat parle-t-il, trouver une table au Fouquets ?) II est supporté par Hollande (ce qui donne le LA). Tous les médias tels Macron 2017 l’encensent, le couvrent de louanges « Le Nouvel Espoir de la Gauche » cette tête de liste et patati ! Y’a aussi le milliardaire Xavier Niel qui prédit, « je suis sûr qu’il peut finir à 15% et plus ». Comme « socialiste » il se pose là, en pur et dur Pro-européen, partisan au soutien sans réserve à l'Ukraine, doublé d’un sionisme pur jus. Raphaël Glucksmann a été adoubé par l'ex-eurodéputé écologiste Daniel Cohn-Bendit (une « référence »), mais aussi par l'économiste et ex-conseiller spécial de François Mitterrand Jacques Attali (une autre référence, celle qui a prédit Macron). Derrière lui, il a Kouchner et aussi son pote Edouard Fillias, leader d’un parti d’extrême droite, qui veut supprimer la Sécurité sociale. BHL dit de lui « il est lumineux, avec une sorte de détachement et d’élégance ». De ses hauteurs, il a montré un désintérêt total pour les grands mouvements sociaux de ces dernières années : les Gilets Jaunes et la réforme des retraites ne lui parlent absolument pas, il plane très haut dans la marche du monde et se pencher, même succinctement sur le sort des Français, lui donnerait le torticolis. Représentant de la sociale démocratie, en fait un « opposant » en papier mâché qui ne fera aucune vague et saura faire la révérence, un mondain quoi… Ça ne ressemblerait pas un peu à… Un type qui nous méprise depuis sept ans ? Si ça continue, il va nous faire regretter Mélenchon de la gauche libérale et sa 6ᵉ république…

Voilà ! Et dire qu’il va être réélu, aidé d’un score d’abstention de dictateur, mais qui s’en soucie ? Le peuple depuis quelque temps n’élit que des bourgeois repus. Il continuera à se baguenauder de plateau TV en cocktails mondains et d’être « lumineux » en parcourant le monde pour prendre fait et cause pour tous ceux/celles qui sont opprimés sur cette planète, sans jeter un regard lorsque sortant de son immeuble des beaux quartiers, un pauvre hère dormira dehors… Après le président des riches, voici le socialiste des riches. Ce n’est plus la gauche caviar, mais la gauche bien née. Surtout, bien garder à l’esprit que cet homme est dangereux, non pas par ses futures décisions, mais par ce qu’il ne fera pas !

Si avec tout ça, il peut se prétendre « socialiste », eh bien alors moi, je vais signer : Moi, sainteté le saint pape,

Georges ZETER . Amen !!! /avril 2024