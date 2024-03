La Charte du Hamas de mai 2017 : une base de travail claire vers une solution pacifique & négociée du conflit israélo-palestinien ?!

« Si l'on n’y prend pas garde, Israël pourrait disparaître. Non pas parce qu'il ne lutte pas contre la résistance palestinienne, mais précisément parce qu'il la combat. » (1)

Bien sûr, il est hors de question de commencer cet Article sans la claire condamnation de l'attaque terroriste du 07 octobre par Hamas & associés. J'en profite pour condamner aussi les attaques de nature similaire, tant celles post-1947 par massacres et nettoyage ethnique de masse des Palestiniens, que les opérations de nettoyage 'au détail' illustrées par les exécutions extra-judiciaires qui représentent une bonne partie des quelques 10.000 tués palestiniens durant les 20 années précédant le 7 octobre. (*) Il s'agit pour ces dernières de celles organisées par Israël (1) p. 91 à 99) et de celles 'déléguées-abandonnées' au jour-le-jour aux militaires et aux colons armés. Notons qu'il est regrettable-consternant que nos médias (et nos politiques) ne réagissent pas avec la même légitime intensité quand il s'agit d'Arabes Palestiniens.

Plus d'informations sur l'Article : « Le Sionisme : la déclassification progressive des archives change le regard des historiens sur les Processus associés à sa mise en oeuvre »

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-sionisme-la-declassification-209989

Venons-en au fond de l'Article : la question n'est pas de savoir pour qui l'on est, mais de savoir comment l'Ordre International créé après 1945 doit être appliqué. La continuation de son non-respect par Israël pourrait provoquer sa perte. Jacques Baud souligne que la solution ne viendra pas des émotions mais d' une analyse froide et d'une médiation honnête .

Cet ancien des services secrets a produit un livre remarquable de plus de 400 pages très bien référencé (plus de 900), outre nombre de graphiques, tableaux et documentations. (1)

En introduction, il plante le décor du contexte et de la politique israélienne de lutte contre la résistance palestinienne. Puis il rentre dans le dur et dans le détail de ce qui a mené à l'opération du 7 octobre 2023 et de la réponse israélienne. Un livre à lire.

Dans son ouvrage, Jacques Baud revient souvent à la Charte du Hamas de 2017, et en joint même une traduction française. Sa lecture m'a fait un choc car cela ne correspond pas du tout aux commentaires des journalistes, des généraux et des spécialistes qui tournent en boucle sur nos radios et télés. Aussi, j'en ai fait le point du livre de Jacques Baud dont je parle dans cet Article.

J'ai à présent compris que tous ces experts se réfèrent à la Charte du Hamas de 1988 !... En faisant mine de ne pas savoir qu'après trente-cinq ans, en 2017, le Hamas avait fait sa mue ''en ouverture''. Le Hamas ne fait pas référence à son texte de 1988 : la Charte de 2017, c'est un autre monde. (2) On ne peut guère le leur reprocher, car, en 2018, Israël avait aussi fait sa mue ''en fermeture'', sans faire référence à son texte de 1948.

En effet, l' Israël de 2018 décidait que« La réalisation du droit à l'autodétermination nationale dans l'État d'Israël est exclusive au peuple juif. » (3) Ce qui est clairement ségrégationniste, et peut-être aussi raciste.Tandis que l'Israël de 1948 affirmait à l'inverse qu'il « assurera une égalité complète des droits sociaux et politiques à tous ses habitants, sans distinction de religion, de race ou de sexe ; il garantira la liberté de religion, de conscience, de langue, d'éducation et de culture ; il sauvegardera les lieux saints de toutes les religions ; et il sera fidèle aux principes de la Charte des Nations Unies. » (4) Ce qui correspond à une mue XXL : l'Israël de 1948 promettait une vraie démocratie pour tous les habitants, et promettait aussi fidélité aux principes de la Charte des Nations Unies . Alors que c'était tout le contraire qui était en gestation !..

>> Connaître l'adversaire

Jacques Baud insiste sur l'importance de ce concept éternel.

« Connais ton ennemi et connais-toi toi-même... » Sun Tzu (VI siècle av. JC)

Malheureusement, je constate que, tant en Israël, qu'en Amérique, qu'en France, etc nous nous sommes depuis longtemps dispensés de considérer appliquer cette maxime. Notre arrogante suffisance nous a fait croire que nous savions mieux que les intéressés quelles étaient leurs motivations et intentions, leur psychologie, intérêts et priorités. C'est d'ailleurs pourquoi si souvent les adversaires nous semblent fous ou incohérents. Cependant, tant nos médias que nos politiques se confortent mutuellement dans leurs certitudes insensées. D'où les décisions inadaptées et contre-productives que l'on masque et tente d'effacer de nos mémoires. D'où la perte de confiance dans nos institutions, nos médias et nos politiques... dont ces derniers s'empresseront d'attribuer la responsabilité à quelque bouc émissaire.

La Charte du Hamas de 2017 est publiée sous le titre

« Principes Généraux et Politiques du Hamas ».(2)

Je vais ici examiner quelques-unes des affirmations-critiques des « experts » médiatiques, à l'aune de la Charte en vigueur en français du livre de Jacques Baud.

>> La Charte du Hamas ne reconnaît pas l’État d'Israël.

Il serait plus correct de dire qu'elle ne le reconnait pas explicitement.

Mais, quelles sont donc les frontières de l’État d'Israël à reconnaître ? Elles ne sont pas définies, et, au fil des décades, bien des leaders politiques ont soutenu (et soutiennent encore) que la frontière d''Israël ira jusque là où son armée s'arrêtera .

Pour certains israéliens, la frontière d'Israël sera sur la ligne revue en 1967. Mais on parle à présent beaucoup plus souvent d'un Israël ''du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée'' (via annexions).

Beaucoup de Leaders insistent sur le terme ''Eretz Israël'' (généralement traduit par ''Grand Israël'') quand ils parlent du territoire d'Israël. Ce terme a une connotation biblique. Et, pour ce terme lui aussi, il y a plusieurs interprétations. La plus courante recouvre un territoire mythique qui correspondrait à l'extension maximum de l'Israël Biblique ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Isra%C3%ABl ). Comme on le voit sur cette carte, cela s'étend bien au-delà de la Palestine. Mais il y a aussi une autre piste rappelée régulièrement par les religieux : la Terre Promise (Genèse 15 ;18-21) qui s'étend du Nil à l'Euphrate. Dans ses écrits, Theodor Herz, théoricien de la mise en œuvre du Sionisme, précisait que c'est bien ce dernier périmètre qu'il considérait pour son Projet Sioniste. (5)

Et il ne s'agit pas d'élucubrations seulement religieuses ou théoriques. En effet, la déclaration de création de l’État d'Israël de 1948 précise bien que « l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution appelant à la création d' un État juif en Eretz-Israël » (4)

En reconnaissant Israël avant que ce dernier ait défini ses frontières en ''Eretz Israël'', ce serait accepter par avance de renoncer à un État Palestinien, si ce dernier se trouvait à l'intérieur du ''Eretz Israël'' qui sera finalement retenu par Israël.

En résumé, la situation est celle-ci : Israël demande aux Palestiniens de reconnaître Israël, tout en les empêchant de le faire.

Les ''experts'' affirment : Le combat des Palestiniens n'est pas une guerre de territoire, mais une guerre de religion, de civilisation.

Habib Meyer, député des Français de l'étranger, israélo-français, est intervenu durant les ''Questions au Gouvernement'' de fin 2023. Outre une série d'affirmation péremptoires ''de propagande'' non vérifiées, il a montré aussi adhérer pleinement aux vues du gouvernement Netanyahu : « Ne vous y trompez pas, c’est une guerre contre notre civilisation, non pas une guerre de territoire, de colonies. Le Hamas veut un état à la place d’Israël, et non à côté d’Israël »

Je reprends ci-dessous les principales affirmations des ''experts'' :

>> Le Hamas mène une guerre de religion

Cette affirmation est typique du travail d' inversion-manipulation du réel qui est conçu en Israël, puis qui se trouve infiltré-infusé chez nous par importation des idées.

Israël ignore le Droit international : il a été condamné par les Nations Unies à 94 reprises (1948 – 2023). (1) p. 439 – 459) « En fait, en plaçant la démarche palestinienne dans un projet religieux plus large, la rhétorique israélienne exclut toute solution politique puisqu’elle situe le conflit dans le champ religieux. » (1) Note JPCiron : La Vision de « l'Ordre du Monde » de Henry Kissinger présentait une approche similaire d'inversion du réel. (6)

La Charte du Hamas (point 16) est pourtant claire sur la nature territoriale du conflit : « Le Hamas affirme que son conflit concerne le projet sioniste et non les Juifs en raison de leur religion. Le Hamas ne mène pas une lutte contre les Juifs parce qu'ils sont juifs, mais mène une lutte contre les sionistes qui occupent la Palestine. Pourtant, ce sont les sionistes qui identifient constamment le judaïsme et les Juifs avec leur propre projet colonial et leur entité illégale. » (1) Cette dernière idée israélienne assimilant judaïsme/ Juifs/ Sionisme a infiltré-infusé en Europe et en France, jusqu'aux sommets de l’État, sous la forme du slogan absurde « Antisionisme = Antisémitisme ». Nos Leaders et députés préférant s'enivrer des slogans colportés par les lobbies transnationaux plutôt que d'écouter l' Appel de 127 intellectuels Français Juifs demandant aux députés de ne pas soutenir la proposition assimilant l'antisionisme à l'antisémitisme . (7)

L'ouvrage de Jacques Baud rapporte aussi l'interview en l'an 2000 du Cheick Yassine, fondateur du Hamas, qui déclarait : « Le conflit n'est pas religieux. Nous respectons toutes les religions et nous avons de bonnes relations avec toutes les religions. Il y a un agresseur, qui nous a agressés, qui nous a exilés, qui a confisqué nos maisons et notre terre. Nous devons résister et nous devons récupérer nos droits. »

>> Le Hamas veut anéantir Israël.

Le projet de la Charte est présenté sous l'apparence d'un contre-projet qui fait miroir au projet israélien. La différence est que le projet de la Charte présente des ouvertures .

« Comme Israël, le Hamas revendique une souveraineté des Palestiniens sur l'ensemble du territoire compris entre la mer Méditerranée et le Jourdain. » (1) Les Israéliens veulent-ils pour autant anéantir complètement les Palestiniens, comme le suggèrent nombre de déclarations israéliennes ? (9) Non ! Pourquoi suggérer que les Palestiniens soient différents ?

Comme Israël, le Hamas réserve le droit d'auto-détermination à une catégorie. Pour Israël, c'est uniquement le peuple Juif . Pour le Hamas, c'est le peuple Palestinien que la Charte définit ainsi : « Le peuple palestinien est un seul peuple, composé de tous les Palestiniens, à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine, quelles que soient leur religion, leur culture ou leur affiliation politique. » Et elle précise : « Les Palestiniens sont les Arabes qui ont vécu en Palestine jusqu'en 1947, qu'ils en aient été expulsés ou qu'ils y soient restés ; et toute personne née d'un père arabe palestinien après cette date, que ce soit en Palestine ou à l'extérieur, est un Palestinien. » Ce qui inclut donc les Palestiniens Juifs.

Note JPCiron : Les deux peuples comprennent leur diaspora. Pour le Peuple Palestinien, elle est généalogique depuis 1947, par le père. Elle est par adhésion ethno-culturelle pour le Peuple Juif. Pour ces derniers, il n'y eut en effet que deux exils-expulsions importantes hors de Palestine. Le premier intervient en Samarie : les Assyriens firent des déportation croisées de population en Samarie, au VIII s av. JC. Les archives Assyriennes rapportent l'importation de tribus Arabes (Tamoudes, Ibadides, Marsimans, Khayapa, Arabes loin­tains habitants du désert). La Bible mentionne aussi des gens venus d'Assyrie. Le second exil réalisé par les Babylonien, au VI s av. JC, intervient en Judée, et ne concerne que les élites. La plupart de ces élites exilées, bien intégrés en Babylonie, choisiront de rester dans leur nouvelle patrie. Seule une minorité reviendra quelques siècles plus tard, sous régime Pers e. Ils ont alors maltraité durement les israélites non-exilés (ceux restés au pays) comme le seraient des étrangers venus s'installer indûment sur la Terre d'autrui. L'histoire des Palestiniens d'aujourd'hui est donc une réédition d'un coup politique ''déjà vu''. (11) O n parle beaucoup du troisième exil, sous les Romains, au 1er s de notre ère. C'est un mythe (10). La majorité de la diaspora Juive est donc issue de conversions et de migrations.

A ce point, il convient de se rappeler que la Culture Arabe est traditionnellement plus fine que le classique et simpliste ''blanc ou noir'' occidental. En effet, les dirigeants du Hamas « ont admis à plusieurs reprises qu'une indépendance palestinienne dans les limites des frontières de 1967 (en fait, la ligne d'armistice de 1949 ou ''ligne verte'') serait acceptable pour une négociation, suggérant par là même que le Hamas ne cherche pas l'anéantissement d'Israël. » (1) Ce qui comptera aussi, c'est le droit au retour des palestiniens chassés lors du méga nettoyage ethnique post-1947 (et les indemnisations qui vont avec), le démantèlement des implantations dans les territoires occupés, la levée du siège de Gaza, et la libération des milliers de prisonniers-otages palestiniens dont beaucoup sont emprisonnés, sans charges ou sans procès.

>> Israël a le droit de se défendre.

Bien sûr ! Comme tout le monde. Y compris les palestiniens qui ont le droit de se défendre contre l'oppression, l'occupation, et qui dénoncent (et demandent réparation pour) les injustices infligées ''en bande organisée'' par les ''Grandes Puissances'', depuis le début des années 1900. La première grosse injustice fut d'empêcher le peuple de Palestine d'exprimer son droit à l'auto-détermination. Ce qui ne le prive cependant pas de ce droit que la Charte du Hamas réclame.

Voir le détail d'un processus révoltant dans l'Article : « Le VIOL de nos actuels Principes et Valeurs a accompagné le long processus Sioniste »

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-viol-de-nos-actuels-principes-214231

Au final, « Le problème est que la politique d' Israël n'a jamais eu comme objectif de créer les conditions pour la paix et un développement harmonieux des deux peuples côte à côte, mais de pousser les Palestiniens à l'exil en leur rendant la vie impossible. » (1)

Netanyahu a d'ailleurs déjà depuis longtemps déclaré qu'il n'y aura pas d’État Palestinien souverain. Et il a encore, fin janvier 2024, signifié aux États Unis « son opposition à la création d'un État Palestinien après la guerre. ».

Israël a donc le droit de se défendre. Mais quel est son plus gros problème ? L'ancien Président d'Israël Reuven Rivlin l'avait en son temps identifié en affirmant : « la société israélienne est malade, et la maladie requiers traitement. » En fait, cette société ne tient ensemble que tant qu'il y a un ennemi désigné à combattre.

Voir à ce propos l'Article de 2018 « Israël en Danger ?! »

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/israel-en-danger-206669

En guise de conclusion, j'aimerais rappeler ici les positions constantes de l' UNION FRANCAISE JUIVE POUR LA PAIX. (8) J'adhère pleinement à leurs vues et à leurs analyses, année après année :

L' UJFP rappelle que notre république a des Valeurs, se désole que nos représentants ne les représentent pas et que leurs propos « dénaturent et affaiblissent la lutte contre l'antisémitisme en renforçant les amalgames entre Juifs et sionistes. »

En outre, l' UJFP prône « ÉGALITÉ des droits pour tous, ici et là-bas entre Méditerranée et Jourdain »

JPCiron

°°°°°°°°°°°°°°°°° NOTES °°°°°°°°°°°°°°°°

….. (*) - https://ifamericansknew.org/stat/deaths.html

….. (1) – Ouvrage « Opération Déluge d'Al-Aqsa – La défaite du vainqueur » par Jacques Baud – Max Milo 2024

….. (2) – Principes Généraux et Politiques du Hamas – mai 2017

Document Officiel Anglais :

https://web.archive.org/web/20170515114724/http://hamas.ps/ar/uploads/documents/06c77206ce934064ab5a901fa8bfef44.pdf

Document Officiel Arabe :

https://web.archive.org/web/20170712102137/https://hamas.ps/ar/uploads/documents/599abf9aafa1b76837c1242eb229e87b.pdf

Traduction en Français de l'Association France-Israël :

https://franceisrael.fr/wp-content/uploads/2018/12/Charte-Hamas-2017.pdf

….. (3) – Droit Fondamental : Israël – l’État-nation du Peuple Juif. - 19 juillet 2018

Anglais :

https://main.knesset.gov.il/EN/activity/documents/BasicLawsPDF/BasicLawNationState.pdf

Extraits traduits : « La réalisation du droit à l'autodétermination nationale dans l'État d'Israël est exclusive au peuple juif. » (…) « L'État est ouvert à l'immigration juive et au rassemblement des exilés. » (…) « L'État considère le développement de l'implantation juive comme une valeur nationale, et agira pour encourager et promouvoir son son établissement et sa consolidation. »

….. (4) – Déclaration de création de l’État d'Israël – 14 mai 1948

Anglais :

https://www.gov.il/en/departments/general/declaration-of-establishment-state-of-israel

Extrait traduit : « Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution appelant à la création d'un État juif en Eretz-Israël » (…) « L'ÉTAT D'ISRAËL sera ouvert à l'immigration juive et au rassemblement des exilés ; il favorisera le développement du pays au profit de tous ses habitants ; il sera fondé sur la liberté, la justice et la paix, comme l'ont envisagé les prophètes d'Israël ; il assurera une égalité complète des droits sociaux et politiques à tous ses habitants, sans distinction de religion, de race ou de sexe ; il garantira la liberté de religion, de conscience, de langue, d'éducation et de culture ; il sauvegardera les lieux saints de toutes les religions ; et il sera fidèle aux principes de la Charte des Nations Unies. »

….. (5) – ''Vaincre l'Antisémitisme par le Sionisme, c'est la Vision de Theodor Herzl''

https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/vaincre-l-antisemitisme-par-le-213131

….. (6) – Ouvrage ''L' Ordre du Monde'' de Henry Kissinger

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/l-ordre-du-monde-de-henry-207974

….. (7) - https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/02/appel-de-127-universitaires-juifs-aux-deputes-francais-ne-soutenez-pas-la-proposition-de-resolution-assimilant-l-antisionisme-a-l-antisemitisme_6021348_3232.html

….. (8) Article UJFP : « L'antisionisme ''ennemi de la République'' ?

https://ujfp.org/lantisionisme-ennemi-de-la-republique/

….. (9) Article « S'il ne s'agit pas d'un génocide à Gaza, alors, qu'est-ce donc ? »

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/s-il-ne-s-agit-pas-d-un-genocide-a-252604

….. (10) Article « Le Mythe de l'Exil »

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-mythe-de-l-exil-236874

….. (11) « Le Mythe de la ''Loi de Dieu''- La Septante, bras religieux du Coup Politique en Yehud-Canaan »

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/4-4-le-mythe-de-la-loi-de-dieu-la-246220