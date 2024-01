« S’il ne s’agit pas d’un génocide à Gaza, alors, qu’est-ce donc ? » se demandait Gideon Levy du journal Israélien Haaretz (*)

Pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait intention génocidaire. Est-ce le cas à Gaza ? On va consulter des sources Israéliennes. Les citations vont de Netanyahu, aux membres de la Knessett, aux personnalités, aux habitués des médias, aux religieux, etc. Et la réponse à la question vient toute seule...

https://israelpalestinenews.org/icj-presentations-on-israeli-genocide-against-palestinians/

https://www.youtube.com/watch?v=Eep8n7J_a7I

Juste après l'attaque terroriste du Hamas, Netanhyahu prend la parole, citant la Sainte Bible : « Vous devez vous rappeler de ce que Amalek vous a fait »

Aujourd'hui, le Hamas (et tous ceux qui sont identifiés comme faisant partie de cette ''tribu''), sont désignés comme étant Amalek ! Les Palestiniens sont aussi régulièrement associés à Amalek.

Que dit la Bible ? (Deut. 25 : 17-19) :

Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux : ne l'oublie point.

Amalek, c'est un des intervenants du mythe du retour d’Égypte. La Bible les présente comme une tribu de lâches, immoraux, méchants, qui s'attaquent aux Hébreux épuisés. Amalek doit être détruit. La Bible dit d'ailleurs aussi comment le faire :

(1Samuel 15:3) :

Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit [= détruisez] tout ce qui lui appartient ; tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, boeufs et brebis, chameaux et ânes.

Et Netanyahu de poursuivre ::

« Nous nous souvenons. »

[ voir commentaire en (4) ]

Bien d'autres personnalités sont sur cette même ligne politico-religieuse archaïque :

Izaac Herzog (Président d'Israël) parle de la responsabilité collective des Gazaouis.

« C'est toute une nation qui est responsable. Ce n'est pas vrai, cette rhétorique selon laquelle les civils n'étaient pas au courant, pas impliqués, ce n'est absolument pas vrai. »

Yoav Gallant (Ministre de la Défense d'Israël) :

« Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de carburant. Tout sera fermé. Nous luttons contre les animaux et nous agissons en conséquence. »

« Gaza ne redeviendra pas ce qu'elle était avant. Nous éliminerons tout. Les bêtes humaines sont traitées en conséquence. »

Ghassan Alian (Major General de l'Armée Israélienne) confirme le blocus total.

« Israël a imposé un blocus total à Gaza. »

Dan Gillerman (ancien ambassadeur à l'ONU)

« Je suis très perplexe quant à la préoccupation constante que le monde manifeste à l'égard du peuple palestinien et qu'il manifeste en fait à l'égard de ces horribles animaux inhumains qui ont commis les pires atrocités que ce siècle ait connues. »

Dr Mordechai Kedar (Religieux Sioniste)

intervieweur : Certains Israéliens ont décrit les Palestiniens de Gaza comme des animaux ou moins que des animaux. « Dr Mordechai : Je ne les assimile pas à des animaux, car c'est une insulte aux animaux. »

Ezra Yachin (Réserviste de l'Armée)

« Les achever rapidement et ne laisser aucun souvenir d'eux. Effacez-les, ainsi que leurs familles, leurs mères et leurs enfants. Ces animaux ne peuvent plus vivre. Si vous avez un voisin arabe, n'attendez pas qu'il entre chez vous. (je censure la suite) »

Giora Eiland (Ancien Chef du National Security Council d'Israël)

« La création d'une grave crise humanitaire à Gaza est un moyen nécessaire pour atteindre cet objectif. Gaza deviendra un endroit où aucun être humain ne peut exister. »

Galit Distel Atbaryan (Membre de la Knesset) (Ancienne Ministre de l'information)

« Investissez cette énergie dans une seule chose : effacer tout Gaza de la surface de la terre.

Les monstres gazaouis s'envoleront vers la barrière sud et essaieront d'entrer en territoire égyptien ou ils mourront. Gaza doit être effacée. »

Amichai Eliyahu (Rabbin et membre de la Knesset)

« Le bombardement nucléaire de Gaza est l'une des possibilités. Ils peuvent aller en Irlande ou dans les déserts, les monstres de Gaza devraient trouver une solution par eux-mêmes »

Tally Gotliv (membre de la Knesset

« Il faut tirer des missiles puissants sans limite. Ne pas anéantir seulement un quartier. Écraser et anéantir Gaza. … sans pitié ! sans pitié !" »

Moshe Feiglin (Politicien Israélien)

« Anéantissez Gaza maintenant ! Gaza doit se transformer en Dresde ! Oui !

Combien de soldats américains ont été tués pour la bataille d'Hiroshima ? »

Amichai Friedman (Rabbin)

« Cette terre est la nôtre. Tout le pays. Tout le pays ! Y compris Gaza ! Y compris le Liban ! Toute la terre promise ! Nous achevons Gaza ! »

Et la foule chante : « (je censure) »

Que s'est-il passé pour que la majorité des Israéliens soient devenus extrémistes ? Et élisent aux affaires des gens qui leur ressemble ?

La première raison me semble être une dérive-régression religieuse constante depuis bien des décades. Un autre point important est le fait que le Livre Sacré a été construit, à l'origine, en tant que 'création' pseudo-religieuse élaborée ad-hoc pour un coup politique en Yehud. J'explique et développe la chose en (1).

Ce qui se passe aujourd'hui est un recyclage d'anciens textes pseudo-religieux de domination sur un territoire. L'ennui, c'est que les violentes 'méthodes' de type Assyrio-Babylonien du vieux Livre se trouvent à présent ressuscitées par le religieux, qui les fait activer via les Politiques qu'ils ont élus.

Il y a donc de fait un grand écart entre les pratiques et valeurs d'il y a 3000 ans avec les pratiques et valeurs occidentales modernes hors d'Israël.

Nombre de mythes qui constituent l'ossature du Livre (et les Commandements divins qui les sous-tendent) sont contraires aux Valeurs et Principes politiques de notre monde moderne.

Parmi ces mythes, citons celui du « Peuple élu/ Choisi » (2) et de « La Terre Promise » (3) qui lui aurait été donnée. Et Dieu n'a pas donné ''une terre sans peuple'', car il savait fort bien qu'il avait installé plusieurs peuples dans la Terre Promise. (Nb 33:50-56). C'est pourquoi d'ailleurs, pour les six peuples concernés, il ordonna de tuer tout ce qui respire. (Deut. 20 : 16-17). Et cela, sans porter sur eux un regard de pitié. (Deut. 7:16)

Les Cananéens sont un de ces six peuples.

Bien sûr, l'interprétation Académique souligne que l'élection du Peuple Juif n'implique en aucune manière une quelconque supériorité sur les autres nations. Néanmoins, on constate un ''grand écart'' entre cette approche-là et l'approche ''de tous les jours'' que l'historien Israélien Yuval Noah Harari qui, ''pour les connaître intimement''', nous décrit dans un tout autre tableau.

Ainsi, Y. N. Harari relève que nombre de Juifs « croient que le peuple juif est le héros central de l'histoire et la source ultime de la morale, de la spiritualité et du savoir. » et souligne que « l'orthodoxie juive, aujourd'hui encore, persiste à croire que les Juifs sont intrinsèquement supérieurs à tous les autres êtres humains. »

D'où ce "grand écart" entre notre vision française classique ''de tous les jours'' et la vision standard ''de tous les jours'' de la plupart des Israéliens. D'où les incompréhensions abyssales avec nous autres français, que l'on peut observer en consultant la Presse israélienne.

Comme il s'agit d'une différence de religiosité essentiellement exacerbée localement en Israël, il convient de bien faire la différence entre la plupart des Israéliens (et je salue affectueusement au passage la minorité qui n'a pas dérivé vers le fondamentalisme) et les Juifs de la diaspora. Ces citoyens de nos contrées, s'expriment (peu) via des associations, et ne sont pas représentés par les lobbies transnationaux ''branchés'' sur Israël que suivent assidûment nos politiques.

Peut-être l’État-colonial d'Israël évoluera-t-il vers une forme de démocratie-pour-tous-ses-citoyens. Mais sans doute la clef de la solution se trouve-t-elle dans le soutien inconditionnel des fondamentalistes Chrétiens des USA, qui, eux, croyant être le ''peuple choisi'', poursuivent d'autres objectifs religieux ( les actions visant à anticiper la seconde venue du Christ ont pour but -selon eux- de contraindre les Juifs à devoir choisir entre se convertir au Christianisme ou finir en enfer. Un truc carrément antisémite enveloppé dans des dollars.)

Un sacré panier de crabes en tout cas, dont Gaza et les Gazaouis sont les victimes expiatoires !

JPCiron

