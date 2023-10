1 / 4 - Le Mythe de la ’’Loi de Dieu’’ (Septante) - Les étonnantes Mues Bibliques de fin d’époque Perse Achéménide

°°°°°°°°°°°°°°°° Cet Article fait partie d'une série de quatre, qui visent à montrer que la Septante n'est pas le Livre théologique que l'on croit. En effet, elle n'est guère que le Bras Religieux d'un Coup Politique préparé en grande partie durant l'Exil à Babylone, dans une Perse Achéménide faiblissante, et mis en œuvre durant son effondrement. °°°°°°°°°°°°°°°° A mesure que nous allons dans le passé, moins les événements décrits dans la Bible trouvent-ils de corroboration archéologique ou textuelle d'auteurs des époques concernées. Ce qui suggère des événements inventés puis ''placés'' dans le passé supposé du Livre. Mais créer un imaginaire mensonger et le présenter comme vérité est une transgression, un péché. Et cette action injuste ne saurait être ''de Dieu'', qu'elle soit placée dans le passé ou utilisée dans le présent. (1jean 3:4-10)

> Ce premier Article vise essentiellement à mettre en évidence plusieurs phénomènes transgressifs importants dans la Bible , et de les placer en perspective par rapport aux croyances des grandes civilisations d'époque biblique de la région. En effet, ces croyances ''importées'' sont devenues les croyances à présent considérées ''de Dieu''.

> Un second Article étudiera une de ces croyances ''importées'' : l'Au-delà. « ''Au-delà'' de la Bible : l'apport précurseur des Antiques Peuples Non-Sémitiques »

> Le troisième Article se penchera sur « L'énigme de l'absence de l'idée d' Au-delà dans la Septante »

> Le quatrième explique et documente cette absence par une opération qui ne peut pas être ''de Dieu'' : « La Septante, bras religieux du coup Politique en Yehud. »

Moïse, face à Dieu, vient de recevoir les Tables de la Loi

Sainte Chapelle (1248) – Paris – France - (photo JPCiron)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/les-cornes-de-moise-sont-elles-le-211146

Voici le Plan de l'Article :

INTRODUCTION :

> petit rappel historique

> d'où vient l'idée du ''Livre de la Loi'' pour Yehud ?

> les mues bibliques de fin d 'époque Perse

VIRAGES SYNCRÉTIQUES TARDIFS :

> La fin des sacrifices d'enfants

> La fin des sacrifices au Temple

> La fin de l'usage du Mensonge par Dieu

> La fin des punitions collectives

> La fin des statues de dieux

EN CONCLUSION

>> INTRODUCTION

> Petit rappel historique

Vers 720 av. JC, les Assyriens prennent la contrée du Nord, exilent les élites et les artisans en Assyrie, et vident la Samarie de sa population par déportation croisée avec des tribus Arabes de remplacement . (2Rois 18:9-12) (2Rois 17:24-41) Les Archives Assyriennes ont conservé le détail de ces tribus Arabes.

En 587, les Babyloniens soumettent la Judée et prennent Jérusalem. Ils exilent les seules élites et artisans vers Babylone.

Le peuple reste sur place, et survit comme il le peut dans les ''ruines''... jusqu'à ce que le Roi Perse Cyrus ''Le Grand'' entre en vainqueur à Babylone en 539 av. JC. Et annonce mettre fin à l'exil des personnes délacées, dont les Judéens. Chose qui sera activée sous Artaxerxès.

> D'où vint l'idée du ''Livre de la Loi'' pour Yehud ?

Deux siècles après l'exil des élites judéennes à Babylone, toute la région de Yehud est encore sans structures politiques fortes , et le pays est un melting pot d'origines, de dialectes/langues, cultures et divinités. La Bible le confirme. (Jérémie 11/13) (1Rois 11:5-7) (Ézéchiel 16:3) (Esdras 10:2)

On sait qu'à l'époque, la loi civile était celle du dieu du lieu. La petite province Perse de Yehud ayant donc été assez délaissée, la grande variété de croyances qui y avaient pris place nuisait au contrôle politique central Perse. L'objectif du roi Perse était donc d'arriver à ce que cette province soit soumise à une Loi unique.

Or, les rois de l'empire Perse se présentent comme les successeurs et continuateurs des croyances et traditions locales des provinces lointaines : ils en respectent les dieux (et acceptent le maintien local des lois civiles). Mais nulle loi dans l'Empire, ne peut contrevenir à la Loi du roi Perse, qui se trouve donc de fait au-dessus de toutes. (Esdras 7:26). Le Livre de la Loi de Yehud dont le roi Perse demande à Esdras de rassembler les textes est donc nécessairement un sous-ensemble du Système Juridique de l'Empire Perse.

Le roi Perse a donc nommé plusieurs de ses fonctionnaires judéens de confiance pour reprendre en mains la gestion de ce petit territoire Perse. Ainsi, le satrape Néhémie fut-il chargé de gérer le territoire selon la Loi issue du travail de collecte-tri-complémentation de Esdras

Le ''Livre'' compilé par Esdras n'aura sans doute constitué qu'une (grosse ?) fraction de la Septante . Et, à l'époque, le Livre de Moïse, ou celui que Josias dit avoir trouvé, n'ont jamais été retrouvés ni mentionnés ailleurs que dans la Bible. Ce sont des livres ''placés'' dans le passé par des auteurs postérieurs.

« En Égypte, l'histoire des israélites de l'île Éléphantine questionne la datation traditionnelle des événements relatés dans la Bible. »

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/en-egypte-l-histoire-des-239941

>> Les mues bibliques de fin d époque Perse

l'Ancien Testament décrit des pratiques et croyances, souvent présentées comme introduites par Dieu, mais qui se trouveront subitement remplacées radicalement par d'autres, également d'origine divine, insérés fort tardivement, via quelques versets.

Fort tardivement signifie : probablement après la période d'activité de Esdras et de Néhémie.

Esdras était initialement un fonctionnaire de confiance du roi Perse, tandis que Néhémie était un échanson. Ce roi Perse étant probablement Artaxerxès II (404 – 356) plutôt que Artaxerxès I (465 – 424).

Par ailleurs, l'insertion de ces quelque textes ''contrastants'' sur des thèmes centraux de l'Ancien Testament, suggère par là-même un début de rapprochement des anciens Judéens/Israélites avec les vues ancestrales des élites Perses et/ou Égyptiennes... vues qui mûriront ensuite chez nous dans les siècles suivants.

Je ne questionne pas ce ''glissement'' syncrétique tardif. Au contraire. Il est naturel, bienfaisant, et sûrement voulu par Dieu.

Ce qui sera au centre de mon discours sont les éléments ''insérés'' initialement dans la Bible, qui apparaîtrons au final comme des manipulations introduites à des fins de domination d'un groupe d'ex-exilés sur un territoire et ses habitants :

« La Bible (Pentateuque) abrite un nid de Mythes concoctés pour un Projet Politique de ’’Retour d’Exil’’, au Pays de Canaan »

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/la-bible-pentateuque-abrite-un-nid-242059

>> DES VIRAGES SYNCRÉTIQUES TARDIFS

Avec les ajouts et retouches apportés à la Bible (vers le IV-III s. av. JC, à la fin de l'Exil des quelques élites Judéennes qui ont choisi de quitter Babylone) on commence donc à noter de rares & timides évocations de l'au-delà, sans cependant qu'en soient tirées des conséquences substantielles. Ce sont essentiellement : Genèse 50:10 / Job 14:22 / Isaïe 60:21 / Daniel 12 :2-3 / Ézéchiel 37:1-14.

Plus substantiellement, mentionnons les écrits post-Ancien Testament du second livre des Macchabées (vers 124 av. JC) : 2M 12:39-46

Comme indiqué plus haut, ce thème de l'arrivée fort tardive du concept d'Au-delà dans la Septante sera repris plus à fond dans trois prochains Articles :

« Au-delà de la Bible : l'apport précurseur des Antiques Peuples d'expression non-sémitique »

« L'énigme de l'absence de l'Au-delà dans la Septante ». Cette absence anormale est l'un des indices menant au dernier Article documenté-justifié :

« La Septante, bras religieux du coup Politique en Yehud - Canaan. »

Mais les thèmes liés à l'au-delà ne sont pas les seuls à avoir été insérés fort tardivement dans la Bible. Et beaucoup d'entre eux aident eux aussi à faire converger les Valeurs/Principes initiaux de l'A.T des Anciens Israélites vers ceux du Zoroastrisme (religion des élites Perses) (7) ainsi que vers la alors déjà multi-millénaire Loi de Maât égyptienne (composée des 42 Idéaux et des 77 Commandements du papyrus d'Ani).(7)

Parmi les thèmes insérés fort tardivement, citons :

> La fin des sacrifices d'enfants ''passés par le feu'' (A)

> La fin des sacrifices au Temple (B)

> La fin de l'usage du Mensonge par Dieu (C)

> La fin des punitions collectives (D)

> La fin des statues de dieux (E)

(voir les développements y relatifs ci-dessous )

Note : Le Christianisme, comme les autres, nous enseigne que l'ambition sera toujours de réduire l'écart entre l'idéal et l'action. D'ailleurs, cet écart se réduit-il vraiment ces derniers temps ? Au temps de la post-vérité, des hautes technologies et d'internet, on peut légitimement se le demander.

Voici -pour information- deux Articles qui abordent aussi notre sujet :

Différences entre les monothéismes de la Bible et celui d'Akhenaton :

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/pourquoi-le-dieu-des-monotheismes-226502

Différences entre Dieu de la Bible (A.T.) et celui de Zoroastre :

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/portraits-de-deux-dieux-celui-que-213692

>> DÉVELOPPEMENTS sur (A), (B), (C), (D), (E)

(A) – La fin des sacrifices d'enfants :

>(Genèse 22:1-14) raconte 'l'épreuve' imposée par Dieu à Moïse : sacrifier son fils par égorgement + holocauste. Dieu arrête son geste à temps. C'est le signal de la fin des sacrifices d'enfants. A la place, un bélier est sacrifié.

> (Ezéchiel 20:25-31) explique que cette pratique barbare venait bien des Préceptes de Dieu lui-même : Je leur donnai aussi des préceptes qui n'étaient pas bons, et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. 20:26 Je les souillai par leurs offrandes, quand ils faisaient passer par le feu tous leurs premiers-nés ; je voulus ainsi les punir, et leur faire connaître que je suis l'Éternel. (…) 20:31 En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. (...)

Note : par ''encore aujourd'hui'' je comprends l'époque probable de rédaction de ce verset, soit au IV ou III s. av. JC : une époque très récente, cohérente avec l'exposé des l'Articles suivants.

> (Loi de Maât) -

« Tu ne causeras aucune souffrance aux autres

Tu ne causeras pas les pleurs

Tu ne tueras pas »

> (Zoroastrisme – Yasna 50:9) « Avec ces chants pour toute offrande, pour tout sacrifice, je me tourne vers toi, ô Mazda,avec la bonne pensée et les actes inspirés par la justice. »

(B) – La fin des sacrifices au Temple

Le Lévitique explique les sacrifices qu'il est nécessaire de faire au Temple pour se rapprocher de Dieu :

> (Lévitique 9 / 3, 4, 8, 15, 18 – 3) : Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras : Prenez un bouc , pour le sacrifice d'expiation , un veau et un agneau , âgés d'un an et sans défaut, pour l'holocauste ; 4 un boeuf et un bélier , pour le sacrifice d'actions de grâces , afin de les sacrifier devant l'Éternel ; et une offrande pétrie à l'huile. Car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. 8 Aaron s'approcha de l'autel, et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation . 15 Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple, il l'égorgea , et l'offrit en expiation, comme la première victime. 18 Il égorgea le boeuf et le bélier, en sacrifice d'actions de grâces pour le peuple. Les fils d'Aaron l ui présentèrent le sang, et il le répandit sur l'autel tout autour.

> (Isaïe 1:11-13) met fin à tout cela vers le III s. : Qu'ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices ? dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux ; Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, Qui vous demande de souiller mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes : J'ai en horreur l'encens,

> (Loi de Maât) - « J'affirme que toute vie est sacrée.

J'honore les animaux avec respect. »

> (Zoroastrisme Yasna 32:12) « Maudits sont par le Seigneur (…) ceux qui sacrifient le bœuf avec des cris de joie (…). »

(C) - La fin de l'usage du Mensonge par Dieu

Dieu usait du mensonge pour arriver à ses fins :

> (1Rois 22:22) : Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi !

Mais les choses changent vers le III s :

>(Psaumes 101:7) Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. (Proverbes 8:7) Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge (etc etc...)

>(Loi de Maât) – « Vis dans la vérité.

Tu ne mentiras pas. »

> (Zoroastrisme) - Yasna 43:9 « Je suis Zarathoustra, l'ennemi des partisans du mensonge. »

(D) – La Fin des Punitions Collectives

L'idée de destruction volontaire de populations existe dans la Bible (Deut. 20, etc). Cette idée était toujours présente dans le monde moderne, avec la Shoah, les bombardements de Hiroshima ou de Gaza, etc.

Dans les temps bibliques, Dieu voulut faire périr tous les habitants de Sodome. Mais Abraham le raisonna, ce qui fit que Dieu changea d'avis par étapes, et renonça finalement à la punition collective qu'il avait initialement décidée.

> (Genèse 18:20-33) (…) Abraham s'approcha, et dit : Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? (...) Et l'Éternel dit : Je ne la détruirai point, à cause de ces dix justes.

A l'époque biblique, les punitions collectives n'existaient déjà plus depuis longtemps dans le Zoroastrisme et en Égypte (Maât). En effet, leurs religions étaient déjà basées sur le principe de Libre Arbitre (= Responsabilité Individuelle devant Dieu) : « Le cœur de l'homme est son propre dieu. » (Les Anciens Égyptiens croyaient que le cœur était le siège de l'intellect)

> (Traité sur la Création du Monde par le Dieu Ptah), III dynastie, vers 2800 av. JC - « C'est ainsi que le cœur et la langue ont pouvoir sur tous les membres : c'est pour cette raison qu'il est dans tout corps et qu'elle est dans toute bouche de tout dieu, tout homme, tout animal, tout reptile vivant ; et que le cœur pense ce qu'il veut (…). Quant à la langue, c'est elle qui répète ce que le cœur pense. »

> (Zoroastrisme – Yasna 31:9) « Ô Très Sage Seigneur, de toi vient le zèle, la parfaite dévotion, en toi réside l'ouvrier, l'artisan du monde, en toi la souveraine sagesse qui laissa l'âme libre sur les chemins qui mènent au bon et au mauvais pasteur. »

> (Exode 24:6-7) - « [Moïse] prit le livre de l'alliance, et le lut en présence du peuple ; ils dirent : nous ferons tout ce que l’Éternel a dit, et nous obéirons . »

(E) – La Fin des Statues de dieux

L'interdit de représentation de ''dieux de fonte'' (visant Baal) ou ''d'images taillées'', de statues , apparaissent dans la Bible avec l'exil à Babylone (Lévitique, Deutéronome, ...) et se multiplient ensuite vers le III s. av. JC (Exode, Ezéchiel, Daniel, Jérémie,...).

> Les concepts zoroastriens avaient trouvé leur chemin. Car, « Zarathoustra est un Prophète sans visage , comme Ahura Mazda fut un Dieu sans statue » (8) En effet cette religion Perse est dématérialisée, abstraite, spiritualisée, philosophique. Point de vénération d'idoles ! (9).

La grande œuvre de Zoroastre a été de transformer une religion traditionnelle polythéiste (le Mazdéisme) centrée sur les sacrifices rituels d'animaux en une religion sans rites axée sur des préoccupations éthiques . Le Mazdéisme et les Mages ont plus tard regagné du terrain. D'où des confusions (entretenues).

>> EN CONCLUSION

On comprend donc que les chercheurs (5) aient été amenés à penser que « la Torah aurait vu le jour à la fin de l'époque Perse » (vers IV-III s av. JC) et que le Judaïsme ne se serait constitué (dans une forme qui ressemble à celle que l'on connaît) qu'après la destruction du Temple par les Romains et ''l'exil'' des Juifs hors de Jérusalem et leur subséquente dispersion en 'Palestine '. (fin du I s. de notre ère).

Voir Article : « Le Mythe de l' Exil »

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-mythe-de-l-exil-236874

Une religion de ''naissance'' finalement fort 'récente', donc. Qui s'est précisée durant le premier millénaire de notre ère. Tout comme le Christianisme. Bien sûr, comme il est de tout temps de tradition, pour toutes les religions, chacune s'est approprié ses racines syncrétiques. Et elles ont fait partir leurs premières ''Révélations'' des premières manifestations décrites par ces emprunts de récits et mythes anciens. Provenant d'ailleurs pour l'essentiel de peuples d'expression non-sémitiques qui les ont précédé : Sumer/ Élam, Indus, Perse/ Bactriane, Égypte, Anatolie,...

D'ailleurs, selon la Bible, la Création de YHWH ne remonterait guère au-delà du IV millénaire avant JC. Ce qui, aux yeux de la science actuelle est peu par rapport aux 200.000 ans de Homo sapiens, et aux quelques millions d'années du genre Homo.

Il est vrai que la Bible fait intervenir YHWH pour ''mettre de l'ordre'' dans un chaos pré-existant. Ce dernier étant donc, je suppose, l'oeuvre d'un autre Dieu :

« Avant qu'aucun mode d'existence ne fut parvenu à l'existence en ce monde, je créais toute la création dans ma solitude (…) » (Hymne à Rê) « Amon est l'unique qui a créé tout ce qui est (…). Il n'y eut pas de dieu avant lui. (…) Il a façonné son œuf lui-même. » (Hymnes à Amon)

En fait, les dieux Amon, Rê et Ptah ne font qu' un : « Trois sont tous les dieux. Amon, Rê et Ptah qui n'ont pas leur pareil. Amon est son nom en tant que caché ; Il est Rê pour la face et son corps, c'est Ptah. »

« Te cherchant de mes yeux, j'ai su par la pensée, ô Mazda, que c'est toi le premier et le dernier (...) » (Yasna 31:8)

JPCiron

(mi 2022)

Note : je ne m'oppose pas à ce que mes articles soient republiés (totalement ou partiellement) (traduits ou non), pour peu que soit rappelée l'adresse Web de l'Article concerné (sauf utilisation commerciale).

..... (5) - Ouvrage « Une Bible peut en cacher une autre, le conflit des récits » par Thomas Römer & Frédéric Boyer – Bayard 2021

..... (7) – Éléments & virages radicaux, insérés fort tardivement dans l'A.T., qui font converger des Principes initiaux de l'A.T. vers ceux du Zoroastrisme.

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/portraits-de-deux-dieux-celui-que-213692

et/ ou vers ceux de l'antique Loi de Maât Égyptienne :

http://www.lesamisdhermes.com/2019/03/les-ideaux-et-les-lois-de-maat.html

..... (8) - Zarathoustra et la transfiguration du monde – Paul du BREUIL– 1978

...... (9) - « The teaching of Zoroaster » - Shapurji Aspaniarji KAPADIA - 2012

