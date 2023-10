2 / 4 - Le Mythe de la ’’Loi de Dieu’’ (Septante) - L’Au-delà dans la Bible : l’apport précurseur des Peuples d’expression non-sémitique

Cet Article fait suite à celui intitulé : « Les étonnantes Mues Bibliques de fin d'époque Perse Achéménide » Il fait partie d'une série de quatre, qui visent à montrer que la Septante n'est pas le Livre théologique que l'on croit. En effet, elle n'est guère que le Bras Religieux d'un Coup Politique préparé en grande partie durant l'Exil à Babylone, dans une Perse Achéménide faiblissante, et mis en œuvre durant son effondrement. °°°°°°°°°°°°°°°° Cette époque post-exilique est en effet le moment où des concepts importants de la Bible sont laissés de côté, sans que ceux qui les remplacent n'aient eu le temps de déployer leurs ailes. Il s'agirait d'une période courte, à partir de vers le III s., probablement postérieure à Néhémie et Esdras, mais antérieure à la Septante grecque. En effet, avec le second livre des Macchabées, postérieur à la Septante, s'ouvre véritablement un autre monde pour le croyant biblique. Le troisième Article se penchera sur « L'énigme de l'absence de l'idée d'au-delà dans la Septante » Le quatrième explique et documente cette absence par une opération qui ne peut pas être ''de Dieu'' : « La Septante, bras religieux du coup Politique en Yehud. »

La Danse Macabre - The Dance of Death (1493) by Michael Wolgemut, from the Nuremberg Chronicle of Hartmann Schedel. (Public Domain) - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuremberg_chronicles_-_Dance_of_Death_(CCLXIIIIv).jpg

La période des quelques siècles autour du temps de Jésus a été un moment de renouveau, et donc de tâtonnements. En effet, « l'extraordinaire diversité du Judaïsme antérieur à 70 » fit que, « les premiers mouvements Chrétiens se développèrent dans la mouvance des traditions juives éclatées. » (6)

En outre, les nouveautés de tardive insertion n'ont pas eu le temps d'une solide intégration dans l'Ancien Testament, tant pour les aspects de cosmologie, de morale, d'au-delà, de résurrection, que de vie éternelle, éléments tous intégrés plus tardivement. Éléments dont l'absence, pour les israélites d'alors, impliquait une cosmologie finalement assez 'primitive' ; tandis que l'essentiel des éléments de morale se limitait essentiellement à la pratique de la fidélité et à l'obéissance-amour durant sa vie, qui n'était alors que terrestre.

Notons qu'à l'époque de l' Ancien Testament, plusieurs peuples du Moyen Orient avaient déjà, depuis des millénaires, su intégrer Cosmologie, Au-delà, Morale, Résurrection et Vie éternelle à leurs croyances structurées. Comme nous allons le voir à présent via quelques extraits de l'Article :

« L'Au-delà et la Cosmologie de nos Anciens ; la Morale, la Résurrection, et la Vie éternelle. »

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/l-au-dela-et-la-cosmologie-de-nos-218440

De l'Au-delà imaginé émergent des croyances éclairant les lois qui régissent le monde, lesquelles structurent la vie humaine terrestre, dans une recherche de communion, d'absolu, et d'éternité ...

Les SUMÉRIENS -

Ils étaient déjà présents en basse Mésopotamie 4 ou 5000 ans avant JC. C'étaient des dravidiens, noirs donc, apparentés aux Élamites. C'étaient des génies pour l'époque. Élamites et Sumériens sont clairement présents aux origines des premières inventions de l'écriture (Élamite linéaire, cunéiforme Sumérien, hiéroglyphes Égyptiens) (10).

Voir l'Article : « Qui sont les véritables inventeurs de l'écriture ? »

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/qui-sont-les-veritables-inventeurs-222120

On doit -entre autres- aux Sumériens le système sexagésimal et la semaine de sept jours.

Voir l'Article : « Les Sumériens : d'où donc ces génies sont-ils sortis ? » https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/les-sumeriens-d-ou-donc-ces-genies-222539

La Cosmologie de Sumer considérait l'univers comme un globe contenu dans la ''mer primordiale''. La demi-sphère supérieure était composée du Ciel, de l'Air, et de la Terre. Cette dernière était entourée de l'Océan terrestre. La demi-sphère inférieure de l'univers, entre la surface de la terre et la mer primordiale, abritait un espace vide : « Kur », l'Enfer. C'était là qu'allaient les ''ombres des morts'' humains.

Le Ciel et l'Enfer sont les deux composantes de l'Au-delà sumérien. Ses six cent divinités étaient également réparties : « Trois cent En-haut » et « Autant En-bas », avec supériorité de celles d'En-haut.

Notons que les ''ombres'' de Sumer (aussi traduits par ''fantôme'' ou ''spectre'') sont la première manifestation connue de la croyance, pour un individu défunt, de l'existence d'une entité distincte du corps laissé dans la tombe.

Les tablettes en cunéiforme nous disent que l'homme est le serviteur des dieux et que « les Grands Dieux rassemblés (…) nous ont imposé la mort comme la vie, nous laissant seulement ignorer le moment de la mort. » A sa mort, le corps, enfoui dans la terre, « s'en retournait à son argile » Et l' ombre gagnait la noire caverne de l'En-Bas, le ''Kur'', l'Enfer, lieu de séjour sans fin, ''pays sans retour''.

Le ''Kur'' est donc initialement en principe très égalitaire. Cependant, progressivement, avec les siècles, il est reconnu que les ''mérites'' démontrés par le défunt durant sa vie terrestre (moralité, conduite, respect des lois,…) seront récompensés au Kur par un certain statut, ainsi que par un mode de ''vie'' amélioré pour l'ombre.

Les Anciens ÉGYPTIENS

L'ordre du monde Égyptien a été établi par le Dieu qui créa l'univers par le Verbe, au début des temps. La théorie de la Création par le Verbe par le seul Dieu Ptah remonte à la IIIème Dynastie. (vers 2700 av. JC)

Note : Le Christianisme s'inscrit dans la même logique : (Jean 1:1) : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. » Le Cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI le dit autrement : « Le christianisme doit toujours se souvenir qu'il est la religion du Logos. C'est la foi en le Creator Spiritus, le Saint-Esprit par qui procède tout ce qui existe. » -

En Égypte, l'homme est fait à l'image du Dieu Créateur. (Et le roi étant le fils de Dieu, cela assied sa légitimité. Mais surtout, cet humain était un dieu lui-même. Ainsi, le monde matériel créé par Dieu devenait pénétrable par l'esprit humain.

Les Égyptiens Anciens en sont donc venus à penser que « le monde était la propriété d'un démiurge créateur qui possédait l'univers parce que c'était son œuvre. Les Égyptiens surent faire de leur roi le fils de ce dieu. Et du coup, par-delà le droit éphémère d'une conquête, ils justifiaient juridiquement et métaphysiquement le pouvoir politique. Mais par là-même, ils se soumettaient à une norme inéluctable : le Dieu avait donné à son œuvre une loi fondamentale, Maât. Et le roi était tenu de la respecter et de la faire respecter partout. Ainsi la royauté divine prend la suite terrestre de la création temporelle et est un gage d'éternité. Si Maât était indispensable à Dieu, à plus forte raison l'était-elle au roi. » (11) p. 508

Le principe de Maât est né à la fin du IVème millénaire avant J.C dans la vallée du Nil. Toute la structure cosmique est symbolisée par Maât, déesse de la vérité, de la justice, de la morale et de la bonne conduite. Contrevenir aux règles de l'ordre du monde est puni par telle ou telle divinité durant notre vie. Des stèles ''de pénitence'' ont parfois été élevées.

Les Égyptiens ont créé des constructions théologiques originales. Celle de la « Douât » (l'Au-delà) est vraiment intéressante :

Pour pouvoir fonctionner, la Douât a nécessité la fusion de deux dieux. Un mythe dit qu'Osiris fut assassiné par son frère, et ressuscité par la magie grâce à son épouse Isis. Osiris est le dieu du 'Ciel inférieur'. Rê, dieu du Soleil, rejoint le Ciel inférieur à l'Ouest, par la première des douze Portes de la Douât, située dans la montagne du désert occidental. Là, Rê devient Osiris, puis, à l'approche de l'aube, Osiris devient Rê : Rê aura donc triomphé de la mort et ressurgira du mont ''nuit'' sous les traits de Khépri, le Scarabée qui porte un œuf symbolisant la résurrection prochaine.

On comprend alors mieux l'expression : « je suis le fils né de son père, je suis le père né de son fils », ainsi que la formule 17 du Livre des Morts « Je suis Hier, je suis demain. Osiris est hier, et Rê est demain. »

L'originale pensée Égyptienne considère donc que « Les ténèbres sont le berceau de la lumière… La demeure de la vie éternelle se trouve au royaume de la mort. »

Le voyage du Soleil dans l'Au-delà est décrit dans trois livres (Amdouât, Portes, Grottes) dont le plus vieux est daté de 1425 av. JC. Mais renferment des formules bien plus anciennes (v. 2600 av. JC).

L'accès à la Vie éternelle n'est pas automatique : la Morale en est la clef. Il faut donc, sa vie durant, avoir observé Maât pour espérer y avoir accès. Et l'âme du défunt devra aussi passer le jugement de ''la pesée du coeur''.

« Pour les Égyptiens, le cœur était le siège de l'intellect ; il connaissait les actes de l'homme et c'est en lui que résidait la conscience. Le cœur est en quelque sorte le témoin intérieur non seulement des actes mais aussi des pensées. Le meilleur moyen pour que le cœur de l'homme ne témoigne pas contre lui, que sa conscience ne l'accable pas, c'est encore de ne commettre et ne chercher à commettre aucun péché. » (11) Le rituel exige que le défunt fasse sa confession : une longue énumération des fautes qu'il dit ne pas avoir commises. A chaque mensonge, le poids du cœur augmente... Si le cœur ne passe pas l'épreuve, une bête, la Dévorante, est prête à n'en faire qu'une bouchée. Et l'âme est instantanément tranchée.

Les ZOROASTRIENS originels

Le Dieu que nous présenta Zoroastre à sa descente de la montagne a bien des affinités avec celui des Chrétiens. Le zoroastrisme est une réforme radicale du Mazdéisme polythéiste, vers 1700 av. JC : la langue des Gathas témoigne de l'ancienneté.(13) Bien sûr, le Zoroastrisme a ses intéressantes et attirantes spécificités. Et une Éthique remarquable.

Le Cardinal KÖNIG, archevêque de Vienne, soulignait « la dette de la Bible à l'égard de Zarathoustra. » et il ajoutait : « Quiconque désire comprendre Jésus doit partir de l'univers spirituel de Zoroastre. » Cet érudit lisait d'ailleurs l'antédiluvienne langue Gâthique dans laquelle sont rédigés les Gathas de Zoroastre.

A ce propos, citons MILLS (1894 ) qui exprime le sentiment de nombre d'érudits Chrétiens : « Il a plu à la divine Puissance de révéler quelques-uns des articles les plus importants de notre foi catholique, en premier lieu, aux Zoroastriens et, par l'entremise de leur littérature, aux Juifs, puis à nous-mêmes. » (12).

Voir Article ; « Zoroastre : une antériorité bien dérangeante. »

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/zoroastre-une-anteriorite-bien-211845

Ces révélations indirectes avaient initialement été véhiculées par les érudits Perses, ainsi que par les Mages. Ces derniers étaient des Mazdéens polythéistes, dont le ''fonds de commerce'' était la divination. Paul du Breuil nous rappelle que « Lors de l’expédition du roi de Perse Xerxès 1er en Grèce, en -480, il était accompagné par tout un cortège de Mages dirigés par l’archimage Ostanès, qui se prétendait alors comme héritier des doctrines de Zarathustra. » (8) Pline accuse Ostanès d’avoir introduit en Grèce la rage de la science astrologique et divinatoire.

Le « Je suis le premier et je suis le dernier » (Esaïe 48:12) fait écho à « J'ai su par la pensée, ô Mazda, que c'est toi le premier et le dernier » (Yasna 31:8)

Autant le Nouveau Testament tranche avec l'Ancien (au point que certains on cru y voir deux Dieux différents), autant l'ossature de l'eschatologie chrétienne semble fille de celle de Zoroastre.

L'interdit de représentation de ''dieux de fonte'' (visant Baal) ou de ''d'images taillées'', de statues, apparaissent dans la Bible avec l'exil à Babylone (Lévitique, Deutéronome, ...) et se multiplient ensuite vers le III s. av. JC (Exode, Ezéchiel, Daniel, Jérémie,...). Les concepts zoroastriens ont trouvé leur chemin. En effet, « Zarathoustra est un Prophète sans visage, comme Ahura Mazda fut un Dieu sans statue » (8) Car cette religion Perse est dématérialisée, abstraite, spiritualisée, philosophique. Point de vénération d'idoles ! (9).

La grande œuvre de Zoroastre a été de transformer une religion traditionnelle polythéiste (le Mazdéisme) centrée sur les sacrifices rituels d'animaux en une religion sans rites axée sur des préoccupations éthiques. Le Mazdéisme et les Mages ont plus tard regagné du terrain .

La Création de Zoroastre est initialement pure et uniquement spirituelle. Dieu créa deux esprits qu'il dota du libre-arbitre. Il apparut que ces esprits choisirent des vues opposées. Le récit nomme l'un ''le bon choix'' et l'autre ''le mauvais choix''. Aussitôt, Dieu crée le ''monde mélangé'' (spirituel et matériel) dans lequel il enferme les deux esprits qui y cohabitent donc. Zoroastre affirme que l'esprit du ''mauvais choix'' s'y épuisera.

Point de Démon ou de Diable dans le zoroastrisme, qui est d'ailleurs explicitement monothéiste. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la Bible : « les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » (Job 1:6) (Bible Louis Segond 1910)

La création de l'oeuvre divine en six jours (Genèse) a été une reprise de celle de Zoroastre. Pour arriver à notre semaine de sept jours Sumérienne, YHWH y ajouta un jour de repos.

Pour Zoroastre, quel est le But de la Vie Humaine ? Celui qui transparaît des Gathas est clair : il est de réaliser une vie heureuse et sereine sur cette terre, pour nous et pour les autres êtres, et de continuer cette vie au-delà de la vie terrestre. Dieu a créé une Alliance entre les humains et les animaux, avec pour mission pour l'homme de protéger ces derniers (y compris donc leur habitat). Tous sont dotés d'une âme.

Les récompenses et les châtiments pour nos oeuvres humaines interviendront post-mortem. Trois aubes après notre mort, nous subirons un jugement sur notre conduite durant notre vie. Ce jugement n'est pas administré par Dieu : il est la conséquence 'automatique' du poids de notre conscience. Passé le ''pont trieur'', les âmes sont dirigées vers l'Enfer, le Purgatoire, ou le Paradis . La peine en Enfer peut être fort longue, mais il n'y a pas de damnation éternelle dans le Zoroastrisme.

Chaque être humain dispose du Libre Arbitre dans le monde ''mélangé'' (spirituel et matériel) de la Création. Dans le domaine spirituel, chacun est libre de faire les ''bons choix'' ou les ''mauvais choix''. Mais il n'y a pas de Satan pour tenter les gens. Zoroastre affirme que, peu à peu, le mauvais choix sera de moins en moins choisi, et l'esprit saint prédominera... ce qui influera sur nos modes de vie... ce qui sera un signe de la prochaine fin du monde mélangé. Alors viendra le Sauveur qui nous accompagnera dans les derniers 'combats' contre les ''mauvais choix'', avant l'Apocalypse , c'est-à-dire, à la fin des temps, la dissolution de la ''bulle spatio-temporelle'' du monde mélangé.

Lors du ''Grand Jour'', le feu de l'Ordalie (qui ne mord que sur les méchants) brûlera les dernières souillures des âmes . L'Enfer sera donc aussi dissout.

Toutes les âmes des humains et des animaux pourront alors faire leur entrée dans le monde purement spirituel, en pleine lumière du Seigneur Sage. C'est la résurrection des morts.

« Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible ; il ressuscite incorruptible ; il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite plein de force ; il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. » (1Corinthien 15:42-44)

L' Au-delà a donc été d'importance capitale, pendant des millénaires avant l' Exil à Babylone, chez ces peuples d'expression non-sémitique. Peuples dont les Mythes et Récits ont largement inspiré les rédacteurs de la Septante.

Aussi est-il incongru qu'une pièce aussi centrale et essentielle que l'Au-delà n'ait pas été ''adoptée'' par les Judéens.

C'est l'énigme que nous abordons dans le prochain Article.

JPCiron

(mi 2022)

Note : je ne m'oppose pas à ce que mes articles soient republiés (totalement ou partiellement) (traduits ou non), pour peu que soit rappelée l'adresse Web de l'Article concerné (sauf utilisation commerciale).

°°°°°°°°°°°°°°° NOTES °°°°°°°°°°°°°°

..... (6) - Article « 50 ans de péripéties et de questions à Qumrân » par René NOUAILHAT - In : Dialogues d'histoire ancienne, vol. 23, n°1, 1997. pp. 77- 87 - doi : https://doi.org/10.3406/dha.1997.2327 https://www.persee.fr/doc/dha_0755-7256_1997_num_23_1_2327

..... (8) - Zarathoustra et la transfiguration du monde – Paul du BREUIL– 1978

….. (9) - - « The teaching of Zoroaster » - Shapurji Aspaniarji KAPADIA - 2012

….. (10) – Article de Sciences & Vie :

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/breaking-the-code-en-craquant-une-ecriture-non-dechiffree-vieille-de-plus-de-4000-ans-un-francais-remet-en-cause-la-seule-invention-de-l-ecriture-en-mesopotamie_149795

….. (11) - « La Civilisation de l’Égypte Pharaonique » – François Daumas – Arthaud 1965

….. (12) - Zoroaster and the Bible – Lawrence Heyworth MILLS – 1894

….. (13) – Les Gathas, le livre sublime de Zarathoustra

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/les-gathas-le-livre-sublime-de-225521

