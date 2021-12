Sommes-nous dans une apocalypse ?

Apocalypse : Étymologiquement terme composé de ANA indiquant séparation, et du verbe grec signifiant cacher ; mot à mot, dé-ca-cher, autrement dit, découvrir, révéler. (Extrait du dictionnaire Littré)

À quelque chose malheur est bon.

Avec le virus vedette et ses variants, le tout plus ou moins réel et/ou inventé, nous pouvons enfin entr’aperçevoir pourquoi ce que faute de mieux j’appelle l’intelligence (pour d’autres ce sera le hasard) a créé la possible pseudo pandémie, et cette raison est évidente : elle nous dévoile que « manipulateurs » comme « manipulés » nous ne sommes que le pantin de notre mode de pensée qui se substitue à ce que la Vie nous offre de véritable.

Si nous tentons de comprendre la situation à l’aide de statistiques, de courbes, de liens internet, de raisonnements tous plus subtils les uns que les autres, alors nous sommes encore et toujours dans le jeu de la manipulation, comprenons pas là que nous subissons la manipulation et réagissons en tentant de manipuler à notre tour ; choisir son camp, comme vouloir en sortir, que nous soyons un mouton blanc ou un mouton noir, est également rester dans le jeu puisque ce dernier nous dicte au bout du compte le choix de notre démarche.

Si nous ne saisissons pas l’opportunité qui nous est offerte, alors manipulateurs comme manipulés nous nous figerons dans le processus qui nous manipule et nous resterons coincés dans une civilisation absurde où il n’y aura aucun gagnant car nous y abandonnerons notre humanité.

C’est ce même processus qui accouche d’une idéologie, à terme aucune quelle qu’elle soit n’a été féconde ni généreuse, la raison en est bien simple à saisir, les idées ne font que remplacer la réalité, chacun est enfermé dans sa prison mentale, la polémique en bétonne les murs et il est impossible de dialoguer avec un mur.

La possible pseudo pandémie est bien une apocalypse, elle est une chance à saisir : dans un premier temps percevoir toute la fausseté du cirque vaccinal, cependant il sera plus difficile à un manipulateur de percevoir clairement la situation car celle-ci lui confère un statut et des profits tant matériels que psychologiques qui le confortent dans ses décisions ; par compte le processus a plus de chance de se dévoiler pour le manipulé qui subit les événements et se retrouve en plein désarroi ; dans un deuxième temps, si la révélation se cantonne à la tragi-comédie vaccinale, la prise de conscience sera un flop.

Nous ne savons pas combien de temps la merveilleuse intelligence qui réside en nous, quand elle trouve un espace disponible, sera à l’œuvre, probablement que le temps n’est pas une donnée pertinente car si la démarche qui mène vers la compréhension demande bien du temps, l’aperception est instantanée.

Ce qui c’est passé jusqu’à maintenant et ce que sera le futur n’ont aucune importance, seule l’aperception est essentielle, le reste suivra (peut-être ?) dans une chaîne d’instantanés.