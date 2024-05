Taylor Swift la sorcière ensorceleuse de Joe Biden

Des rituels sataniques qui seraient réalisés sur scène par la phénoménale Taylor Swift, il vaudrait mieux en rire, si ce n'était la démonstration d'une dangereuse ignorance d'une partie de la population américaine prête à croire n'importe quoi ou qui !

Pourquoi tant de gens, censés être doués d'une intelligence normale, éprouvent ce besoin irrépressible de croire à des théories farfelues ou au paranormal même au diable, voire naïvement en un dieu illusoire autant qu'inutile planqué dans les nuages. Vous me direz, et la liberté de penser alors !

C'est vrai, "La liberté d'opinion fait partie des droits fondamentaux consacrés dès 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En théorie, la liberté d'opinion n'a pas besoin d'être protégée car chacun peut penser ce qu'il veut dès lors qu'il n'exprime pas ses pensées." Et j'ajoute, de tenter de convaincre les autres de la réalité de leurs fantasmes.

Maintenant, libre à vous d'écouter un patriarche vanter les pouvoirs messianiques dont serait doté le président d'un empire, cet homme qui, dans son esprit serait un « un miracle de Dieu ». Un président d'une grande puissance militaire en mission sur terre pour combattre la satanisation de l’Occident en agitant la menace du feu nucléaire. Malheureusement, avec ce président élu à vie, nous sortons du surnaturel pour toucher la réalité d'une guerre épouvantable qui peut encore devenir plus meurtrière.

Hélas, lorsque les médias perdent la confiance de leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, on va chercher ailleurs une vérité pas toujours évidente à trouver sur les réseaux sociaux et sur certains sites plus ou moins complotistes.

Alors, la question se pose, jusqu'où va-t-on aller, si de plus en plus de gens se laissent berner par toutes ces fadaises que sont les fake news et autres deepfakes et théories conspirationnistes pondus par des cerveaux en service commandé et pourris de mauvaises intentions ?

Car la cible, ce n'est pas uniquement l'icône pop milliardaire, nous sommes tous touchés par la désinformation, parce que bien évidemment derrière tout ces mensonges se cachent de nombreux intérêts. Le but des influenceurs, des mystificateurs et des propagandistes de pays où la liberté d'expression n'est qu'un mot vide de sens, étant de décrédibiliser, de diaboliser, de montrer du doigt un occident qui serait décadent, dans le but de fragiliser, de désunir et d'affaiblir les pays de l'Union européenne et au-delà. Pour qu'ils viennent ensuite manger dans la main de régimes autoritaires, plutôt que de profiter de l'aile protectrice mais vorace du puissant allié américain.

Taylor Swift la sorcière qui sentirait le soufre, dont les authentiques pouvoirs sont de remplir les stades et de faire beaucoup d'argent avec sa musique, pourrait, dit-on, influencer sérieusement les résultats de la prochaine présidentielle américaine. Avec des conséquences imprévisibles pour l'ordre mondial si les Américains élisaient un autre président que Biden. La chanteuse, qui devrait s'engager politiquement pour l'actuel président, se produira à Paris pour une série de concerts du 9 au 12 mai prochain. Voilà qui pourrait mettre le feu à la capitale et déchainer les illuminés de la complosphère française qui y verraient l'œuvre démoniaque de la CIA.

Lorsque l'on sait qu'un Américain sur cinq est persuadé que Taylor Swift fait partie d'un complot dont le but est la réélection de Joe Biden. Et que les trumpistes conservateurs en veulent terriblement à la chanteuse militante pour les droits des personnes LGBT + et qui a marqué son opposition à la décision de la Cour suprême de supprimer la garantie constitutionnelle du droit à l'avortement. Si, en plus, on tient compte que d'après les sondages, le nom du futur président des États-Unis reste très incertain et que l'élection peut se jouer à très peu de choses. Il devient urgent pour une partie des Républicains de mener une « guerre sainte » rapidement contre la sorcière ensorceleuse de Joe Biden. Plus précisément et à défaut de pouvoir la brûler, au moins essayer de la salir pour réduire électoralement son influence vraie ou supposée.

La star Taylor Swift qui a été visée au moins pour le clip de sa chanson Karma. Peut-être ressentirez-vous un frisson satanique en visionnant sa vidéo dans laquelle vous frôlerez les cornes de Satan avec la belle Tay tay !

Bien sûr, il n'y a pas qu'aux États-Unis que les artistes soutiennent un candidat. Cependant, en France, personne n'aurait osé prétendre que Johnny Hallyday qui soutenait Sarkozy, assis sur son Harley-Davidson, pratiquait la magie noire le soir au clair de lune en chantant "Jésus-Christ est un hippie". Seulement, dans le pays à nul autre pareil de Joe Biden et Donald Trump, tout devient possible. On n'ira probablement pas jusqu'à accuser Taylor Swif de boire du sang d'enfants. Par contre, la popularité médiatique extraordinaire de la sorcière chanteuse, pourrait pour certains, facilement s'expliquer par une manœuvre téléguidée du camp "Biden pour que triomphe le “wokisme marxiste-léniniste” et ainsi faire plonger l’Amérique dans une période de “mille ans de décadence sataniste”. Fox News n'aurait pas dit mieux !

En réalité, à moins de posséder des pieds de bouc, malgré ses millions de followers et de Swifties, personne ne sait quel sera le véritable poids électoral de Taylor Swif lors des prochaines élections présidentielles américaines.

Donald Trump devrait quand même se méfier et méditer à la célèbre citation de Nietzsche : "Le diable se cache dans les détails".