Tension en hausse entre la Russie et les États-Unis : l’attaque du drone sur le Kremlin met le feu aux poudres

Le vendredi 5 mai, le plus haut responsable russe à s’exprimer sur l’attaque de drone du 3 mai qui a visé les bâtiments du Kremlin abritant les bureaux du président Vladimir Poutine. Il a déclaré que l’opération de drone à partir de l’Ukraine était impossible sans connaissance préalable des États-Unis.

Lavrov a déclaré lors de son voyage en Inde, faisant référence à Washington :

« Il est clair qu’à l’insu de leurs commanditaires, les terroristes de Kiev n’auraient pas pu perpétrer (l’attentat). » « Nous répondrons par des actions concrètes. ». – The Moscow Times

Ces déclarations ont été faites le lendemain du jour où le porte-parole de Poutine, M. Peskov, a déclaré que de telles décisions n’étaient pas « prises à Kiev, mais à Washington ».

Il a affirmé que l’Ukraine « fait ce que les États-Unis lui disent de faire ».

Alors que l’administration Biden a rapidement rejeté ces accusations et minimisé l’importance de l’incident, que la Russie a qualifié de tentative d’assassinat « terroriste » d’un chef d’État en exercice, divers secteurs du gouvernement russe ont multiplié les déclarations particulièrement féroces.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Sergey Ryabkov a déclaré, parallèlement aux remarques de Lavrov vendredi 5 mai, que les relations américano-russes étaient en train de sombrer dans l’abîme, se dirigeant vers un conflit armé.

M. Ryabkov dans une interview accordée jeudi 4 mai au soir sur la chaîne de télévision russe Pervy a déclaré :

« Nous nous efforçons d’éviter que les relations avec les États-Unis ne tombent dans l’abîme d’un conflit armé ouvert, nous sommes déjà au bord de cet abîme. » « La Russie et les États-Unis entretiennent des contacts et le problème réside dans le manque de confiance, car Washington qualifie de « désinformation » tout ce que dit Moscou. » « Les États-Unis participent depuis longtemps au conflit ukrainien, menant une guerre hybride ouverte. » « L’Ukraine n’est qu’un outil entre leurs mains (insiste-t-il) … Leur objectif est de détruire une Russie souveraine et indépendante en tant que facteur international, et ils sont de plus en plus tentés de jouer avec l’idée d’un démembrement de la Russie. … Il s’agit d’une atteinte directe aux fondements de notre système étatique. ». – M. Ryabkov

M. Ryabkov a ensuite rappelé le rôle destructeur que les États-Unis ont joué dans les événements qui ont précédé le coup d’État de 2014 à Kiev et qui ont conduit à une guerre de huit ans dans le Donbass.

« Et maintenant, ils essaient de prétendre qu’ils ne font qu’aider Kiev dans son type de lutte, c’est le comble du cynisme et de l’hypocrisie. » « Nous constatons que les États-Unis misent sur une nouvelle escalade et nous les mettons en garde. […] Nous leur rappelons que les risques ont augmenté à plusieurs reprises au cours des derniers mois. » « Il n’y a plus de solution magique à ce stade. ». – M. Ryabkov

« Voici à quoi ressemble Bakhmut après un bombardement constant de munitions GRAD incendiaires. »

Entre-temps, le diplomate de carrière, ambassadeur au service des affaires étrangères de l’Inde et commentateur géopolitique M. K. Bhadrakumar va au cœur de la situation dans l’extrait suivant, au lendemain de la « tentative d’assassinat » de Poutine :

« Les remarques sibyllines ou moqueuses de l’Occident mettant en doute la déclaration du Kremlin sur l’échec de la tentative ukrainienne d’assassiner le président Vladimir Poutine n’enlèvent rien au fait que Moscou n’a aucune raison sur terre de fabriquer une allégation aussi grave qui a entraîné la réduction des célébrations du jour de la Victoire le 9 mai, qui est un moment triomphal dans toute l’histoire de la Russie, en particulier maintenant qu’elle lutte seule contre la recrudescence de l’idéologie nazie dans le paysage politique de l’Europe, une fois de plus. » « L’empressement avec lequel le secrétaire d’État américain Antony Blinken a démenti l’allégation du Kremlin donne peut-être le ton. Il est dans l’ADN des néoconservatives de se dérober dans de tels moments décisifs. Cela dit, comme on pouvait s’y attendre, M. Blinken a également pris ses distances avec l’administration Biden en ce qui concerne l’attaque du Kremlin. » « […]Le cœur du problème est que la « contre-offensive » de Kiev, tant vantée, se débat au milieu d’un pronostic occidental largement répandu selon lequel elle est destinée à être un pétard mouillé. En fait, le point saillant du podcast des Affaires étrangères de cette semaine avec le général Milley était également son manque de confiance quant à l’issue de l’opération. Milley a refusé d’être catégorique sur le fait que Kiev lancerait même sa « contre-offensive ! » « Un énorme dilemme se pose aujourd’hui, car le récit occidental d’une défaite russe s’avère être un tissu de mensonges et, parallèlement, le mythe des prouesses militaires de Kiev face à la puissance militaire bien supérieure à elle s’est évaporé. » « L’armée ukrainienne est systématiquement réduite en poussière. En réalité, l’Ukraine est devenue une plaie ouverte qui se transforme rapidement en gangrène, et il reste peu de temps pour cautériser la blessure. ». – M. K. Bhadrakumar

Les tensions entre les États-Unis et la Russie s’intensifient, augmentant le risque d’un conflit armé

Comme nous l’avons déjà indiqué, plus la contre-offensive de printemps de l’Ukraine piétine, plus il est probable que les Ukrainiens (et leurs soutiens de l’OTAN) intensifient une » sale guerre » transfrontalière et une campagne d’opérations secrètes contre la Russie à proprement parler.

Cela rend la situation beaucoup plus imprévisible et dangereuse, étant donné que Moscou pourrait commencer à considérer cela comme une menace existentielle.

