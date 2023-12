Le sens des mots terreur, terrorisme, terroriste n’est pas qu’une question de vocabulaire. C’est aussi une question très politique, au point que ni l’ONU, ni la Cour pénale internationale (CPI) n’ont su les définir !

La Terreur apparaît sous la Révolution française quand, face aux dangers conjugués du fédéralisme, de l’insurrection en Vendée et des puissances étrangères voulant remettre le roi sur le trône, la Convention suspend la Constitution. Et instaure un état d'exception.

À la fin du XIX°, terroriste est repris notamment avec les populistes russes qui répondent à la situation de violence institutionnelle par des actes contre les têtes couronnées qu’ils veulent abattre.

Le terrorisme, de droite ou de gauche, survient quand des catégories, des classes sociales ou des peuples se sentent profondément exploités ou opprimés. C’est l’arme de ceux qui estiment n’avoir pas d’autres moyens pour améliorer leur situation.

La France a donné une définition du terrorisme en 1986 qui permet de lister les organisations terroristes : entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Et justifier la mise en place d’une législation répressive spécifique (Le Monde 18 octobre 2023).

Pour être plus précis, il faut distinguer les actes de résistance ou de guerre contre des forces militaires. Et les actes terroristes (attentats, destructions, prises d’otages..) qui visent des civils pour créer un climat d’insécurité, d’inquiétude et faire basculer tout ou partie de la population contre le pouvoir afin de l’affaiblir, l’entraîner dans un engrenage répressif susceptible de le discréditer… et favoriser une autre politique.

Les mêmes moyens peuvent être utilisés par des groupes criminels pour imposer l’omertà, obtenir des avantages ou extorquer des fonds (mafias, cartels de la drogue).

Terroristes peut aussi être utilisé pour disqualifier des personnes, des groupes auprès de la population. Ainsi les Résistants étaient qualifiés de terroristes par l’occupant nazi alors qu’ils s’attaquaient aux forces d’occupation.

Dans le même but, certaines expressions comme prise d’otage sont galvaudées pour dresser les consommateurs, les usagers contre les grévistes lors de conflits sociaux.

Quand les actes sont commis par les membres de forces armées d’un État, il n’est plus question de terrorisme mais de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, identifiés par des traités internationaux et la CPI que tous les États n’ont pas adopté. Comme Israël, les ÉUA (États-Unis d’Amérique), la Russie..., très prévoyants, qui n’ont pas signé ou ratifié le Statut de la CPI. Ils mettent ainsi à l’abri de poursuites par la CPI les membres de leurs forces armées, coupables éventuels d’actions criminelles (la CPI ne peut juger les États).

En même temps, certains, comme les ÉUA, peuvent avec la compétence universelle, poursuivre les auteurs de crimes quel que soit le lieu où le crime est commis, quelle que soit la nationalité des auteurs ou des victimes !!!

Le Hamas et le terrorisme.

Le Hamas (ferveur, zèle en arabe), acronyme arabe de Mouvement de la résistance islamique, est un mouvement de résistance qui lutte contre l’occupation de la Palestine par l’entité sioniste (contre Israël) avec deux branches, une politique, l’autre armée.

Issu des Frères musulmans, le Hamas, né en 1987, administre la bande de Gaza depuis sa victoire électorale, en 2006, acquise sous le contrôle international d’un millier d’observateurs du National Democratic Institue et de représentants du monde arabe. Victoire due à ses actions sociales, son programme politique et à des dirigeants réputés peu corrompus.

Le Hamas est classé comme terroriste par nombre d’États occidentaux mais ne l’est pas par la majorité des États membres de l’ONU (dont la Norvège, la Suisse...). Ce qui confirme que définir une organisation comme terroriste ou non est une décision politique. Certains États lui apportent un soutien politique et/ou financier. Dont le Qatar avec une aide financière pour payer les fonctionnaires de la bande de Gaza donc du Hamas, coordonnée avec Israël, l’ONU et les ÉUA.

Le 7 octobre 2023.

Les actes commis ce jour-là sont-ils des actes terroristes ? En prenant la claire définition énoncée plus haut, oui.

Les militaires capturés peuvent être considérés comme des prisonniers. Mais les membres du Hamas ont volontairement tué ou pris en otages des civils, hommes, femmes, enfants qui n’avaient que le tort être là, dans leurs activités quotidiennes ou en train de faire la fête. Cette opération d’envergure a été précédée par d’autres attentats terroristes en 1991, 1993…

Mais ce qui frappe le plus, c’est la particulière cruauté, assassinats à l’arme blanche, y compris d’enfants très jeunes, filmés, accomplis parfois de façon jubilatoire. Ce ne sont pas des bavures au cours d’un affrontement meurtrier violent, déstabilisant.

Le Hamas est une organisation de résistance utilisant le terrorisme. Ce n’est pas la première. Certains de leurs chefs sont devenus ministres ou chefs d’État. Parfois aussi responsables de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, une fois arrivés au pouvoir...

Ressortent des événements du 7 octobre et des jours qui ont suivi, les images du massacre et le droit d’Israël à se défendre. Plus que les morts quotidiennes, anonymes, abstraites, sous les bombes et le droit du peuple palestinien à sa défense contre l’occupant.

Depuis, la Palestine a pris la première place dans l’actualité politique internationale et attiré l’attention de tous. Mais le Hamas avait-il besoin de cette terreur, d’une brutalité d’une telle ampleur pour cela ?

Les Israéliens parlent du jour du plus grand massacre de juifs au monde depuis la Shoah. Ce pogrom met en doute l’efficacité de l’armée et de la politique de d’Israël.

Le Hamas a pris en défaut la force dite invincible et protectrice de l’armée israélienne.

La bande de Gaza, sa population, le Hamas, neutralisés par des années de blocus, depuis 2007, le gouvernement pensait pouvoir consacrer son attention et les forces armées au soutien des colons en conquête de nouvelles terres en Cisjordanie.

Cette erreur met en question l’essence même de l’État d’Israël : le seul lieu au monde où les juifs sont en sécurité.

La réaction brutale, disproportionnée, du gouvernement d’Israël a entraîné la plus grande vague d’antisémitisme et d’antisionisme dans le monde.

Au total, le gouvernement et l’armée n’ont pas assuré une protection efficace des juifs en Israël. Sont responsables de l’augmentation de leur sentiment d’insécurité dans le monde ! Commencent à faire douter de la fidélité jusque là inébranlable des États-Unis, devant l’opposition des gouvernements du Sud-Global, de la rue arabe, des manifestants dans les pays occidentaux, y compris aux ÉUA, contre l’intervention à Gaza.

Au moment où ceux-ci ont de graves préoccupations géostratégiques…

Netanyahou, ne sachant pas finir la guerre, renforce le Hamas dans les têtes d’un peuple meurtri même si l’organisation est détruite demain. Pour obtenir la libération des otages, il a du négocier avec le Hamas par l’intermédiaire des ÉUA, de l’Égypte, du Qatar et même de l’Iran !!!

Tandis que les Israéliens manifestent contre Netanyahou pour la libération des otages. Les détenus palestiniens sont reçus comme des héros et portent cette libération au crédit du Hamas.



Bombes et les libérations triomphales préparent la relève.

Le Hamas est un mouvement de résistance à l’occupation, armée et terroriste. Il est soutenu par une partie significative des Palestiniens. Si Israël détruit totalement sa branche armée. Elle renaîtra à Gaza ou/et en Cisjordanie. Et il restera encore la branche politique à l’extérieur…

Israël est condamné à changer de gouvernement.

Soit pour continuer et amplifier une politique d’expansion, de répression supposée plus efficace, avec des transferts de population vers de nouveaux camps de réfugiés en Israël ou dans les pays voisins pris en charge matériellement par UNRWA et éventuellement les pétrodollars des pays voisins…

Soit pour changer de politique…

C’est difficile mais il n’est pas interdit d’espérer.