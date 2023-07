Théorie Alchimique Universelle - 4sur7 - Une pièce de théâtre dans la pièce de théâtre

Précédemment, on a examiné le tragique de la situation présente, on a fait des rapprochements entre l'Humanité et le cerveau humain, puis je vous ai longuement exposé mes idées sur le Bien et le Mal, le libre arbitre, les religions... De nos jours, quasiment tout le monde a conscience que nous sommes à la croisée des chemins.

A) La fabrique du complotisme :

Comme de plus en plus de gens le comprennent, la situation actuelle, aussi désastreuse soit-elle, n’est pas le fait du hasard ou de l’incompétence de nos dirigeants. Ce n’est pas non plus la preuve que l’Humanité est fondamentalement mauvaise, et pour cause : nous avons été endoctrinés à le croire, entraînés à nous laisser faire, à abandonner toute souveraineté au profit de nos dirigeants qui n’en peuvent plus de provoquer tous leurs méfaits. C’est ce que Noam Chomksy appelle la Fabrique du Consentement.

Cependant, bien que cette ingénierie sociale continue de tourner, pour maintenir l’Hypernormalisation de notre Société (qui tient par le peu de confiance qu’on lui accorde encore, et c’est le boulot des médias et politiques, qui font comme si de rien n’était), on observe depuis l’arrivée d’Internet, une véritable Fabrique du Complotisme.

Déjà, la transformation des médias post-9/11 est à elle seule responsable du basculement d’un paquet de gens. Puisque, par essence, le complotisme, c’est croire que des complots majeurs sont mis en œuvre, si d’un seul coup les médias et politiques adoptent unanimement la posture du : « circulez, y a rien à voir, et ceux qui posent des questions sont des méchants d’extrême droite ! », alors ça met automatiquement plein de citoyens dans la méfiance.

Et puis, d’une manière générale, nos politiques, nos médias, nos industriels… Ne font-ils pas tout leur possible pour qu’on ouvre les yeux ? Ils nous exposent constamment le gouffre abyssal qui sépare leurs paroles de leurs actes. Que d’hypocrisie, de scandales, à fond dans la moraline, mais jamais de vaseline...

Par exemple, Arte, qui jouit d’une grande aura chez les « intellectuels », nous a fait un beau poisson d’avril : Opération Lune. Un faux-docu sur le complot de la mission Apollo11. Lors de la projection test, la plupart des journalistes ont gobé l’histoire. Mais ça n’a pas empêché la chaîne de le diffuser, le 1er avril 2004, soit 2 ans après la sortie de « l’Effroyable imposture » de Thierry Meyssan, livre qui avait déclenché la première grande vague anti-complotiste en France… Pensez-vous vraiment que ce n’était qu’une blague ? Croyez-vous qu’Arte aurait diffusé ce docu innocemment, sans arrière-pensée ?

Les médias mainstream diffusent quotidiennement des émissions complotistes, sur les Anciens Astronautes et les Pyramides, par exemple. Pourquoi faire une chose pareille, dans un monde soi-disant tellement rongé par les « fake-news », qu’on en fait même des lois et des organes officiels pour nous en « protéger » ?



Je crois qu’aujourd’hui, beaucoup de gens réalisent que nos dirigeants cherchent à nous rendre conspirationnistes. Et en prime, l’effondrement des institutions (biais cognitifs de l’Humanité), amplifie fortement les effets de leur fabrique du complotisme. Mais pourquoi nos élites feraient-elles une chose pareille ?

B) Des films aux messages incroyables :

Comme vous le savez, il y a un paquet d’œuvres, littéraires, musicales, cinématographiques… qui cherchent à nous ouvrir les yeux. Mais la réalité s’offre à nous à travers de nombreuses strates, et puisqu' il y a un certain nombre de rideaux qui nous voilent la vérité, il n’y a pas que le simple conspirationnisme qui nous est transmis à travers certains films. Il y a bien plus que ça, si on prend le temps de bien lire entre les lignes...

1) Retour vers le Futur / The Walk (Robert Zemeckis)

Je ne vais pas vous raconter ici les nombreux arguments qui appuient ce que je vais dire, ça rendrait cet article encore moins digeste… Donc pour les curieux, je vous renvois à la vidéo qui a popularisé cette théorie (12 min en anglais).

En résumant : la trilogie Retour vers le Futur a prédit les attentats du 11 Septembre 2001. Pas façon « les Simpson l’ont prédit », mais plutôt d’une manière beaucoup plus subtile, et néanmoins implacable. Tout a été fait pour qu’on ne puisse comprendre le message qu’à notre époque. Non seulement Robert Zemeckis a décrit l’évènement (la chute des tours suite à un attentat islamiste), en donnant la date (9/11), le tout sur fond de message métaphysique concernant l’évolution de l’Humanité, mais en plus, il a persisté et signé, en réalisant le film « The Walk » en 2015, qui vient magistralement clore cette œuvre prophétique.

Alors, comme pour les autres films dont je parle ici, j’ignore les intentions et les connaissances des réalisateurs : peut-être ont-ils seulement été guidés ou influencés ? Par qui, comment, je l’ignore, mais les résultats sont là. Jugez par vous-même !

2) Contact ( également de Robert Zemeckis)

Dans cette grande œuvre de SF, il y a 4 éléments qui appuient mes croyances :

a) L’héroïne du film, Ellie (symbolique religieuse, Élie, le grand prophète d’Israël…) part pour un voyage intersidéral à bord de la nacelle Végane, mais comme « il ne s’est rien passé », et que les caméras n’ont « rien » enregistré, à son retour, personne ne la croit. Personne, sauf son amoureux, qui est un homme d’église.



Je crois que ça signifie quelque chose comme « Science sans conscience est ruine de l’âme » : si la Science veut avancer, si elle veut franchir le plafond de verre contre lequel elle bute depuis si longtemps, elle va devoir faire la paix avec la Spiritualité.

Et la Science a toujours été utilisée comme argument d’autorité pour nous faire accepter tout et n’importe quoi. Finalement, Science et Religion, c’est pareil : de grandes idées qui nous apportent tant, mais que certains ruinent par cupidité, profond mal-être, bêtise crasse ou agendas cachés.

b) À 1h 44min 11sec du film (1+44+11 soit 144, et l'union du 5 et du 6, le Microcosme et le Macrocosme…), à la fin du plan, l’horloge affiche 13:37. C'est à dire "LEET", langage des élites, langage codé…

c) Et puis, juste avant que la nacelle ne parte, Zemeckis fait de nouveau un clin-d’oeil à 9/11 : un plan sur l’horloge qui affiche 11, et elle sort du cadre en affichant 9.

d) L’encryptage du moyen de transport : d’abord, c’est une pulsation audio (nombres premiers). On en extrait une vidéo (celle d’Hitler aux JO de Berlin). On voit que cette vidéo cache autre chose, et on obtient des pages de données incompréhensibles. Enfin, en « pensant comme un Végan », on arrive à emboîter le tout et on découvre l’abécédaire, ce qui permet de comprendre l’ensemble des données, et donc le schéma de la machine.



Je crois que Zemeckis fait là un clin d’œil aux différents niveaux d’encodage de la Vérité. Plus on creuse, plus on se rend compte que les choses qu’on a compris ne sont que des outils nécessaires pour découvrir et décoder « ce qui suit ».

3) 2001, l’Odyssée de l’Espace ( Stanley Kubrick / Arthur C. Clarke)

Le Monolithe (outil de transcendance, qui a déjà provoqué l’évolution de nos ancêtres au début du film) est découvert sur la Lune, où il a été enfoui il y a 4 millions d’années. Puis, il émet un signal fort en direction de Jupiter. Et c’est en dépassant Jupiter que le héro du film atteint la transcendance.

a) À 48:10, sur l’image satellite lunaire de la zone du Monolithe, l’endroit est noté « 51,5 alpha ». Or, vous le verrez plus loin, ce nombre est souvent utilisé en Géométrie Sacrée, car c’est l’angle qui permet d’obtenir Pi et Phi sur un triangle rectangle.

b) Le signal en direction de Jupiter dure 18 secondes. 18 symbolise notamment le passage à l’age adulte, et aussi le secret et le sens caché qui se révèlent.

c) Si j’interprète bien les choses, Stanley nous prédit que c’est sous Macron que l’Humanité va vivre sa transcendance, c’est à dire son émancipation. Car Macron = Jupiter. Rotschild, la symbolique maçonnique, ses propos ésotériques et prophétiques, stupéfiants pour un président... Et l'oppression constante que toute sa clique et lui nous appliquent dessus...

d) le Monolithe part de la Lune pour Jupiter, et puisque Stanley est censé avoir (hypothétiquement) participé au complot de la NASA sur les missions Apollo, ça veut peut-être dire que les documents prouvant ce complot vont être déclassifiés / fuités… pendant la présidence de Macron… Ce qui participera à notre émancipation.

Malheureusement, je ne retrouve plus la citation de Kubrick, à l’époque de ce film, où il aurait dit quelque chose comme « vous pensez que ce film est étrange, mais la vérité - comme à son habitude – sera bien plus étrange encore ».

J’ai l’impression de mieux saisir où il voulait en venir…

Dans le même registre, vous avez vu que l'affaire Nahel a été prophétisée dans un clip de rap sorti quelques jours avant ? J'ignore comment ça se passe dans ces cas concrets de prophéties culturelles, mais il y a des messages profonds à comprendre de tout ça.

C) À propos des Extra-Terrestres :

Pour ceux qui croient que les E.T. ne sont jamais venus ici, à cause du Paradoxe de Fermi, et aussi parce que les autorités disent « circulez, y a rien à voir » : je pense que vous devriez commencer à vous poser des questions…. En l’occurrence, pour expliquer le phénomène OVNI, je ne vois que deux hypothèses : soit c'est totalement faux (jamais eu d’astronef ni d’E.T. ici), soit, parmi les nombreux témoignages, il y en a au moins quelques uns qui sont authentiques (ils sont déjà venus).

1) si le phénomène est 100 % faux :

-Les innombrables témoignages des 6 dernières décennies sont malhonnêtes et/ou viennent de personnes qui ont halluciné ou mal interprété un phénomène physique.

-Les centaines de témoignages venant de militaires de tous grades, et de personnalités politiques plus ou moins influentes, sont malhonnêtes et/ou des erreurs de jugement ou des hallucinations (et venant de pilotes de chasse par exemple, c’est un peu la honte).

-les représentations étranges qu’on trouve un peu partout à travers l’Histoire (des peintures, des écrits, divers artefacts, et même une pièce de monnaie…) sont là-aussi des hallucinations ou des mauvaises retranscriptions de phénomènes physiques naturels… Et de mauvaises interprétations de notre part.

Si tel était le cas, et puisque ces très nombreux témoignages ne peuvent pas tous être des « faux positifs » involontaires, nos dirigeants auraient alors monté un complot ultra sophistiqué pour nous faire croire à quelque chose qui n’existe pas. Dans quel but ? Est-ce que croire aux E.T. ferait de nous de meilleurs consommateurs, toujours plus asservis ? Ça ne tient pas la route.

2) si le phénomène est partiellement vrai :

Alors, on pourrait facilement imaginer pourquoi nos dirigeants nous le cachent : pour continuer de nous enchaîner dans la dictature mondiale qu'ils sont en train de déployer… ou bien tout simplement parce que nous n’étions pas prêts à encaisser le coup.

La rencontre du 3ème Type, c’est un évènement transcendant. Rien que ceux qui ont « vu », ont été profondément chamboulés... Et ils sont nombreux ! Mon père et ses collègues, contrôleurs aériens, en ont clairement vu un tourner autour de la piste, dans les années 90. Je connais aussi une autre personne qui a été témoin de la grande vague d’ovnis du 5 novembre 1990. Ils ont été des milliers ce soir-là, dans plusieurs coins d’Europe, à observer des phénomènes bouleversants que seuls les rabâchages médiatiques habituels ont su estomper : « circulez, il n’y avait rien à voir, c’était juste des ballons sondes, vous avez trop fumé les gars ».

Quoi qu’il en soit, nos vrais dirigeants sont au courant de ces choses-là et ils savent très bien ce qui se trame. Si le phénomène est faux, alors ce sont eux qui le créent afin qu’on y croie (peut-être pour dissimuler des technologies secrètes ultra-avancées ?). Si le phénomène est réel, alors ce sont eux (avec la complicité des E.T.) qui le cachent autant que possible. Tout en nous préparant graduellement à cette réalité...

Mais il y a forcément complot.

Et quand on observe l’effervescence ufologique de ces dernières années, avec l’armée américaine qui a publié des vidéos inexplicables, les propos « délirants » de certaines sommités telles que Haim Eshed (ancien directeur du programme spatial israélien), Buzz Aldrin (second homme à avoir marché sur la Lune), ou encore récemment le lanceur d’alerte David Grusch… on est toujours plus nombreux à penser que la Grande Divulgation est imminente ! Et d’autres pensent au Blue Beam Project...

En juin 2021, un rapport du bureau du Directeur du Renseignement Américain indiquait qu’entre 2004 et 2021, il y avait eu 144 rencontres entre des pilotes militaires et des ovnis… M’est avis que ce « 144 » a un sens caché. D’ailleurs, ça me fait penser au nom de la zone 51 : ce pourrait être le même clin d’œil qu’a fait Kubrick dans « 2001 : l’Odyssée de l’Espace »...

D) La Pyramide de Khéops :

Voilà un monument qui a grandement nourrit le complotisme ! Car, d’un côté, on a l’égyptologie académique qui nous assure que les pyramides sont les tombeaux de grands Pharaons, qu’elles ont été bâties il y a 4000 ans, par des gens qui avaient des connaissances et des outils plutôt rudimentaires…



De l’autre, en étudiant un peu le sujet, et avec un minimum d'ouverture d’esprit, on devine rapidement qu’il y a un énorme problème : l’égyptologie semble délibérément mettre sous le paillasson certaines caractéristiques de la Grande Pyramide (pour ne parler que d’elle).

Déjà, sa finition, l’imbrication parfaite entre des millions de blocs immenses et complexes... Son architecture, ou du moins, celle qu’on connaît aujourd'hui... (car on a encore découvert une nouvelle salle, récemment).

On reconnaît facilement que nous serions bien incapables d’accomplir une telle prouesse de nos jours, même avec nos meilleurs ingénieurs et ouvriers. Et encore, je ne parle ici que de répliquer la Pyramide… Si on voulait mettre au monde un monument aussi complexe et édifiant « à partir de rien », il faudrait vraiment se lever tôt le matin...

Mais ce qui m’impressionne le plus avec la Pyramide de Khéops, ce n’est pas tant sa réalisation extraordinaire, mais plutôt les nombreux « easter-eggs » que nous ont laissé les Bâtisseurs.

Pour mieux comprendre les données qui suivent, une précision : ces monuments (ainsi que les Cathédrales notamment) ont été bâtis avec la coudée comme système de mesure. Sa taille diffère selon les lieux et les époques, mais en ce qui concerne l’Égypte antique, d’après nos connaissances, elle varie de 0,5233 à 0,5238 m. Or, Charles Funck-Hellet a émit la théorie selon laquelle la coudée royale égyptienne mesure Pi / 6, soit 0,52359877… mètres.

Les calculs qui suivent utilisent donc cette coudée (avec la calculatrice de mon ordinateur, 32 chiffres) ; mais en utilisant d’autres valeurs (comme celles citées plus haut), les rapprochements restent quand même d’une précision remarquable (de l’ordre de 99,94 % en général).

Il est communément admis que la Pyramide de Khéops a une base de 440 coudées de côtés, pour 230 coudées de haut. Ce qui fait très exactement 11 / 7.

- d emi périmètre – hauteur = 460,7669225264952 - 146,60765716752368

= 3,1415926535897152...

= 100 x Pi à 99,9999999999999252 %

- h auteur – demi base = 146,60765716752368 – 115,1917306316238

= 3,141592653589988...

= 10 x Pi à 99,999999999999802 %

- d emi périmètre / h auteur = 460,7669225264952 / 146,60765716752368

= 3,14285714285708...

= Pi à 99,95976 %

- h auteur / demi base = 146,60765716752368 / 115,1917306316238

= 1,2727272727272942565...

= 4/ Pi à 99,9597663 %

- d emi base + h auteur = 115,1917306316238 + 146,60765716752368

= 261,79938779914748...

= 100 x Phi² à 99,99923395 %

- a pothème / h auteur = 186,448223231166 / 146,60765716752368

= 1,271749558197481008...

= √Phi à 99,9575 %

- a pothème / d emi base = 1,6185903467968...

= Phi à 99,965615182 %

- d emi base / a pothème = 115,1917306316238 / 186,448223231166

= 0,617821551931897270...

= 1 / Phi à 99,96562701 %

- p érimètre de la C hambre du Roi = 60 coudées

= 10 x Pi à 100 % (puisque j’utilise Pi / 6 pour la coudée)

- ha uteur de la Chambre du Roi = 11,1, multiplié par 60 (périmètre) = 666 .

En temps « normal », un 666 n’aurait rien à faire là, et ce serait un rapprochement grotesque. Mais avec toutes les données dont je dispose, et que je vous partage ici (et avec la partie 3, encore merci Mysteria), il m’apparaît évident que 666 est une sorte de clé mathématique qui était connue de ceux qui ont bâti la Grande Pyramide… Clé que nous ont transmis ensuite Jésus / Jean / ceux qui ont écrit la Bible.

- le c ercle circonscrit à la base de la Pyramide, moins le cercle inscrit

= 1 023,56674928035165 - 723,77098941320736678

= 299,795759

= la vitesse de la lumière à 99,99889891 %.



Remarque : 299 795 759 – C = 3301. Or, 3301 est le 464ème nombre premier, mais ça me rappelle surtout Cicada 3301, un « jeu de piste internet » extrêmement complexe, très énigmatique et profondément ésotérique… Depuis quelques temps, le jeu semble être en suspens, alors qu’il a débuté en janvier 2012. De nombreux experts du monde entier se sont cassés les dents dessus. Cela ne m’étonnerait pas du tout que ceux qui organisent ce « jeu » aient pu tirer leur "3301" de ce calcul. Ou peut-être que 3301 est une nouvelle clé à décrypter ?

- la c oordonnées GPS du centre de la Grande Galerie = 29°58’45.28. Converti en décimales, ça nous donne 299792443, c’est à dire la vitesse de la lumière à 99,99999499854 %

- u n triangle équilatéral avec des côtés de 1 mètre + 1 coudée (1,52359877559829 m) a une hauteur de 1,466083605,

= la hauteur de la Pyramide / 100, à 99,99952027 %

Mais ce n’est pas tout. En fouinant un peu via Google Earth, j’ai trouvé quelques autres indices intéressants autour des pyramides :

-la distance entre le centre de la pyramide de Khéops et celle de Khéphren = 1618 pieds.

-la distance entre Khéops et l’obélisque d’Héliopolis (à priori l’obélisque la plus ancienne au monde)

= 12,73 miles nautiques = 23577 mètres. Or,

- 12,73 x Pi = 39,992, c’est à dire le périmètre méridiona l de la Terre à 99,962 %.

-23577 / 9 = 2619,888888 (Phi² à 99,88537%, le 9 pour l’Ennéade)

-23577 / 1618 = 14,57139 = √212 (à 99,923146 %) : l’eau boue à 212°F .

-23577 + 1618 = 25195, que l’on divise par 365 (Héliopolis, le Soleil, donc une année) = 69,027397260273972602739726027397



Alors, c’est peut-être moi qui suis atteint de paréidolite chronique, mais j’ai l’impression que ces nombres ont un sens métaphysique profond.

Le 6 représente le Macrocosme (l’Univers), et le 9 semble désigner l’ensemble des lois de cet univers (c’est mon interprétation, pour les Égyptiens ce sont les Dieux… en tout cas le rayonnement ésotérique de ce numéro est global).

Mathématiquement, il y a bien trop à dire et j’en sais si peu, mais par exemple, le carré de 9 = 81,

1/9 = 0,111111... (union infinie du 5 et du 6), et

1/81 = 0,01234567901234567901234567901235…

C’est comme si l’Unité, divisée par les Lois Divines en intéractions entre elles, faisait émerger l’infinie complexité du monde, à travers tous les chiffres, répétés indéfiniment, excepté le 8, qui est lui-même le symbole de l’infini...

D’après Wikipédia : « 69 possède la propriété amusante d'être le seul nombre dont le cube et le carré contiennent tous les chiffres de zéro à neuf une seule fois : 692 = 4761 et 693 = 328509 ».



69 pourrait donc représenter l’Univers et ses lois, la Matrice et son code... le Yin et le Yang : vous aurez remarqué la ressemblance…

Et puis, on retrouve le nombre 273, qui semble lui aussi une sorte de clé universelle :

-à cercle inscrit dans un carré, le carré est 27,3 % plus grand que le cercle.

-à cercle et carré de périmètres identiques, le diamètre du cercle est 27,3 % plus grand que le côté du carré.



- la lune fait 27,3 % la taille de la Terre.



- le mois sidéral lunaire fait 27,3 jours



- la gestation humaine (moyenne) : 273 jours.



- l’eau devient liquide à 273°C du zéro absolu (-273,15°C)



- la résonance Schumann (résonance de la Terre, en basses fréquences) a une fondamentale à 7,83hz et sa 4ème harmonique à 27,3hz...



- et puisque le plomb fond à 327,5°C, et que l’Alchimie nous parle de « transformer le plomb en or », peut-être y a t-il un lien là aussi ?



- 1 / 2,73 = 0,3663003663003663… Un rapport avec la géométrie et les angles…

Depuis quelques jours que je « calcule les nombres », je vois des 273 un peu partout, des 36, 72, des 11, ainsi que des 42. Et… je viens de découvrir à l’instant que 273 / 42 = 6,5 .

Du Macrocosme au Microcosme…

Terminons avec les pyramides :

-l’angle entre la ligne Khéops > Héliopolis et la ligne Khéops > Pyramide Rouge (Dahchour) fait entre 114 et 115,5° (au rapporteur sur l’écran…). Or, 360 / Pi = 114,59… Il faudrait mesurer cet angle plus précisément.

-la Pyramide Blanche de Dahchour (rhomboïdale) fait 1,237,040 m³.

= √153 à 99,99118 %

Grande Base = 621pieds

Petite base = 405 pieds

621 / 405 = 1,533333 …

On a vu dans l’article précédent que 153 a un sens mystique profond. Et sans doute mathématique aussi.

-ses angles : si l’on rapporte les mesures de la pyramide avec les deux angles de ses faces, on se rend compte qu’elles encodent le patron d’un pentagone (avec 43,2°), et celui d’un hexagone (avec 54,3°, image ici). Encore une fois, le 5 et le 6… Il y a là aussi, j’en suis convaincu, une grande clé mathématique et spirituelle : on passe d’un angle à l’autre avec 11,1°, soit l'union du 5 et du 6, et j’ai calculé que c’est à 42 + 1,402680509...° que l’angle atteint les 72° (faisant un triangle d’Or).

Et enfin, (6/5) Phi² = Pi, à 99,9985 %…

Que tirer de toutes ces informations ?

Déjà, ne rien prendre pour argent comptant : il faut vérifier. C'est pas que vous ne devez pas avoir confiance en moi, mais plutôt qu'en vérifiant toutes ces données, c'est là qu'on réalise la profondeur de ce que ça implique.

Et bien sûr, il faut du temps pour digérer tout ça, et chacun ses interprétations. Mais voici la mienne : ceux qui ont bâti ces Pyramides étaient bien plus avancés que nous. Ils nous offrent des secrets mathématiques et métaphysiques qui ont depuis été plus ou moins adaptés via l’hermétisme, qui lui-même a rayonné partout pendant des milliers d’années, à travers notre culture, l'architecture de nos villes, de nos édifices…



C’est de nos jours, grâce à Internet, que nous sommes censés comprendre ces secrets. Comme je l’expliquais à la 2nde partie, les Institutions sont comme les biais cognitifs de l’Humanité, et les secrets que nous transmettent les Pyramides (entres autres…) sont si incroyables et transcendants, que l’Humanité n’était pas prête à encaisser le coup. Heureusement que l’Égyptologie académique, les anti-complotistes et compagnie, ont maintenus le statu-quo pendant toutes ces décennies : nous aurions pu devenir fous si nous avions compris ça il y a 50 ans. Tesla avait un siècle d’avance...

Il y a des vérités que nous devons comprendre par nous-mêmes, et non attendre que les autorités nous les révèlent directement.

Et si ces autorités sont compétentes et œuvrent réellement pour notre bien, elles doivent aussi nous cacher certaines vérités, et attendre le moment opportun pour les révéler.

E) Qui cherche trouve.

Ces dernières semaines, j’ai vu plusieurs personnes « rationnelles » m’expliquer que la Géométrie Sacrée est une sorte d’illusion liée à la paréidolie, que si l’on veut trouver du sens aux choses, on y parvient forcément, etc.



Or, en 2 heures de recherche, j’ai trouvé plein d’éléments que je vous ai cité plus haut. Puis j’ai essayé de trouver Phi ou Pi dans les dimensions de la Tour Eiffel (il y a des indices qui me laissent penser que Gustave Eiffel avait « certaines connaissances »...). J’y ai passé plus de 3 heures, sans succès. J’ai peut-être été mal inspiré dans mes recherches, mais toujours est-il que non, ce n’est clairement pas anodin de trouver autant de relations mathématiques avec une telle précision. Cela ne peut pas être les fruits du hasard. Ignorer qu’il y a un message profond là-dedans, c’est porter des lunettes en cuir.

Alors, qui cherche trouve ? C’est bien vrai.



Ceux qui cherchent des indices de la présence du Divin, en récolteront à la pelle.



Ceux qui cherchent des indices de l’absence du Divin, en récolteront à la pelle.

Et on trouve ce que l’on cherche… Mais quand on ferme sa porte, il ne faut pas s’étonner que personne ne vienne nous voir.

Il y a bien trop d’éléments qui attestent de la Magie de la Création, on peut pas tout mettre sous le tapis en mode « c’est pas scientifique ». Les Bâtisseurs et les élites de notre monde ont dépensé beaucoup trop d’énergie et de sophistication pour nous offrir ces myriades d'indices, que nous sommes censés comprendre de nos jours.



La Géométrie Sacrée fait appel à des notions scientifiques relativement poussées, et à l’inverse, ce n’est clairement pas une attitude scientifique, que de s’interdire des pistes sous prétexte qu’elles ne vont pas dans le sens de nos croyances. C’est comme le métier de détective : c'est une loupe qu'il faut utiliser, pas des oeillères.

Comme le disait Louis Pasteur : « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène ».

===========================================================

J’avais prévu de vous synthétiser ce que j’ai appris sur la Géométrie Sacrée (ici je n’ai parlé quasiment que des Pyramides), mais cet article est déjà trop long et j’ai encore d’autres choses à dire. Alors j’aborderai ce sujet dans la prochaine partie.

Conclusion de la 4ème partie :

De nos jours, le complotisme devient la norme. Et les pilules rouges majeures ne sont pas encore tombées. Mais cette pièce de théâtre que la plupart des gens reconnaissent aujourd’hui, cache finalement une autre pièce de théâtre : le but réel de nos élites n’est pas maléfique, mais plutôt de pousser à notre évolution, tout en nous faisant croire l’inverse.

Tous les sujets qui sont mis en avant de nos jours, toutes ces normes idéologiques qu’on essaye de nous implanter à grands coups de truelle, ça nous fait cogiter, ça nous fait comprendre plein de choses, et ça nous rend toujours plus défiants envers notre Système. L’urgence de prendre les choses en main se fait toujours plus ressentir.

Regardez, même l’affaire du Covid, c’était du vent. Je veux dire par là que bon nombre de conspis redoutaient un truc atroce qui allait décimer 80 % de la population (plan néo-malthusien), mais au final, ça n’a été qu’un pétard mouillé... destiné à nous réveiller. Comme certains l'ont peut-être pensé, nos dirigeants n'auraient pas pu mieux faire pour nous réveiller. Le comportement des médias et politiques, celui des scientistes et des médecins qui ont tout gobé, l'adoration de la Science toute puissante et l'anathème constamment jeté sur ceux qui doutaient... Les injections qui font tant de ravages en ce moment… Si les pilules rouges que je pressens finissent par être mises sur la table, le scandale qui s’en suivra marquera la fin d’un monde. L’Apocalypse, les Révélations... On y arrive !!!

En tout cas, ce sont mes conclusions. Nos vrais dirigeants nous ont montré à tellement de reprises qu’ils ont toujours eu 10 coups d’avance sur nous... Et je ne vois qu’une hypothèse pour soutenir toutes les infos dont je dispose et les observations que je fais : on vivrait dans une sorte d’ingénierie sociale millénariste, visant à guider l’Humanité, lui faire traverser certaines épreuves clés, et l’oppresser graduellement… de sorte qu’elle finisse par évoluer et s’émanciper.

Et c’est ce que nous allons faire, j’en suis certain : malgré les apparences, nous sommes bien trop conscients, trop avancés intellectuellement, trop civilisés pour réellement sombrer dans l'idiocratie et la barbarie généralisée. Et l’urgence de la situation va nous aider à franchir le cap. J’ignore quand et comment ça se produira, même si je vois forcément ça pendant la présidence de Macron.

Mais j’ose croire en tout cas qu’il n’y aura rien de trop tragique d’ici là... J’ose croire que les peuples de l’Humanité n’ont plus besoin de vivre de nouvelles atrocités pour enfin réaliser la nécessité absolue de s'unir et de se prendre en main.

Tant qu’on se laissera diriger, on en payera un prix toujours plus élevé.