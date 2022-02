Thomas Nlend, le mythomane de la république

C'était il y a une bonne dizaine d'années, au théâtre de la Main d'or à Paris. Egalilté et réconcilation proposait une conférence sur les dérives du rap, avec deux intervenants de choc. Un rappeur dénommé Jo Dalton et un auteur, Mathias Cardet dont le physique ne cadrait pas avec le patronyme. Ce dernier venait de sortir en librairie une effroyable imposture du rap qui reprenait la logique du fric, de la violence et de la haine du petit blanc qui découlait de ce mouvement musical urbain. Votre narrateur était présent pour écouter, mais s'abstint de poser des questions au milieu d'une salle comble, où les barbus étaient nombreux. L'un d'eux prit la parole pour rappeler l'importance de finir à l'heure la réunion, car après c'était la prière à la mosquée du secteur.

Cette réunion avait pour but, à priori, de tenter d'élargir l'assistance du think-tank d'Alain Soral. C'était plutôt réussi, puisqu'une sorte de front de la foi composait le public, une majorité de musulmans radicaux, quelques chrétiens tradis, mais aussi des fans de Soral et de Dieudonné. Surtout, comme souvent dans les meetings alternatifs, les indicateurs de police étaient nombreux.

Les années ont passé, et c'est finalement sans grande surprise que l'on retrouve ce Cardet de pacotille à la une de certains magazines en héros du jour, puisqu'il se vante d'avoir infiltré et dupé les milieux d'ultra-droite. Mathias se nomme en réalité Thomas Nlend, il a été délinquant puis indicateur de police. Sa mission était de montrer au grand jour toute la vilainie de la galaxie soralienne : des antisémites, des nazis, des islamistes. En fait, il oeuvrait pour Caroline Fourest, dont les connivences avec les milieux du renseignement sont du coup révélés au grand public. Un essai vient d'être publié, fruit de leur collaboration, Les bouffons de la haine :

Alors que les problèmes économiques et sociaux sont nombreux, nos pouvois publics, leurs penseurs et leurs taupes ont une mission prioritaire : infiltrer la "haine", entendez par là les "complotistes", les libre-penseurs et celles et ceux qui n'adhérent pas à l'idéologie libérale-libertaire imposée à la population depuis une quarantaine d'années.

Tout d'abord, on notera la naiveté d'Alain Soral et de son équipe, tant l'imposture était évidente. Par ses approximations, Nlend-Cardet mentait sur son parcours. Ce dernier ne fait pas de cadeaux à son ex-éditeur, dont il énumère les travers et les faiblesses, allant jusqu'à se vanter d'être parti avec la caisse de la buvette un soir de réunion publique. Dans ses entrevues et dans son bouquin, le chevalier d'Eon de la république se contente de porter un discours rédigé par Fourest et les services de renseignement : Soral est méchant, nazi, antisémite, il veut allier islamistes et cathos-tradis pour prendre le pouvoir en sous-main avec le croque-mitaine Jean-Marie Le Pen comme maitre suprême. A l'entendre, égalité et réconcilation serait un groupuscule de putschistes néo-pétainistes qui oeuvreraient pour renverser la république. Après avoir parcouru le baratin de Nlend, on peut effectivement se demander qui est, ou qui sont, les bouffons de service...

Rétablissons la réalité des faits. Tout d'abord, faire passer l'association de Soral pour un sous-marin lépéniste est une idiotie. Si l'un fut le directeur de campagne de l'autre en 2007, ils ont rompu depuis. La ligne gauche du travail/droite des valeurs n'a jamais été celle de Jean-Marie, très libéral sur les questions économiques.

Nlend insiste sur la manifestation Jour de colère (janvier 2014) où selon lui des milliers d'antisémites auraient hurlé leur "haine". C'est de la basse diffamation d'un pur mythomane, et votre narrateur peut le prouver puisqu'il a assista à cette manifestation massive contre la politique du président de l'époque, François Hollande. Un article critique fut publié sur Agoravox :

Si "manip" il y eut, ce fut la récupération par les cadres de la manif pour tous, qui n'avaient rien à voir avec les questions raciales et antisionistes. Des gilets jaunes avant l'heure, 250 interpellations par la police de Manuel Valls. Grâce notamment aux appels ciblés de Thomas la balance ?

Plus grave, notre bonhomme affirme qu'une bonne partie des militants soraliens sont partis combattre en Syrie auprès de Daech. A-t-il des preuves ? Quelques noms à donner ? Cette déclaration est intéressante, car les services de renseignement ont tenté, en vain, d'associer une partie de l'ultra-droite antisioniste aux terroristes islamistes : cela aurait été tellement pratique de regrouper, ou plutôt d'associer, les dissidents du système aux tueurs salafistes. Or tout cela est faux, aucun terroriste n'a jamais été associé de près ou de loin à Soral et Dieudonné, jusqu'à preuve du contraire. Le fanzine de l'état islamique avait même appelé à éliminer Alain Soral par fatwa, jugé proche des iraniens chiites et du pouvoir syrien (!)

Vous l'aurez compris, le récit de Nlend n'est qu'un ramassis de sottises passibles du poursuites pénales. Diffamation, mensonges, abus de confiance, les motifs ne manquent pas. Peut-être Fourest mettra-t-elle en avant le droit à la provocation ? Tant qu'à se moquer du monde...

Nlend insiste enfin sur sa haine des musulmans, qui ont réduit en esclavage ses ancêtres selon lui. Pauvre loulou, obligé de les cotoyer pendant des années afin de servir le bien commun. C'est ce qu'il dit... car entre temps, il a touché les revenus d'éditions de son médiocre topo sur les rappeurs, loin d'être tous des islamistes.

Concluons en nous demandant dans quel pays nous vivons. Des marées d'indicateurs de police surveillent les opposants, comme dans les dictatures communistes d'autrefois, mais nos pouvoirs publics se révèlent incapables de lutter efficacement contre les trafics de drogue, les bandes de délinquants et peinent à infiltrer les groupes d'islamistes radicaux. Sept mille policiers contre les convois de la liberté, des marioles comme Nlend payés à surveiller les adversaires de LGBT et à la diffamer, mais seulement une douzaine de policiers en service au commissariat de La Courneuve, cité sensible du 93. Cherchez l'erreur, ou plutôt la triste logique. Le brave citoyen français doit filer droit, tout accepter et tout tolérer, ne plus se poser de questions et remettre en cause nos pouvoirs publics : que se le dise, vous serez surveillé si vous traversez en dehors des passages prorégés. Thomas Nlend, mythomane de la haine pour ne pas dire bouffon, vous le rappelle. Voilà au moins l'intérêt de ses missions d'espionnage dans les groupuscules de mauvais garçons.

