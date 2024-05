Tibet : manifestation pour la visite de Xi Jinping dimanche 5 mai 2024 place de la République à Paris

@Gégène

On peut en faire tuer combien, des tibétains, pour affaiblir la Chine ?

Russie/Ukraine le ratio démographique est de 3. Mais avec une OTAN derrière l’Ukraine 10 fois plus équipée que l’armée russe, les US ont pensé que c’était jouable militairement (et aux dépens de l’Europe et de la Russie). Les velléités de Macron de partir en guerre vont dans ce sens. Et des Ukrainiens continuent de mourir, et aussi des Russes (mais ça, c’est bon pour l’Amérique, comme disait je ne sais plus quel général américain).

Chine/Tibet, le ratio démographique est de 400 (1400/3,5). Et l’armée chinoise n’est sans doute pas ridicule face à l’OTAN. Donc les US ne vont pas sacrifier les Tibétains, no chance.

Pour affaiblir la Chine, les USA jouent la carte sanctions, embargo sur les puces, pressions de la Marine en Mer de Chine, armement de Taïwan, manipulations de la monnaie, taxes douaniaires ... En un nsens, tant mieux pour les Tibétains qui de ce fait survivent, même si c’est sous pression chinoise. Nous, en Europe, on n’aura peut-être pas cette chance.