Tiens, le blanc-bec s’énerve

Nous ne sommes effectivement pas en démocratie puisque nous sommes dans une aristocratie plus ou moins démocratique. Ceux qui oçnt voulu la République en 1792, ont eu peur de la souveraineté du peuple et ont monté un subterfuge qui est la démocratie représentative. Or, la démocratie ne peut pas être représentative. Dès lors qu’il y a une élection, c’est-à-dire une sélection, on est en aristocratie.

Cela veut dire qiu’on ne fait pas 10 fois la même erreur. C’est la Constitution qui veut cela. Dès lors qu’on accepte l’élection, à la fin il y a forcément un élu qui détient un pouvoir de faire ce qu’il veut puisque son mandat est libre et non impératif donc pas révocable. Si vous regardez la dernière élection, au second tour, c’était soit Macron soit Le Pen. On était perdant dans tous les cas. Mais si on regarde derrière eux, le peuple avait peu de chance d’être gagnant avec n’importe lequel des candidats.

Dès lors que vous avez un type au pouvoir, aussi bien soit-il, le peuple n’est plus souverain. Et de toute façon, tôt ou tard, le pouvoir lui montera à la tête et si le pouvoir ne lui monte pas, ceux qui ont de gros intérêts en jeu lui monteront.