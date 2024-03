Tintamarre

En vertu de son droit d’initiative et en dépit d’une campagne de propagande musclée de la part des milieux économiques et les recommandations du gouvernement, le peuple suisse vient d’accorder un treizième salaire à ses retraités, pendant que le célèbre tribun britannique, George Galloway, s’empare d’un siège de député de son parti indépendant le « Workers Party of Britain » de la circonscription de Rochdale au Parlement de Westminster, au nez et à la barbe du duopole Labour-Tory, victoire qu’il compte « dédier à la libération du peuple palestinien ». La presse européenne se bouche le nez.

Est-ce que la « cariatide » serait-elle en train de se soulever ?

En tout cas, dans les allées du pouvoir il flotte une odeur fétide de fin de règne. Pendant que le Premier Ministre britannique Rishi Sunak vitupère contre les « ennemis de la démocratie » depuis son pupitre improvisé à 10, Downing Street, en réponse à l’élection du futur député George Galloway, l’éminence grise des révolutions de couleur, la Sous-secrétaire d’état américaine, Victoria Nuland, prend son chapeau.

Le Président français Emmanuel Macron, de son côté, veut envoyer des troupes terrestres en Ukraine, Olaf Scholz ne veut pas, alors Emmanuel Macron ne veut plus non plus et préfère s’improviser en Charles De Gaulle des temps modernes, à côté du Président tchèque Petr Pavel, qui lui veut « interner la totalité de la population russe », avec ces paroles d’un autre temps :

« Nous arrivons à un point, dans l’Histoire de l’Europe, où nous devons tous être forts. Bien que tout le monde refuse de voir la réalité en face, nos deux pays (France et République tchèque ndlr) savent ce qui est en jeu, le retour de la guerre sur nos terres, provoquée par des puissances, devenues de plus en plus menaçantes. » Fin de citation (1)

Une de ces envolées lyriques dont, le Président Macron est coutumier, datant du temps de sa candidature à l’élection présidentielle, explique peut-être ceci. Extrait d’un discours de campagne, datant de 2017 :

« La vie est complexe, mais, en même temps, le monde a changé, il n’est plus le même, mais l’Europe est un rêve de paix, c’est un rêve vibrant qu’on doit cesser d’accuser de tous les maux, c’est un monde dans lequel l’agriculture et ses femmes et ses hommes nous nourrissent. C’est parce que nous croyons dans cette fraternité nous mettrons de l’humain partout. C’est parce que nous voulons faire converger nos efforts pour préserver et protéger nos biens communs, car on ne construit rien de solide si on ne pense pas au passé, si on n’a pas en mémoire ce qui est advenu et aussi longtemps que la diplomatie peut empêcher la guerre, elle est préférable. » Fin de citation (2)

Pendant ce temps au Bundestag, nous avons le Chancelier Olaf Scholz, qui, par ailleurs, ne sait toujours pas qui aurait bien pu saboter l’approvisionnement en gaz russe des ménages allemands, (Nordstream ndlr) mais qui, dans un soudain élan de pacifisme sans doute, refuse l’envoi de missiles de croisière « Taurus » en Ukraine, désavouant du coup le commandement de l’armée allemande, dont les officiers supérieurs se font piéger lors d’une conférence téléphonique ultra secrète, par on ne sait quelle taupe, on spécule que ce serait par la faute d’un officier qui se serait connecté depuis sa chambre d’hôtel à Singapore via une ligne non sécurisée, en train d’élaborer des scénarii de déstabilisation de la Russie tels que, entre autres, le sabotage par des spécialistes allemands et britanniques de cibles civiles sur territoire russe comme le Pont de Crimée au-dessus du détroit de Kertch, sans que le public se rende compte qu’en réalité c’est l’Otan qui en est à l’origine, enregistrement qui, évidemment, parvient à la presse, russe en l’occurrence, (Russia Today) qui ne se prive pas de publier la conversation dans son intégralité. (33 minutes) (3)(4)(5)

Il reste à ajouter que le Ministère de la Défens allemande a confirmé l’authenticité de l’enregistrement, mais, accuse la Russie de désinformation.

Le Chancelier Olaf Scholz, de son côté, se prononce soudainement contre une extradition aux Etats-Unis du journaliste Julian Assange, qui croupie dans une prison de haute sécurité, attendant une décision de la justice britannique.

Pendant ce temps aux Etats-Unis la Cour Suprême (6) vient de décider que le candidat républicain à l’élection présidentielle, Donald Trump, ne peut être disqualifié par un Etat de l’Union (Colorado ndlr) pour son rôle présumé dans les événements du 6 janvier 2021 au Capitole à Washington. Seul le Congrès est habilité à prendre une telle mesure, une sentence qui rend une élection du dernier de plus en plus probable, d’autant plus que sa concurrente et ancienne Ambassadrice auprès des Nations Unies, Nikki Haley, jette l’éponge.

C’est un peu comme si le New York Times, porte-parole officieux de la CIA, avait anticipé cette tournure des événements, puisqu’il publie, le 25 février dernier un article, confirmant que la CIA entretient, en Ukraine, depuis huit ans, un réseau d’une douzaine de bases d’espionnage, le long de la frontière russe, dont une vient d’être supprimée d’ailleurs par les russes. (7) Etant donné qu’une élection de Donald Trump aurait des conséquences pour la communauté du renseignement, à laquelle le candidat promet « une profonde réorganisation » voir « d’éventuelles poursuites pénales » (8) l’article semble suggérer qu’une telle entreprise serait contre-productive et anéantirait un travail minutieux de huit ans. (8)

Et pour conclure, la coqueluche de la génération « gender woke », la philosophe américaine Judith Butler, part en cacahuète, en mettant de l’eau dans leur vin, tempérant les allégations, largement répandues dans les médias, selon lesquelles le mouvement palestinien « Hamas » se serait livré à des viols systématiques de femmes israéliennes, en faisant sa propre analyse : « S’il y a des preuves que ces viols systématiques contre des femmes israéliennes ont effectivement eu lieu, nous les condamnons évidemment, mais nous voulons les voir ces preuves. Mais le fait que des femmes palestiniennes sont tuées et démembrées à Rafah, pourquoi ça ce n’est pas un thème pour les féministes ? Pourquoi ça ce n’est pas un thème pour les mouvements LGBT ? » Fin de citation.

Comme on pouvait s’y attendre, les médias occidentaux s’étranglent, bien que le New York Times a dû rétracter des allégations allant dans le même sens, faute de preuves, allégations démontées point par point par le site d’information américain « Grayzone », au même titre que les allégations de la rapporteure des Nations Unie, Pramila Patten, de retour d’Israël, sans mandat d’investigation ni même de collecte d’informations, qui dut admettre qu’elle n’avait ni rencontré, ni interrogé une seule victime israélienne présumée et que « les interprétations médico-légaux des autorités israéliennes était tronquées ». (9)

Affaires à suivre